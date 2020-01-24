Супергерой Халк в виде гориллы в Куршевеле, фото: vanoiseprestige.com
Супергерой Халк в виде гориллы в Куршевеле, фото: vanoiseprestige.com

Горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах ежегодно собирает богатую публику. Сезон здесь открылся 14 декабря 2019 года и продлится аж до 26 апреля 2020-го. Куршевель на устах у знаменитостей и тусовщиков. Именно это место является синонимом слов "роскошь", "шик" и "эксклюзив".

Курорт состоит из 4 лыжных станций: Ле-Пра (1300), Куршевель-Виллаж (1550), Куршевель-Морьон (1650) и Куршевель 1850. Последний - тот самый, легендарный. 

Цены в этом году существенно подскочили вверх. Сутки проживания на двоих обойдутся минимум в $500, а для тех, кто может себе позволить, есть варианты и по $2000 и по $7000.

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"Страна" традиционно посмотрела фотографии в социальных сетях отдыхающих в Куршевеле, чтобы узнать, что же творится на одном из самых элитных горнолыжных курортах планеты.

Знаменитые лыжники

Этой зимой в Куршевеле уже успели провести каникулы политики, звезды и блогеры. Новый год в Альпах встретил украинский певец MONATIK.

Дмитрий Монатик с женой Ириной

Дмитрий Монатик с женой Ириной, фото: instagram.com

"Начало года в сказке. Верю, что и 2020 будет таким же чудесным", - написала супруга популярного артиста. 

Не удивительно, что курорт пользуется такой популярностью, ведь он находится в центре обширной зоны катания Три Долины, в которую входят 600 километров трасс, 185 подъемников и восемь курортов.

Во время рождественских праздников был замечен на террасе одного из деревянных шале Курша (та называют Куршевель на сленге) Иван Баканов, глава Службы безопасности Украины

Баканов в Куршевели

Иван Баканов на горнолыжном курорте, фото: facebook/mixailotkach

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прилетела сюда вместе c друзьями, сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым (пара поженилась в сентябре 2019 года) и его дочерью от первого брака. Известно, что на знаменитый курорт Собчак с семейством добиралась на частном самолете.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак (в центре) и ее супруг Константин Богомолов (слева), фото: instagram.com

"Первый раз я приехала в Курш в далеком 98-м году, еще из Питера. Жили в дешевом отеле на самом низком уровне с двоюродной сестрой и компанией безумных сноубордистов. Они и поставили на доску. С тех пор каждый год я ездила в горы, объездила кучу мест, но Курш по-прежнему лучшее место на Земле!" – написала телезвезда в своем фотоблоге Instagram. 

Также каталась здесь на лыжах Ольга Бузова, певица и известная участница реалити-шоу "Дом-2". Туда она отправилась вместе с блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова и Давид Манукян

Ольга Бузова и Давид Манукян, фото: instagram.com

Бузова заявила, что наконец нашла мужчину своей мечты и счастлива до дрожи. В Куршевеле Ольга и Давид провели новогодние праздники. 

В лыжной моде - желтый, белый и Prada

Украинский бизнесмен и олигарх Александр Ярославский, который в прошлом году с размахом отметил 60-летие, повез кататься на лыжах детей и свою жену Марину. Девушка поделилась снимками и впечатлениями с отдыха в своем фотоблоге Instagram. Отметим, что у госпожи Ярославской на момент написания статьи около 15000 подписчиков в "Инстаграме".

Марина Ярославская

Марина Ярославсая на подъемнике, фото: instagram.com

Марина, как и полагается во французских Альпах, продемонстрировала свою брендовую экипировку. В частности желтую лыжную куртку итальянской марки Prada. Здесь, в Куршевеле, это в порядке вещей, переодеваться каждый день в новый именитый костюм для катания. 

Отметим, что в этом сезоне очень популярны на снежных склонах костюмы белых, красных и черных цветов. Кислотная яркость прошлых лет встречается крайне редко. 

