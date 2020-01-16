Несмотря на то, что в Верховной Раде вовсю идет первая рабочая неделя, после зимних каникул - отдых политиков еще на слуху.

Напомним, что президент Владимир Зеленский слетал в Оман, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко побывал на Сейшельских островах, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук плавал и загорал в Таиланде, а глава СБУ Иван Баканова был замечен в Куршевеле.

Но, как оказалось, не один Баканов отдыхал на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах, там же отмечал Рождество 45-летний народный депутат Максим Ефимов (группа "Доверие").

"Стране" стали известны подробности его отдыха.

Как оказалось, 7 января в ресторане Le Cap Horn, который расположен на высоте 2100 метров, недалеко от аэропорта Куршевеля, состоялась рождественская вечеринка, где выступал российский певец Григорий Лепс.

Афиша мероприятия, фото: berin-iglesias.art

Самое дешевое место за столиком (от 5 до 18 человек) стоило $1000. Но, чем ближе стол к сцене, тем дороже места за ним.

"Вечеринка называлась "Русское Рождество" и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Этот столик в ресторане забронировали заблаговременно, но другие гости им все время интересовались. Российские бизнесмены и олигархи хотели сидеть там, ближе к Лепсу, подпевать, но организаторы отвечали, что бронь на него не снимают. Потом оказалось, что его забил украинский депутат Ефимов со своей компанией. Место за самым первым столиком под сценой была около $10 000", - рассказал нам один из гостей мероприятия.

В стоимость билета входило меню и 1 бокал просекко (итальянское сухое игристое вино). Из блюд предлагались: фуа-гра (специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки) с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями. На горячее подавали сливочное риззото с морским лещом, а на сладкое - шоколадные десерты.

Один из залов ресторана Le Cap Horn, фото: alpcourchevel.com

"В стоимость входил такой себе минимум по еде, но это высокая кухня, безусловно, и капля алкоголя. За все остальное надо было доплачивать. Но какое же русское Рождество без блинов с черной икрой? Конечно, и блины были и танцы под Лепса", - продолжает наш собеседник.

В распоряжении "Страны" оказалось видео гуляний народного депутата Ефимова. Он действительно сидел за самым первым столиком вместе со своими друзьями.

Песни Григория Лепса политик знает и даже ему подпевал.

Депутат Максим Ефимов слушал Лепса в Куршевеле, видео: "Страна"

Напомним, что Максим Ефимов был депутатом и в прошлом созыве от "Блока Петра Порошенко".

Этим летом он вновь попал в Раду, выиграв выборы на округе №48 с центром в Краматорске (Донецкая область). Сейчас входит в группу "Довиру", которая, как считается, была создана при участии Офиса президента для подстраховки, когда не хватает голосов "Слуги народа".

Является вице-президентом Федерации футбола Украины и президентом "Федерации футбола Донецкой области".

Ефимов со своими детьми, фото: facebook.com

Максим Ефимов женат. Вместе с супругой Анной воспитывает троих детей. Старшая дочь нардепа Изабелла училась в Великобритании.