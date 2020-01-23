Вечером 20 января состоялось торжественное открытие экономического форума в Давосе (Швейцария) и уже завтра, 24 января в 12:00 пройдет церемония закрытия. Многие политики, бизнесмены и общественные деятели успели выступить с речью и провести множество важных встреч.

"Страна" подробно анализировала речь 41-летнего президента Владимира Зеленского в Давосе. Одна из самых ярких его цитат об Украине: "Все вызовы (война, аннексия Крыма - Ред.) вдохновляют украинцев на "невероятное". Цель Украины - стать лидером Восточной Европы. Много мировых "единорогов" (так называют стартапы, капитализация которых превышает миллиард долларов - Ред.) начинали с безумных идей в офисах в собственном гараже".

Помимо официоза, в, так называемых, домах разных стран в Давосе проходили тематические вечеринки. К примеру, вчера в Украинском доме угощали национальными блюдами. Развлекали гостей DJ Dzhus - это украинский бандурист, участник шоу "Україна має талант", основатель группы "Шпилясті кобзарі". Сегодня планируется выступление певицы Русланы.

А еще, традиционно, мы обратили внимание на внешний вид некоторых участников форума, а точнее - на их обувь.

Впечатлил 73-летний Дональд Трамп, президент США. Он прибыл на Всемирный экономический форум в очень актуальных для снежной зимы и гололеда накладках на обувь. Об этом написал фотограф Элиот Ваглэнд в своем микроблоге в Twitter.

"Дональд Трамп готов к Давосу, он носит "ледоходы", - сообщил он.

Мы рассмотрели, что у главы Белого дома на ногах сменные подошвы, которые еще называют "ледоступами". Чаще всего они выполнены из ластичной резины, на нижней поверхности которой выступают небольшие стальные шипы (около 24).

Накладки против скольжения легко одеваются сверху на любой вид обуви, плотно и надежно фиксируются за счет упругости резины, которая выдерживает температуру до -40°. Стоят такие не дорого, около 250 гривен за пару.

Кстати, вчера Трамп установил личный рекорд по числу коротких сообщений за время своего президентства, оставив на своей странице в микроблоге Twitter 142 сообщения.

Также мы рассмотрели обувь нашей делегации. Сразу отметим, что к туфлям президента Владимира Зеленского никаких претензий нет - они в любую погоду и при любых обстоятельствах идеально начищены.

Владимир Зеленский в Украинском доме в Давосе, фото:president.gov.ua

Существует мнение, что грязная обувь производит отталкивающее впечатление. И это не совсем учел 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук. Потому что на встречу с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем МВФ он пришел в забрызганных слякотью туфлях.

Слева направо: Кристалина Георгиева, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, фото: president.gov.ua

Но недоумение вызвала обувь 43-летней Оксаны Маркаровой, министра финансов. Она пришла на встречу в эластичных кроссовках.

"Тренировочные кроссовки в Давосе - ни в коем случае! С одной стороны темные колготки спасают положение и визуально сливаются с обувью - вытягивают ногу, что компенсирует грузный и мешковатый верх. С другой стороны фактура обуви, вентилируемый для занятий спорта текстиль, и неактуальная для сникерсов подошва – провал для такого мероприятия. Министр Маркарова выглядит очень провинциально и не элегантно. Чтобы реанимировать образ, нужно было переобуться в туфли-лодочки или хотя бы ботильоны", - прокомментировала нам образ чиновницы стилист Елена Тихая.

Отметим, что успел отличиться в Давосе и еще один из делегатов. Он припарковал свой автомобиль Toyota на тротуаре возле Украинского дома, перегородив проход пешеходам.