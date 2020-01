Сегодня объявили список из 16 украинских артистов, которые будут бороться за право поехать в Роттердам (Нидерланды) на песенный конкурс "Евровединие-2020". Жеребьевка отборочного этапа состоится 22 января, а полуфиналы пройдут 8 и 15 февраля. Сам финал, во время которого объявят того, кто представит Украину в Нидерландах, состоится 22 февраля, а конкурс "Евровидение-2020" пройдет 12, 14 и 16 мая в Роттердаме.

В этом году состав жюри вошли: шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит FM" - Виталий Дроздов. Вести эфиры национального отбора снова будет Сергей Притула.

"Страна" собрала известные факты о музыкантах-полуфиналистах.

Группа [О]

Воспитанники лейбла Masterskaya, который создал певец Иван Дорн. Название группы [O] произошло от первых букв имен участников на украинском языке - Оли Чернышовой и Саши (Олександра) Каспрова.

Группа [О] выпустила 2 мини-альбома и один полноформатный релиз: "Самий сок" (2017), "Роби любов" (2018) и альбом "Суперінтроверт" (2019).

Группа выступала на фестивалях Atlas Weekend, Koktebel Jazz Festival, "Белые ночи", Lviv Acoustic Fest, Wild Wild Fest (Польша), Odessa Film Festival.

Их песня "Мушечки" стала самой ротируемой на Kiss FM и получила премию от радиостанции в категории "Трек года 2017".

KHAYAT

Настоящее имя певца и автора песен - Андрей Хаят, он родом из города Знаменка (Кировоградская область). Работает в жанре фольктроника.

Финалист девятого сезона шоу "Голос страны" (канал "1+1") и полуфиналист национального отбора на "Евровидение-2019". В прошлом году на отборе зрители оценили номер певца на 6 баллов, а члены жюри – на 2.

5 июня 2019 KHAYAT выпустил дебютный альбом KHMIL'. В него вошли семь композиций и один бонус-трек.

Assol

Певица Катерина Гуменюк выступает под псевдонимом - Ассоль. Девушка родом из Донецка.

Певческую карьеру начала в пять лет и во многом благодаря стараниям отца-олигарха и экс-нардепа добилась успехов в украинском шоу-бизнесе.

В 2016 году Катя приняла участие в шестом сезоне телевизионного талант-шоу "Голос країни" (канал "1+1"). На проект она пришла под своим настоящим именем, отказавшись от псевдонима Ассоль, и на слепом прослушивании исполнила песню группы "Океан Эльзы". Интересно, что ее выступление оценил не Святослав Вакарчук, а Потап, который взял ее в свою команду. Девушке так и не удалось дойти до финала.

В прошлом году певица вышла замуж. Артистка устроила празднование со своим избранником, бизнес-аналитиком Артемом Тараненко в одном из самых модных мест в Киеве - банкет-холле Regent Hill. На свадьбе пары было немало звезд. Так вот певицу Тину Кароль пригласили выступить, а ведущими мероприятия выступили Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Также на празднике жениха и невесты пел и MONATIK.

CLOUDLESS

Группа была создана в 2017 году, но буквально в преддверии национального отбора на "Евровидение", новым вокалистом коллектива стал Юрий Каналош. Ребята уже представили трек для конкурса Drown Me Down.

"Мы переродились и готовы заявить о себе. Громко и ярко", - отметил Антон Панфилов, один из основателей группы CLOUDLESS.

Всего в группе трое участников. Каналош, Панфилов и гитарист Михаил Шатохин.

Katya Chilly

Настоящее имя певицы - Екатерина Боголюбова (Кондратенко). В 1998 году вышел дебютный альбом Кати Chilly "Русалки in da House". За тринадцать лет профессиональной карьеры выпустила всего четыре пластинки.

Муж певицы - пианист Алексей Боголюбов, который работает вместе с ней в одном коллективе. Три года назад в семье Екатерины и Алексея появился первенец — сын Святозар.

В 2017 году участвовала в популярном вокальном шоу "Голос страны" (канал "1+1") и заняла второе место.

Jerry Heil

Настоящее имя Яна Шемаева, родом из Василькова (Киевская область). Занимается музыкой с 3 лет. Певица до 15 лет училась в музыкальной школе, а потом в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиера и в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

С 2012 года Яна начала петь каверы песен популярных артистов, а ролики публиковать в интернете. В частности она успела перепеть хиты The Hardkiss и Twenty One Pilots.

В 2018 году Jerry Heil приняла участие в кастинге девятого сезона песенного шоу "X-Фактор" (канал "СТБ"). На кастинге она исполнила попурри из песен Олега Винника. Однако шоу певица оставила на этапе тренировочного лагеря.

В 2019 году карьера певицы резко взлетела после релиза сингла "Охрана отмєна". Трек сразу полюбился украинцам. После этого на Jerry Heil посыпались рекламные предложения, приглашения на ТВ.

Напомним, что в прошлом году она спела свой хит на новогоднем корпоративе фракции "Слуга народа".

GARNA

Настоящее имя - Алена Левашева. Певица родом из Харькова.

Раньше была солисткой всемирно известного современного оркестра Prime Orchestra. Презентация сольного проекта харьковчанки состоялась в декабре прошлого года.

"Who We Are" спою для вас на национальном отборе "Евровидения-2020" уже в феврале", - написала девушка у себя на странице в социальной сети Facebook.

FO SHO

В состав коллектива входят три девушки-афроукраинки. Первой композицией группы стала песня Catchy. Работают в жанре хип-хоп.

