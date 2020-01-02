В среду, 1 января, в социальных сетях появились фотографии 41-летнего президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель (Ивано-Франковская область). Снимок с Зе выложил в свой фотоблог Instagram пользователь @kolia_sofron. Парень стоит рядом с Зеленским на фоне одного из подъемников. На фото глава государства в горнолыжном костюме и с маской. "Страна" распознала горнолыжную экипировку нашего президента.

Лыжник Коля и президент Зеленский, фото: instagram.com

Как оказалось, Владимир отдал предпочтение немецкому бренду Bogner, который считается одной из самых успешных марок спортивной моды и лидером рынка лыжной моды. Его создатель Вилли Богнер-старший был страстно увлечен зимними видами спорта. Он одерживал многочисленные победы при прыжках с трамплина и 11 раз выигрывал в чемпионате Германии по лыжному двоеборью. В 1932 году он решил основать бизнес по импорту и продаже снаряжения. В 1936 году одежду Богнера уже носила Олимпийская сборная Германии, и эта традиция продолжалась в течение 17 зимних игр. Через год Вилли женился на Марии Люкс, которая занялась дизайном коллекций. Первым большим нововведением Марии было использование ярких цветов.

Тем не менее, Зеленский остановился на классике. На нем черно-белая куртка бренда.

На американском сайте по продаже экипировки, такой верх от костюма стоит $1480 или 36 186 гривен по курсу НБУ на 02.01.2020 года. Куртка не промокает, не продувается и обеспечивает правильный теплообмен, так что в ней можно провести на склоне хоть целый день.

Что касается утепленных брюк, то они стоят дешевле. Похожие, как на Зе - $649 или 15 868 гривен. В описании говорится, что они идеальны для "агрессивного катания" (на сленге лыжников, это когда ты на скорости "атакуешь" склон, а не позволяешь ему просто "случиться").

Костюм для катания (куртка и брюки) Bogner сейчас стоит около 52 000 гривен.

Это вещи из коллекции предыдущих лет и на многих сайтах их можно поискать уже со скидкой.

Напомним, мы уже писали, что президент Зеленский с семьей встретил Новый год в государственной резиденции "Синегора" возле села Гута (Ивано-Франковская область). Неподалеку проводит отпуск олигарх Игорь Коломойский. Он остановился в отеле Radisson Blu Resort, который располагается в самом центре курорта Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря в с. Поляница (Ивано-Франковсая область) в непосредственной близости к подъемнику №7.