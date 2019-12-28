Новый год на носу. Последние приготовления и сборы чемоданов, для тех кто уезжает. В их числе и 41-летний президент Владимир Зеленский, который встретит Новый год в государственной резиденции "Синегора" возле села Гута (Ивано-Франковская область). С ним туда отправится и 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента со своей девушкой Анастасией Сличной. Как мы уже писали, также приглашены заместители главы ОП, в частности Андрей Смирнов и Кирилл Тимошенко. Пока под вопросом - приедет ли туда премьер-министр Алексей Гончарук, который на днях наслаждался глинтвейном в центре Киева.

Правда, Зеленский еще не определился с датой вылета в "Синегору". На Банковой хотят провести обмен пленными в последние дни уходящего года. И сразу после со спокойной душой улететь в Гуту.

Тем временем, 56-летний олигарх Игорь Коломойский и некоторые его друзья по, так называемой группе "Приват", уже завтра будут наслаждаться зимними пейзажами. Игорь Валерьевич сегодня из Киева вылетает в Днепр, чтобы забрать семью и завтра летит в Ивано-Франковск.

Как стало известно "Стране" из собственных источников, ИВК (Игорь Валерьевич Коломойский) и его партнер Геннадий Боголюбов, бизнесмен Михаил Киперман, народный депутат Игорь Палица (СН) и экс-нардеп и олигарх Евгений Геллер для отпуска выбрали горнолыжный курорт Буковель. Здесь компания разместится в 5-звездочном отеле Radisson Blu Resort. Интересно, что это в 112 километрах от того места, где президент будет встречать 2020-й год.

Подъемник возле отеля Radisson Blu Resort, фото: bookit.com.ua

Всемирная сеть отелей Radisson Blu состоит из 380 гостиниц, а именно Radisson Blu Resort в Буковеле принадлежит кипрской компании "Ачилла Менеджмент Лимитед" украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского.

Национальный банк Украины, после приватизации "Приватбанка" (принадлежащего Коломойскому и Боголюбову) заявил о том, что "Приват" должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель" (а частности отель), здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ. Но в конце февраля 2018 года НБУ проиграл в суде экс-владельцам "Привата".

Отель Radisson Blu Resort располагается в самом центре курорта Буковель, на высоте 920 метров над уровнем моря в с. Поляница (Ивано-Франковсая область) в непосредственной близости к подъемнику №7.

Гостиница Radisson Blu Resort в селе Поляница, фото: kiyavia.com

Общее количество номеров в гостинице: 252, есть среди них и президентский люкс, площадью 299 квадратных метра. 4-комнатный 6-ти местный номер, состоит из: прихожей, просторной гостиной с каминным залом, трех спален, гардероба, мини-кухни, сауны, гидромассажной ванны, джакузи и просторной видовой террасы с набором плетеной мебели.

В конце декабря цены на двухместные номера в отеле стартуют от 10 000 гривен в сутки, а президентский номер будет стоить 105 883 гривны. Кстати, свободных мест практически нет.

В отеле есть SPA-центр, несколько ресторанов, лыжный бар, ночной клуб и сигарный лаунж.

В новогоднюю ночь гостей приглашают на развлекательную программу под названием "Я, Ты и Звезды! в рестораны Mont Blanc и B-Zone на первом и втором этаже отеля. Ведущие вечера Никита Добрынин и Тимур Мирошниченко, а выступать будут певицы TAYANNA и Michelle Andrade. Новогоднее меню включает: холодные и горячие закуски, салаты, блюда из рыбы и мяса, десерты. Место за столиком в ресторане Mont Blanc: 14000 грн, а в ресторане B-Zone: 14000 - 15000 грн в зависимости от расположения в зале. О детях постоятельцев гостиницы тоже позаботились. Детский Новый год в отдельном зале с анимацией и специальным детским меню - 5500 грн, а вместе с родителями по той же стоимости, что и взрослый.

Отметим, что, по данным СМИ, Игорю Коломойскому юристы не рекомендуют покидать территорию Украины, так как против него в США возбуждены уголовные дела.

Как писала уже "Страна", первый корпоратив депутатов "Слуги народа" прошел в "Парвковом": пили вино и виски, пела Тина Кароль, на афтерпати - танцы и караоке в ночном клубе.