Сегодня все британские газеты вышли с идентичными первыми полосами. На обложках - фотография 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл с заголовками, что пара решила отделиться от королевской семьи.

Tomorrow's front page: Queen ‘deeply upset’ at Harry and Meghan’s Royal exit sparking ‘civil war’ – with Charles and Wills ‘incadescent with rage’ https://t.co/xo6t5qdpsO pic.twitter.com/ZYEfjlEmwN — The Sun (@TheSun) 8 января 2020 г.

Таблоид The Sun назвал решение принца Гарри и Меган Маркл - "Мегзит" и "дворцовой бомбой", а The Daily Mail утверждает, что королева пришла "в бешенство" от решения младшего внука и его супруги.

Дело в том, что буквально вчера герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им как членам фамилии. Соответствующую запись они разместили в своем официальном аккаунте фотоблога Instagram.

"Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать ее величество королеву", - сказано в посте.

Также, согласно сообщению, Гарри и Меган планируют проводить время не только в Соединенном Королевстве, но и в Северной Америке.

"Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына Арчи (родился 6 мая 2019 года - Ред.) с благодарностью к королевским традициям, в которых он родился, а также предоставит нашей семье пространство, чтобы сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - добавили Меган и Гарри, выразив глубокую благодарность всем поклонникам за постоянную поддержку.

Гарри, Меган и их сын Арчи, фото: twitter.com

Отметим, что Меган и Гарри намерены отказаться от денег налогоплательщиков, которые до сих пор выдавались им в рамках Суверенного гранта - средств, ежегодно выделяемых королеве правительством для финансирования официальных обязанностей монарха и членов его семьи.

Однако пара хочет, чтобы их продолжала охранять британская полиция — за счет государства. Сумма, расходуемая на безопасность ежегодно составляет свыше $850 000.

Известно, что личное состояние Меган, звезды телесериала "Форс-мажоры", превышает $5 000 000.

Но ни для кого не секрет, что в последние месяцы супруги чувствовали себя несчастными из-за придирок членов семьи. К тому же их все время вытесняют на второе место, все больше фокусируясь на будущих королях - принце Чарльзе и Уильяме. "Я потерял свою мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех самых могущественных сил", - говорил принц Гарри.

Есть также информация, что последней каплей для Гарри и Меган стал официальный выпуск нового королевского портрета с изображением королевы, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

Семейный портрет, фото: instagram.com

"Этот снимок стал свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью семьи. С их точки зрения, с этого момента им не было смысла оставаться", – сказал инсайдер журналистам The Sun.

Реакция родственников

Как стало известно изданию Daily Mail, Гарри и Меган ничего не сказали о готовящейся "информационной бомбе" королеве, принцу Чарльзу и принцу Уильяму, которые узнали о заявлении Сассексов из новостей по телевидению. Помощники королевы назвали этот шаг "ударом в спину", мол 2020-й начался крайне неудачно.

"Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранних стадиях. Мы понимаем их желание применить новый подход, но это сложные вопросы, которые требуют времени для проработки", — говорится в кратком официальном комментарии Букингемского дворца.

В свою очередь 74-летний Томас Маркл, отец Меган, который ни разу не встречался с Гарри и не видел своего внука Арчи, заявил, что "разочарован" решением дочери и зятя "уйти в отставку".

Меган, Гарри и Арчи, фото: royal.uk

Напомним, что принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.

В мае 2019 года, когда родился их сын, британская пресса писала, что Меган назвала сына в честь своего любимого кота. Мальчик получил имя Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор. Но Арчи - это кличка любимого кота Маркл. В свое время она рассказывала друзьям о любимом коте, который растолстел после постоянного кормления замороженным виноградом. "Меган любила играть с ним, и она всегда говорила о нем со своими друзьями", - рассказывал СМИ друг герцогини.