Сегодня, 21 января, Кириллу Зеленскому исполнилось 7 лет. Его папа, 41-летний президент Владимир Зеленский подготовился к празднику заранее и вчера купил сыну в подарок конструктор LEGO. Фото с Зе выложила у себя в фотоблоге Instagram продавщица Дарья из магазина игрушек. А "Страна" рассмотрела, что в пакете у президента робототехнический набор Mindstorms, из которого выйдет не одно "умное устройство". Собрать можно одну из пять моделей MINDSTORMS EV3 и командовать, чтоб этот робот ходил, разговаривал, думал и делал множество всего другого. Стоит такой набор, как купил Зеленский, около 9000 гривен.

Владимир Зеленский в магазине игрушек Planet Toys, фото: instagram.com

Маленький сын президента абсолютно не публичный ребенок. В честь дня рождения, "Страна" решила собрать о нем интересные факты, фотографии и вспомнить, что о нем говорил знаменитый отец.

Мальчик родился 21 января 2013 года. "Сына назвали Кириллом, – рассказал журналистам на следующий день Зеленский. – Не знаю, вырастет ли он богатырем, еще пока трудно сказать, всего один день прошел. Главное, чтобы был настоящим человеком. Это в нашей семье самое важное".

Первые фотографии младенца появились в российском таблоиде StarHit. Семья Зеленских поделилась с журналом снимками с крестин малыша, которые прошли в мае 2013 года в Свято-Ильинской церкви на Подоле (Киев).

Зеленский с дочкой и сыном в 2013 году, фото: starhit.ru

"Во время таинства Кирилл вел себя спокойно. Он совсем не капризный, хотя веселый и подвижный – в меня пошел, – рассказал "СтарХиту" Владимир. – Многое зависит от батюшки. Он у нас был молодой, добрый и симпатичный. С сыном разговаривал ласково, Кирилл слушал его с интересом. Заплакал, только когда его доставали из купели – может, хотел еще поплавать. Но быстро успокоился – видно, вспомнил, что он настоящий мужик".

Будучи уже президентом, Владимир Зеленский сам выложил снимки с сыном на своей страничке в социальной сети Facebook 1 июня прошлого года в Международный день защиты детей. А уже в конце июля дети и супруга Елена сопровождали Зе в Одессе на концерте "Лига смеха. Кубок чемпионов", что прошел в летнем театре Морвокзала.

Зеленский-старший шел за руку с сыном Кириллом. Кстати, можно считать это мероприятие первым выходом мальчика в свет.

Владимир и Кирилл Зеленские в Одессе, фото: culturemeter.od.ua

1 сентября 2019 года родители отвели сына в 1-й класс элитной Новопечерской школы (улица Драгомирова), где учится их 15-летняя дочь Александра. Зеленский-старший вспылил тогда на журналистов, которые хотели сделать фото семьи. "Зачем вы моего сына снимаете?" – спросил он, а его супруга, 41-летняя Елена, закрыла рукой объектив фотокамеры. После торжественной части, Владимир и Елена зашли в класс, где рассаживали детей за парты. Кирилл Зеленский ходит в 1-Б класс.

Кирилл Зеленский заходит в школу, фото: instagram.com

Как стало известно "Стране", в Новопечерской школе запрещено устраивать "сладкоежки" для детей, когда именинник приносит угощения для одноклассников.

"Но есть несколько приятностей от администрации школы. Во-первых, ребенка, у которого сегодня день рождения встречает приветственная открытка на экране школы, что в зоне ресепшн. А еще школьная кухня готовит вкусный пирог для всего класса в этот день. Но, конечно, именинник потом для всего класса может устроить вечеринку вне школы и в выходной день. Кирилла очень любят одноклассники, он дружит со всеми. Вообще их класс организованный и сплоченный. На днях в школе проходил зимний бал и первоклашки танцевали свой первый вальс. Мальчик очень ответственный. Он готовился, волновался, но все получилось", - рассказал нам источник, приближенный к семье.

Кирилл Зеленский на школьном балу, фото: novoshkola.com.ua

В своих интервью президент Зеленский часто рассказывает о сыне. К примеру, в своем первом монологе в электрокаре Tesla под названием "Откровенно с президентом" Владимир упомянул жену Елену и детей: "Первая леди ко всему очень серьезно относится, педантичная и очень волнуется, но она молодец. Дочь привыкла уже, сначала очень волновалась. Сын в целом рад. Он говорит, что сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить людям нельзя. Поэтому он говорит: "Я сын вы знаете кого".

Интересно, что в сентябре 2019 года во время сессии Генассамблеи ООН президент прокомментировал слухи о том, что на него во время телефонного разговора давил Дональд Трамп, президент США, который хотел добиться расследования против Хантера Байдена. Видео в свой Telegram-канал выложила российская журналистка Ольга Скабеева.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек - только мой сын", - сказал Владимир Зеленский.

В декабре прошлого года фотосессия семьи появилась в глянцевом журнале Vogue, но детей на снимках практически нет, но в маленьком кусочке бэкстейджа можно увидеть как папа и сын бегают по полю.

За кулисами съемки с первой леди Украины Еленой Зеленской для декабрьского номера Vogue UA

Также Зеленский вспомнил своего сына Кирилла в речи на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Перед своим выступлением глава украинского государства спросил у участников конференции, что для них счастье. Большинство из них назвали свою семью.

"Процитирую одного классика - моего шестилетнего сына: "Счастье - это когда папа возвращается домой до того, как я засыпаю", - сказал Зеленский.

И напоследок, мы нашли редкое фото, как младший Зе и его отец сходили вместе в барбершоп (мужская парикмахерская) М15 на улице Михайловской еще до того, как Зеленский стал президентом.

Зеленский с сыном и мастерами по прическам в парикмахерской, фото: zoon.com.ua

"Страна" уже писала о том, что дочь президента Саша Зеленская снимает смешные видео с братом Кириллом и танцует под Винника. Мы отыскали профиль дочки президента в китайской социальной сети TikTok.