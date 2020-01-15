Вчера, 14 января, у народных депутатов началась первая сессионная неделя после новогодних каникул. Многие успели отдохнуть за границей, в частности 44-летний Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос" побывал в Таиланде.

Придя на работу, депутатов сильно озаботил один вопрос, каким образом и за чей счет многие топ-чиновники Украины увеличили свои зарплаты. Мы уже писали о том, что министры новой власти начислили себе сотни тысяч под Новый год.

Тем не менее, в Раду не стали носить меньше брендовых вещей и "Страна" рассмотрела очередной дорогой аксессуар в сессионном зале украинского парламента, а также вспомнила модные сумки, которые приносили депутаты фракции "Слуга народа".

DIOR

Для первого рабочего дня в этом году 38-летняя Леся Забуранная выбрала тотальный красный образ. Она пришла в коралловой кофте и с яркой сумочкой в тон.

Леся Забуранная в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Если у народного депутата оригинальный аксессуар, то это сумка Lady Dior французского дома моды Сhristian Dior. Это легендарная сумка, которую хочет каждая модница. Аксессуар очень популярный среди знаменитостей, в том числе и голливудских. Кожа для сумки окрашивается погружным методом, у аксессуара округлые ручки и подвески в виде букв D.i.o.r.

Именно такой сумки, как у Забуранной, мы в интернет-магазинах не нашли. Но, похожая, из этой коллекции продается на американской онлайн-барахолке в идеальном виде за $2795 или около 67 000 гривен по курсу НБУ на 15 января 2020 года.

Напомним, что Леся Забуранная, профессор кафедры менеджмента Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) выиграла выборы в одномандатном округе №216 в Киеве (часть Дарницкого и Днепровских районов).

D&G

25-летняя депутат Роксолана Пидласа тоже на днях засветила модный аксессуар. Это сумка Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана.

Роксолана Пидласа с сумкой D&G, фото: Анна Стешенко

Именно о такой сумке, только в другом цвете "Страна" уже писала, так как ее приносила в Раду 39-летняя депутат Оксана Дмитриева.

Нардеп Оксана Дмитриева с сумкой D&G в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На официальном сайте производителя говорится, что это культовый аксессуар вне моды и времени, созданный как дань красотам Сицилии. Именно этот остров в Средиземном море считается источником вдохновения для дома Dolce & Gabbana.

Внутри оригинальной сумки должна быть подкладка с леопардовым принтом, а также карман на молнии и отделение для смартфона. В комплекте идет с фирменным защитным чехлом.

Цена такой сумки €1325 или 35 351 гривен.

В прошлом созыве в вещах D&G приходила на работу в парламент 53-летняя Ирина Луценко, экс-депутат и жена бывшего генерального прокурора. "Страна" видела на ней пиджак бренда за $2895.