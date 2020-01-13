В субботу, 11 января, на официальной странице в социальных сетях Петра Порошенко, экс-президента, а ныне народного депутата появилось сообщение о том, что он купил квартиру Богдану Пантюшенко, освобожденному из плена танкисту Вооруженных сил Украины.

Богдан Пантюшенко (позывной "Броня") 18 января 2015 попал в плен вблизи Донецкого аэропорта. Порошенко вместе с депутатами "Европейской солидарности" встретился с военным и его женой Викторией, и лично передал им документы на приобретенную квартиру.

Об этом широко сообщили многие СМИ.

А вечером этого же дня Петр Порошенко вместе с женой Мариной и одной из дочерей-двойняшек Евгенией был замечен в ресторане китайской кухни BAO ("БАО") на улице Мечникова. Сопровождало семью двое охранников.

Видео визита в модное заведение, которое открыл известный телевизионный повар и ведущий шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, попало в распоряжение "Страны".

Порошенко с 57-летней супругой и дочерью расположились в зале возле кухни ресторана. Дверей там как таковых нет, но телохранители стояли у входа в это помещение, чтобы никто не мешал семье насладится блюдами китайской кухни.

Отметим, что 9 января Александре и Евгении, дочкам Порошенко исполнилось 20 лет. Возможно, семья собиралась по этому поводу.

Цены в этом заведении отнюдь не демократичны. К примеру самый дешевый салат из битых огурцов с орехами кешью и кинзой стоит 197 гривен, салат с крабами и креветками обойдется в 457 гривен, а салат из медузы с кунжутом и соусом чили - 549 грн. Здесь подают легкий суп с черной треской за 487 гривен, а морепродукты гриль в банановом листе за 597 грн.

Напомним, что во времена президентства Петра Порошенко часто сливали в сеть фотографии его семейных ужинов в киевских общепитах.

Так, в августе 2018 года его случайно встретил в ресторане MANU политтехнолог Ярослав Макитра, который и выложил снимки. Как рассказывал тогда Макитра "Стране", охрана гаранта никак не отреагировала на то, что он фотографировал, да и после публикации у него проблем не было: "Охрана ко мне не подходила и по сию минуту реакция отсутствует".