8 января потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который вылетел из Тегерана (Иран) в Киев и совершал рейс PS752. На борту находилось 176 человек, 11 из которых украинцы: экипаж (3 пилота и 6 бортпроводников) и еще две женщины.

Все пассажиры авиалайнера погибли.

Падение самолета в Иране оказалось самой большой авиакатастрофой в истории независимой Украины. Ранее ни один украинский рейс не разбивался с таким количеством жертв.

9 января в Украине объявлен днем траура и вчера президент Владимир Зеленский встретился с близкими и родственниками погибших. Он пообещал им предоставить необходимую помощь, в том числе и финансовую.

"Страна" в день трагедии уже писала о том, что известно о погибших членах экипажа и пассажирах.

Но, спустя два дня, мы решили еще раз собрать более подробную информацию о них.

Экипаж не погибает, они уходят в небо

На борту самолета Boeing 737-800 находился усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. На него отобрали одних из самых опытных пилотов и команду бортпроводников.

Бортпроводница Юлия Сологуб (25)

Девушка родом из города Нововолынск (Волынская область). Стюардессой она работала около двух лет - с мая 2018-го, а в МАУ пришла несколько месяцев назад назад.

Юлия Сологуб, фото: instagram.com

Юлия училась в Киевском национальном лингвистическом университете. В 2018 году вышла замуж.

Снимки скорбящего супруга Сологуб из аэропорта "Борисполь", где создали мемориал погибшему экипажу лайнера, облетели весь интернет. Их опубликовал журналист Владимир Рунец.

"На коленях просит у нее прощения, целует портрет. Друзья уже забирали его несколько раз, а он все время возвращается", - написал он.

Муж погибшей бортпроводницы Юлии Сологуб в аэропорту "Борисполь", фото: Volodymyr Runets/Facebook

О гибели Юлии мужчина узнал от представителей прессы, когда встречал самолет в зоне прилета.

Бортпроводница Катерина Статник (26)

Катерина родом из Новой Каховки (Херсонская область), в январе ей должно было исполниться 27 лет. Была отличницей, увлекалась изучением иностранных языков.

Катерина Статник, фото: instagram.com

Журналистам BBC удалось пообщаться с родственниками погибшей. Родители Кати - из поселка неподалеку Новой Каховки, а ее старшая сестра живет в Херсоне. Когда у Кати были по работе авиарейсы в Херсон, вся семья собиралась вместе.

"Она хотела всему научиться, была такой трудолюбивой, любила готовить", - сквозь слезы говорит о своей младшей сестре Ольга. По ее словам, у папы - больное сердце и он не мог путешествовать, а вот с мамой Катя раз в год куда-то ездила: в прошлом году они посетили Израиль, раньше были в Париже и Венеции.

"Я так боялась ее потерять. Напишите, пожалуйста, об этом. Пусть все знают, какой доброй, отзывчивой она была. Просто ангел. Она помогала, выручала, словами, делами, советами. Я до сих пор не верю в то, что произошло" , - говорит Ольга.

В СМИ тиражировалась информация о том, что Катерина Статник успела позвонить родным во время крушения самолета и сообщить, что их обстреляли, после чего связь прервалась.

"Такого не было. Она никому не звонила. Это все ерунда. Я только надеюсь, что все случилось быстро и она ничего не почувствовала", – сказала сестра погибшей.

Бортпроводница Валерия Овчарук (28)

Девушка родом из Луганска, работала в МАУ с 2015 года. В своем фотоблоге Instagram она охотно делилась снимками из самых разных уголков мира, где побывала благодаря работе, и признавалась в любви к профессии. "Работа, я тебя люблю", – так подписала свое последнее фото Валерия.

Валерия со своим любимым парнем Иваном, фото: instagram.com

У Валерии были романтические отношения. Ее избранник Иван Мичковский, пилот бизнес-авиации, сын военного летчика.

"Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений", - писала Овчарук у себя в социальных сетях.

Коллега погибшей Татьяна Дмитрук рассказала сайту Свои.City, что Валерия имела сильный характер: "Мы вместе летали около десяти раз, но это тот человек, который запоминается своей искренностью и мягкостью. Всегда подбодрит и найдет нужные слова, уладит конфликт, рассмешит. Была из тех нежных девочек со спокойным и стальным характером. Не боялась рисковать, но другие в авиацию и не идут".

Бортпроводница Мария Микитюк (24)

Мария родом из Ивано-Франковска. Получала высшее образование в Национальном авиационном университете (2012-2018). Стюардессой работала больше двух лет.

"Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселиться и закрывать сессии на 5. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", - написали в университетском Telegram-канале Nauchan news.

Мария Микитюк с парнем Богданом, фото: instagram.com

Мария готовилась к свадьбе. Последних четыре года она встречалась с парнем по имени Богдан. Молодой человек написал прощальные слова на совместном фото: "Вічна пам’ять ТОБІ, Марійко, я так кохав тебе".

"Мы классно сошлись. Потом и ругались, и расходились, и сходились, мечтали, планировали. Было трудно, было классно, было мило и искренне. Все это ужасное горе разрывает изнутри, поэтому высказываю это пока здесь пока только здесь, - так подписал Богдан несколько коротких сторис у себя в фотоблоге Instagram.