Все участницы группы - сестры. Их зовут Бетти, Сиона и Мириам Ендале. Начали работать над материалом в начале 2019 года.

Бетти (старшая) отучилась на медика и параллельно пыталась заниматься музыкой как хобби. Младшие более углубленно занимались творчеством - Мириам с шести лет обучалась скрипке, Сиона с пяти лет играла на фортепиано.

Бетти полностью погрузилась в музыку лишь в 2016 году. Она уволилась из клиники и переехала в Киев. Занималась распевкой с певицей Натальей Могилевской, была бэк-вокалисткой TAYANNA и думала о создании собственного проекта.

Творчество группы — это классический хип-хоп, в котором встречаются элементы соула, R&B. Тексты исключительно на английском языке, их написанием занимается Бетти.

В прошлом году группа выступила на нескольких украинских фестивалях. Одно из самых громких этих мероприятий - Atlas Weekend.

David Axelrod

Выступал ранее под именем - Владимир Ткаченко. Но год назад он пришел на шоу "Голос страны" (канал "1+1") и спел под псевдонимом David Axelrod (Дэвид Аксельрод).

Его карьера началась еще в 2004 году, когда он стал лауреатом Международного конкурса "Юнiсть Днiпра", председателем которого был Иосиф Кобзон. Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. Параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврийских игр". В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе "Евровидение", и записал песню "Потрiбна менi".

В 2007 году Ткаченко стал участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале.

В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плаванье, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года".

В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор" (канал "СТБ"), и вышел в финал шоу. В 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта.

Главный вопрос, который беспокоил поклонников в прошлом году: почему именно так теперь зовут певца? Как стало известно, David Axelrod – это его настоящее имя. "После сольного концерта во Дворце Украина" я решил взять паузу, чтобы решить, каким путем идти дальше. За это время я понял: я очень изменился как внешне, так и внутренне. Именно с этим именем и фамилией я чувствую себя комфортно. Так меня зовут и по документам. Axelrod – это фамилия моего дедушки, который меня, собственно, воспитал. Что же касается самих изменений… Не нужно бояться начинать все сначала. Это – единственная возможность совершенствоваться и найти себя в этой жизни", - рассказал он на шоу.

Дэвид Аксельрод - муж продюсера Алены Мозговой. Пара вместе воспитывает дочь.

Александр Порядинский

Победитель четвертого сезона шоу "X-Фактор". Родом из поселка Гнединцы (Черниговская область).

В его семье пятеро детей, и он - самый младший.

На днях Порядинский презентовал песню, с которой планирует выступить на Национальном отборе на конкурсе "Евровидение-2020". Композиция получила название Savior.

TVORCHI

Украинский электронный дуэт из Тернополя, в который входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Группа основана в 2018 году.

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни познакомились на улице случайно, когда Андрей подошел к Джеффри на улице, чтобы проверить свой уровень английского языка и пообщаться.

Знакомство переросло в сотрудничество, где украинец стал музыкальным продюсером , а нигериец - автором текстов и вокалистом.

2 февраля 2018 группа выпустила свой дебютный альбом, который получил название The Parts. 14 февраля 2019 вышел второй альбом Disco Lights.

GIO

Gio – музыкант из Грузии, который уже много лет живет и творит в Украине. Он поет под акустическую гитару авторские англоязычные и русскоязычные песни в стиле поп с элементами соул.

Самым большим достижением в 2019 году Gio считает проведение сольного концерта. На нем он пел только свои авторские песни.

Krut

KRUT - это музыкальный проект бандуристки Марины Круть из Хмельницкого, главная идея которой - показать всему миру, что бандура может звучать современно. Именно для этого и была собрана группа.

KRUT постоянно экспериментирует с различными сессионными музыкантами для того, чтобы наполнить свою музыку еще более интересными и глубокими звуками.

Марина Круть финалистка телевизионного шоу "Х-Фактор". Она участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Элина Иващенко

Победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" (2016) и крайнего десятого сезона шоу "Х-фактор". Элина родилась в городе Бровары (Киевская область). Девушка является сиротой, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой.

Она уже представила песню собственного сочинения "Get up", которую написала для Нацотбора на "Евровидение-2020".

Ранее участница рассказывала, что трек сейчас в процессе аранжировки. Он будет звучать в стиле поп, с использованием джазовых ноток.

Продюсер Игорь Кондратюк отметил, что таких сильных песен с момента победы Джамалы на "Евровидении" жюри национального отбора еще не слышали.

Go-A

Go-A ("Гоу-Эй") - группа из Киева, была создана в 2012 году. Название коллектива было составлено из английского слова "Go" - "идти", и древнегреческой буквы "Альфа". Поэтому "Go-A" можно понимать как "возвращение к истокам".

С 2013 по 2016 год в составе группы состоялось несколько изменений, и сейчас коллектив состоит из Кати Павленко (вокал, перкуссия тексты песен), Тараса Шевченко (клавишные, сэмплеры и перкуссия) и Александра Федоренко (гитара).

Своим достижением считают победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", в результате которой трек "Веснянка" попал в ротацию главной танцевальной волны Украины - "KissFM" в хит-парада "10Danсe", где продержался 4 месяца, из которых 6 недель занимал 1 место.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Львовская электронная группа была 2017 году. Их музыка - это сочетание synth-pop, dance music и блюза. Свой дебютный клип на песню Alive группа отсняла во львовском депо в 2018 году.

Как писала уже "Страна", президента Украины Владимира Зеленского просят отправить Верку Сердючку на песенный конкурс Евровидение-2020. Соответствующая петиция №22/081692-еп размещена на сайте главы государства.