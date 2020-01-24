Горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах ежегодно собирает богатую публику. Сезон здесь открылся 14 декабря 2019 года и продлится аж до 26 апреля 2020-го. Куршевель на устах у знаменитостей и тусовщиков. Именно это место является синонимом слов "роскошь", "шик" и "эксклюзив".

Курорт состоит из 4 лыжных станций: Ле-Пра (1300), Куршевель-Виллаж (1550), Куршевель-Морьон (1650) и Куршевель 1850. Последний - тот самый, легендарный.

Цены в этом году существенно подскочили вверх. Сутки проживания на двоих обойдутся минимум в $500, а для тех, кто может себе позволить, есть варианты и по $2000 и по $7000.

"Страна" традиционно посмотрела фотографии в социальных сетях отдыхающих в Куршевеле, чтобы узнать, что же творится на одном из самых элитных горнолыжных курортах планеты.

Знаменитые лыжники

Этой зимой в Куршевеле уже успели провести каникулы политики, звезды и блогеры. Новый год в Альпах встретил украинский певец MONATIK.

Дмитрий Монатик с женой Ириной, фото: instagram.com

"Начало года в сказке. Верю, что и 2020 будет таким же чудесным", - написала супруга популярного артиста.

Не удивительно, что курорт пользуется такой популярностью, ведь он находится в центре обширной зоны катания Три Долины, в которую входят 600 километров трасс, 185 подъемников и восемь курортов.

Во время рождественских праздников был замечен на террасе одного из деревянных шале Курша (та называют Куршевель на сленге) Иван Баканов, глава Службы безопасности Украины.

Иван Баканов на горнолыжном курорте, фото: facebook/mixailotkach

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прилетела сюда вместе c друзьями, сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым (пара поженилась в сентябре 2019 года) и его дочерью от первого брака. Известно, что на знаменитый курорт Собчак с семейством добиралась на частном самолете.

Ксения Собчак (в центре) и ее супруг Константин Богомолов (слева), фото: instagram.com

"Первый раз я приехала в Курш в далеком 98-м году, еще из Питера. Жили в дешевом отеле на самом низком уровне с двоюродной сестрой и компанией безумных сноубордистов. Они и поставили на доску. С тех пор каждый год я ездила в горы, объездила кучу мест, но Курш по-прежнему лучшее место на Земле!" – написала телезвезда в своем фотоблоге Instagram.

Также каталась здесь на лыжах Ольга Бузова, певица и известная участница реалити-шоу "Дом-2". Туда она отправилась вместе с блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова и Давид Манукян, фото: instagram.com

Бузова заявила, что наконец нашла мужчину своей мечты и счастлива до дрожи. В Куршевеле Ольга и Давид провели новогодние праздники.

В лыжной моде - желтый, белый и Prada

Украинский бизнесмен и олигарх Александр Ярославский, который в прошлом году с размахом отметил 60-летие, повез кататься на лыжах детей и свою жену Марину. Девушка поделилась снимками и впечатлениями с отдыха в своем фотоблоге Instagram. Отметим, что у госпожи Ярославской на момент написания статьи около 15000 подписчиков в "Инстаграме".

Марина Ярославсая на подъемнике, фото: instagram.com

Марина, как и полагается во французских Альпах, продемонстрировала свою брендовую экипировку. В частности желтую лыжную куртку итальянской марки Prada. Здесь, в Куршевеле, это в порядке вещей, переодеваться каждый день в новый именитый костюм для катания.

Отметим, что в этом сезоне очень популярны на снежных склонах костюмы белых, красных и черных цветов. Кислотная яркость прошлых лет встречается крайне редко.

Марина Ярославская, фото: instagram.com

"Спускаюсь я вчера с горы и ловлю себя на интересной мысли. Несколько лет назад спуск с этой же вершины вызывал у меня чувство раздражения, я ее просто терпеть не могла. Во-первых, мне было сложно, мой уровень катания тогда был еще не очень. Во-вторых, страшновато - здесь один раз в меня вырезался сноубордист. Всегда старалась объезжать эту гору любым другим маршрутом. В прошлом году лыжный отдых не сложился особо, удалось выкроить только несколько дней. И я вообще забыла о "нелюбимой" горке.

А вчера, во время спуска, я поняла, что еду по той же трассе, но с удовольствием!", - поделилась своими успехами в катании супруга Ярославского.

Модель, модный блогер, дизайнер (купальники и спортивные костюмы) и it-girl Наталья Якимчик (709 000 подписчиков в Instagram) в Куршевеле тоже показала свой костюм Prada Linea Rossa, как у Ярославской, только белого цвета. C собой в горы девушка взяла целый чемодан зимней экипировки. Лыжный черный комбинезон Наталья миксовала исключительно с яркими вещами.

Наталья Якимчик в костюме Prada, фото: instagram.com

Еще у Натальи в лыжном гардеробе есть куртка Prada ярко-розового цвета.

Наталья Якимчик в костюме Prada, фото: instagram.com

Русское Рождество и украинский депутат

Самую крутую рождественскую вечеринку для русских посетил в Куршевеле украинский народный депутат Максим Ефимов. В распоряжении "Страны" оказалось эксклюзивное видео, на котором депутат из группы "Довира" подпевает Григорию Лепсу.

Народный депутат Максим Ефимов на вечеринке, где поет Лепс, фото: "Страна"

7 января в ресторане Le Cap Horn, который расположен на высоте 2100 метров, недалеко от аэропорта Куршевеля, состоялась рождественская вечеринка, где выступал российский певец Григорий Лепс. Самое дешевое место за столиком (от 5 до 18 человек) стоило $1000. Но, чем ближе стол к сцене, тем дороже места за ним.

"Вечеринка называлась "Русское Рождество" и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Место за самым первым столиком под сценой, где отдыхал Ефимов, стоило около $10 000", - рассказал нам один из гостей мероприятия.

В стоимость билета входило меню и 1 бокал просекко (итальянское сухое игристое вино). Из блюд предлагались: фуа-гра (специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки) с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями. На горячее подавали сливочное риззото с морским лещом, а на сладкое - шоколадные десерты.

"В стоимость входил такой себе минимум по еде, но это высокая кухня, безусловно, и капля алкоголя. За все остальное надо было доплачивать. Но какое же русское Рождество без блинов с черной икрой? Конечно, и блины были и танцы под Лепса", - говорит наш собеседник.

Гориллы-супергерои для ваших фото

Куршевель всегда украшают различными инсталляциями и обустраивают фотозоны, чтоб было где напилить снимков для Instagram. В этом году курорт украшали гориллы-супергерои Халк и Капитан Америка. Эти гигантские фигуры прилетели сюда на вертолете. И если у тебя нет фото с ними, считай, что ты не был в Куршевеле 2019-2020.

Горилла Капитан Америка расположился возле трассы Мармот (Marmottes).

В Куршевеле ждут Преснякова

Сезон в Куршевеле продолжается и готовится еще серия вечеринок с русскими звездами. В частности 8 марта здесь выступят российские звезды Владимир Пресняков и Алексей Чумаков.

Вечеринка в честь женского праздника будет проходить в роскошном ресторане Le Chalet De Pierre. Он расположен в престижном месте в области Жардан Альпина (Куршевель 1850), на лыжной трассе Verdons. Самый дешевый билет стоит €1200 евро, а самый дорогой - €9600.

В стоимость билета входит ужин из нескольких блюд.