Старший бортпроводник Игорь Матьков (34)

Парень был родом из Козельца (Черниговская область). Работал в МАУ более десяти лет. Планировал быть пилотом и ранее обучался в Летной академии Национального авиационного университета, также окончил Киевский национальный лингвистический университет (отделение восточных языков).

Одногруппницы Игоря вспоминают о нем с трепетом и теплом. "Помню на первом курсе, когда мы только пришли в университет, нас было десять девушек и один Игорь. Нам тогда сказали: "Берегите его, он у вас один". Не уберегли. Сердце обливается кровью", - написала Яна, с которой учился погибший в КНЛУ.

Игорь Матьков, фото: facebook.com

Отец Игоря Матькова в аэропорту рассказал, что узнал о трагедии от дочери: "Позвонила дочь из Штатов в 6:15. Сказала, что в Америке сообщили: разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали - в Тегеран, утренним рейсом должен был вернуться. И потом на видео нашли падение самолета".

Газета "Факты" поговорила с Кристиной, бывшей женой Игоря, с которой он поддерживал дружеские отношения. Она утверждает, что парень звонил перед вылетом и будто прощался.

"В прошлом году мы расстались, но сохранили дружеские отношения. Мы каждый день общались, переписывались. Часто встречались, Игорь привозил мне гостинцы из разных стран… 7 января тоже общались. Утром он ездил в Козелец, чтобы поздравить родителей с Рождеством. Игорь сам родом из Козельца, но уже давно живет в Киеве. А его родители остались в Козельце, мама там работает операционной сестрой в районной больнице. Днем 7 января Игорь писал, что у него все хорошо. А вечером Игорь позвонил мне уже из самолета. Они еще были в Киеве и должны были вылетать в Тегеран. Я спросила, много ли человек в самолете. Игорь ответил, что из Киева в Тегеран летит мало пассажиров, а вот назад будет возвращаться полный самолет. Где они будут отдыхать - в самолете или в гостинице - Игорь тогда еще не знал. Он признался, что не хочет лететь. Этого рейса изначально не было в его расписании. Игорь должен был лететь в Барселону, но потом что-то изменилось и ему поставили в расписание Тегеран… "Представляешь, там уже ракеты нацелены, а мы туда летим" - говорил. Я говорила ему не накручивать себя, хотя сама ужасно волновалась", - рассказала Кристина журналистам и добавила, что очень долго говорила в тот день с погибшим: "Вечером 7 января Игорь сказал, что, когда вернется, хочет пойти с моим сыном на каток… Потом вспомнил, как сам в детстве учился кататься на коньках, мы посмеялись… Мы с ним говорили так долго, что у него даже разрядился телефон. Но как только Игорь нашел зарядку, он опять перезвонил. Это было немного странно — обычно, если он и звонил из самолета, разговоры были короткими, сугубо по делу. А тут ему как будто хотелось успеть наговориться… Или он, что-то предчувствуя, так с нами прощался".

Бортпроводник Денис Лихно (до 30 лет)

Денис Лихно окончил Национальный авиационный университет в 2018 году.В семье погибшего рассказали, что Денису еще не было и 30, он около 5 лет работал в авиации, отличался спокойным характером.

"Денис отличный парень и хороший друг, - пишет о стюарде Telegram-канал НАУ. - Работал в МАУ два года и позитивно запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь".

Денис Лихно, фото: instagram.com

В социальных сетях парня много постов о любви. Скорее всего, он состоял в романтических отношениях.

Командир экипажа Владимир Гапоненко (50)

Владимир учился в Летной академии Национального авиационного университета в Кропивницком (бывший Кировоград), который окончил в 1992 году. Получил профессию инженера-штурмана (специальность "Эксплуатация воздушного транспорта", специализация "Воздушная навигация"). Окончив училище, был направлен работать в Борисполь на должность штурмана самолета ТУ-134. Много лет работал в МАУ.

Считался очень опытным пилотом. На его счету 11 600 часов налета на самолетах Boeing 737, из них 5500 - капитаном воздушного судна.

Владимир Гапоненко, фото: facebook.com

Владимир проживал в Киеве, был женат и воспитывал двоих дочерей.

В эксклюзивном интервью "Стране", супруга погибшего Екатерина рассказала, что накануне катастрофы было очень много тревожных знаков свыше: "Самой младшей дочке снились сны, что папу убили. У нас дома остановились часы. Еще ему подарили наручные часы на 50-летие. Совсем недавно, 20 декабря, он отметил юбилей 50 лет – часы же не дарят... И они [пилоты] сделали совместное фото перед рейсом! Сделать фото перед рейсом летному составу... Не то чтобы это было категорически запрещено, но есть такая примета – нельзя. Нельзя перед рейсом делать совместные фото. После рейса – пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото. Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию?! И кто автор этого фото? И с какой целью было сделано это фото?"

Второй пилот Сергей Хоменко

По информации МАУ, имел 7600 часов налета на самолетах Boeing 737. Свою карьеру начал в военно-транспортной авиации. Более 14 лет летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30 15-й Бориспольской бригады транспортной авиации им. Олега Антонова - авиасоединения Военно-воздушных сил Украины.