Марина Ярославская, фото: instagram.com

"Спускаюсь я вчера с горы и ловлю себя на интересной мысли. Несколько лет назад спуск с этой же вершины вызывал у меня чувство раздражения, я ее просто терпеть не могла. Во-первых, мне было сложно, мой уровень катания тогда был еще не очень. Во-вторых, страшновато - здесь один раз в меня вырезался сноубордист. Всегда старалась объезжать эту гору любым другим маршрутом. В прошлом году лыжный отдых не сложился особо, удалось выкроить только несколько дней. И я вообще забыла о "нелюбимой" горке.
А вчера, во время спуска, я поняла, что еду по той же трассе, но с удовольствием!", - поделилась своими успехами в катании супруга Ярославского. 

Модель, модный блогер, дизайнер (купальники и спортивные костюмы) и it-girl Наталья Якимчик (709 000 подписчиков в Instagram) в Куршевеле тоже показала свой костюм Prada Linea Rossa, как у Ярославской, только белого цвета. C собой в горы девушка взяла целый чемодан зимней экипировки. Лыжный черный комбинезон Наталья миксовала исключительно с яркими вещами.

Наталья Якимчик

Наталья Якимчик в костюме Prada, фото: instagram.com

Еще у Натальи в лыжном гардеробе есть куртка Prada ярко-розового цвета.

Наталья Якимчик

Наталья Якимчик в костюме Prada, фото: instagram.com

Русское Рождество и украинский депутат

Самую крутую рождественскую вечеринку для русских посетил в Куршевеле украинский народный депутат Максим Ефимов. В распоряжении "Страны" оказалось эксклюзивное видео, на котором депутат из группы "Довира" подпевает Григорию Лепсу

Максим Ефимов и Григорий Лепс

Народный депутат Максим Ефимов на вечеринке, где поет Лепс, фото: "Страна"

7 января в ресторане Le Cap Horn, который расположен на высоте 2100 метров, недалеко от аэропорта Куршевеля, состоялась рождественская вечеринка, где выступал российский певец Григорий Лепс. Самое дешевое место за столиком (от 5 до 18 человек) стоило $1000. Но, чем ближе стол к сцене, тем дороже места за ним.

"Вечеринка называлась "Русское Рождество" и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Место за самым первым столиком под сценой, где отдыхал Ефимов, стоило около $10 000", - рассказал нам один из гостей мероприятия. 

В стоимость билета входило меню и 1 бокал просекко (итальянское сухое игристое вино). Из блюд предлагались: фуа-гра (специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки) с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями. На горячее подавали сливочное риззото с морским лещом, а на сладкое - шоколадные десерты. 

"В стоимость входил такой себе минимум по еде, но это высокая кухня, безусловно, и капля алкоголя. За все остальное надо было доплачивать. Но какое же русское Рождество без блинов с черной икрой? Конечно, и блины были и танцы под Лепса", - говорит наш собеседник. 

Гориллы-супергерои для ваших фото

Куршевель всегда украшают различными инсталляциями и обустраивают фотозоны, чтоб было где напилить снимков для Instagram. В этом году курорт украшали гориллы-супергерои Халк и Капитан Америка. Эти гигантские фигуры прилетели сюда на вертолете. И если у тебя нет фото с ними, считай, что ты не был в Куршевеле 2019-2020. 

Горилла Капитан Америка расположился возле трассы Мармот (Marmottes).

В Куршевеле ждут Преснякова

Сезон в Куршевеле продолжается и готовится еще серия вечеринок с русскими звездами. В частности 8 марта здесь выступят российские звезды Владимир Пресняков и Алексей Чумаков. 

Вечеринка в честь женского праздника будет проходить в роскошном ресторане Le Chalet De Pierre. Он расположен в престижном месте в области Жардан Альпина (Куршевель 1850), на лыжной трассе Verdons. Самый дешевый билет стоит €1200 евро, а самый дорогой - €9600.

В стоимость билета входит ужин из нескольких блюд.

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