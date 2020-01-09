Сегодня все британские газеты вышли с идентичными первыми полосами. На обложках - фотография 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл с заголовками, что пара решила отделиться от королевской семьи.
Tomorrow's front page: Queen ‘deeply upset’ at Harry and Meghan’s Royal exit sparking ‘civil war’ – with Charles and Wills ‘incadescent with rage’ https://t.co/xo6t5qdpsO pic.twitter.com/ZYEfjlEmwN— The Sun (@TheSun) 8 января 2020 г.
Таблоид The Sun назвал решение принца Гарри и Меган Маркл - "Мегзит" и "дворцовой бомбой", а The Daily Mail утверждает, что королева пришла "в бешенство" от решения младшего внука и его супруги.
Дело в том, что буквально вчера герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им как членам фамилии. Соответствующую запись они разместили в своем официальном аккаунте фотоблога Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
"Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать ее величество королеву", - сказано в посте.
Также, согласно сообщению, Гарри и Меган планируют проводить время не только в Соединенном Королевстве, но и в Северной Америке.
"Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына Арчи (родился 6 мая 2019 года - Ред.) с благодарностью к королевским традициям, в которых он родился, а также предоставит нашей семье пространство, чтобы сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - добавили Меган и Гарри, выразив глубокую благодарность всем поклонникам за постоянную поддержку.
Гарри, Меган и их сын Арчи, фото: twitter.com
Отметим, что Меган и Гарри намерены отказаться от денег налогоплательщиков, которые до сих пор выдавались им в рамках Суверенного гранта - средств, ежегодно выделяемых королеве правительством для финансирования официальных обязанностей монарха и членов его семьи.
Однако пара хочет, чтобы их продолжала охранять британская полиция — за счет государства. Сумма, расходуемая на безопасность ежегодно составляет свыше $850 000.
Известно, что личное состояние Меган, звезды телесериала "Форс-мажоры", превышает $5 000 000.
Но ни для кого не секрет, что в последние месяцы супруги чувствовали себя несчастными из-за придирок членов семьи. К тому же их все время вытесняют на второе место, все больше фокусируясь на будущих королях - принце Чарльзе и Уильяме. "Я потерял свою мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех самых могущественных сил", - говорил принц Гарри.
Есть также информация, что последней каплей для Гарри и Меган стал официальный выпуск нового королевского портрета с изображением королевы, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.
Семейный портрет, фото: instagram.com
"Этот снимок стал свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью семьи. С их точки зрения, с этого момента им не было смысла оставаться", – сказал инсайдер журналистам The Sun.
Реакция родственников
Как стало известно изданию Daily Mail, Гарри и Меган ничего не сказали о готовящейся "информационной бомбе" королеве, принцу Чарльзу и принцу Уильяму, которые узнали о заявлении Сассексов из новостей по телевидению. Помощники королевы назвали этот шаг "ударом в спину", мол 2020-й начался крайне неудачно.
"Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранних стадиях. Мы понимаем их желание применить новый подход, но это сложные вопросы, которые требуют времени для проработки", — говорится в кратком официальном комментарии Букингемского дворца.
В свою очередь 74-летний Томас Маркл, отец Меган, который ни разу не встречался с Гарри и не видел своего внука Арчи, заявил, что "разочарован" решением дочери и зятя "уйти в отставку".
Меган, Гарри и Арчи, фото: royal.uk
Напомним, что принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.
В мае 2019 года, когда родился их сын, британская пресса писала, что Меган назвала сына в честь своего любимого кота. Мальчик получил имя Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор. Но Арчи - это кличка любимого кота Маркл. В свое время она рассказывала друзьям о любимом коте, который растолстел после постоянного кормления замороженным виноградом. "Меган любила играть с ним, и она всегда говорила о нем со своими друзьями", - рассказывал СМИ друг герцогини.