Сергей Хоменко, фото: facebook.com

"Профессионал своего дела, летчик от Бога, справедливый и требовательный командир, и вместе с тем человек широкой души. Многие годы возглавлял экипажи, выполнявшие наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. Воспитал не одного летчика первого класса", - написано о погибшем втором пилоте в сообщении Бригады транспортной авиации на Facebook.

Инструктор на самолете Алексей Наумкин

Был одним из опытнейших пилотов МАУ, имел 12 000 часов налета на самолетах Boeing 737. Из них 6600 - в качестве командира экипажа.

Алексей Наумкин, фото: facebook.com

Наумкин был из династии пилотов. Его друзья пишут в соцсетях, что он был лучшим на курсе и отзываются о нем как о профессионале и очень порядочном человеке.

Пассажиры

На борту потерпевшего крушение лайнера было 167 пассажиров: 26 человек, которым было меньше 18 лет, в том числе 13 детей в возрасте до 10 лет.

Летели рейсом PS 752 граждане семи стран: Украины (2), Ирана (82), Канады (63), Швеции (10), Афганистана (4), Германии (3), Великобритании (3).

"Страна" нашла информацию о некоторых из них.

Елена Малахова (Украина)

Елена Сергеевна Малахова – директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс".

Елена Малахова. Фото: linkedin.com

Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащий ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет, по официальной версии, вез гуманитарный груз из Анкары.

Ольга Кобьюк (Украина)

61-летняя украинка летала в Иран проведать дочь, которая вышла замуж за иранца.

Ольга Кобьюк, фото: facebook.com

Форуг Хадем (Канада)

Исследовательнице из Канады в этом году должно было исполниться 39 лет. Она работала в отделении иммунологии Университета Манитобы (Канада). Ее докторская диссертация была посвящена исследованию "черной лихорадки", которая встречается в странах Южной Азии и Африки.

Форуг Хадем, фото: facebook.com

В Университете Манитобы она работала с 2010 года, придя туда еще как PhD-студент, говорится в официальном сообщении учебного заведения на Facebook.

Эвин Арсалан, Хива Молани и Курдия Молани (Канада)

Семья летела из Тегерана в Торондо (Канада) через Киев. Как сообщает Громадське телебачення, именно Курдия Молани была самой маленькой пассажиркой рейса. Ей исполнилось всего полтора года.

Курдия Молани с мамой, фото: facebook.com

На фото в cоцсети Facebook, опубликованном год назад - девочка с мамой Эвин. Ее отец, Хива работал бизнес-аналитиком в Канаде.

Эвин Арсалан и Хива Молани, фото: facebook.com

Рахель, Микаэль, Эрик и Эмиль Линдберги (Швеция)

В авиакатастрофе погибла семья из четырех человек: Рахель и Микаэль Линдберги (37 и 40 лет), а также двое их сыновей — 9-летний Эрик и 7-летний Эмиль, пишет Daliy Mirror.

Рахель, Микаэль, Эрик и Эмиль Линдберги, фото: facebook.com

Вероятно, они навещали в Иране родственников Рахель Линдберг, которая имела иранское происхождение.

Ардалан, Нилуфар и Камяр Эбноддин (Канада)

Ардалан Эбноддин, его супруга Нилуфар и их сын Камяр были гражданами Канады, но имелил ирансое происхождение. Эта семья возвращалась из Тегерана через Киев в провинцию Британская Колумбия.

Ардалан Эбноддин был одним из лидеров местной иранской общины, сообщил Кей Исмаилпур, основатель Гражданской ассоциации иранских канадцев в своем микроблоге Twitter.

Ардалан, Нилуфар и Камяр Эбноддин, фото: twitter

"Они были по-настоящему уважаемой семьей, внося максимально возможный вклад в развитие общества", - написал Исмаилпур.

Были и те, кто не сел на этот злополучный рейс

Билет Мохсена Ахмадипура, жителя Оттавы оказался недействительным из-за какой-то путаницы.

Его жена Рои Азадян села на самолет Boeing 737-800 и погибла, сообщает газета Ottawacitizen.

Мохсена Ахмадипур и Рои Азадян, фото: facebook.com

Ахмадипур с женой Рои Азадян (43) должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву (Канада). Пара была в Иране в гостях у родственников. Мужчина сказал супруге, что попытается попасть на другой рейс, она села на этот. Ахмадипур находился внутри терминала, когда самолет потерпел крушение.

Эксперт-международник, украинец Андрей Бузаров, который находился на конференции в Тегеране, тоже должен был лететь этим самолетом, но когда брал билеты назад, представители МАУ посоветовали ему лететь не 8 января, как он планировал, а 9-го.

Андрей Бузаров, фото: facebook.com

"Билет был дешевле и я взял на 9 января. Можно сказать, чудом так получилось. Решил еще остаться на день и посмотреть Тегеран. 9 января утром должен был лететь тот же борт, что разбился", - рассказал "Стране" в день трагедии Андрей Бузаров.