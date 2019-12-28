2019-й год, в котором мы выбрали нового президента и получили новую власть, подходит к концу. Традиционно, пришло время подводить итоги, загадывать желания и строить планы на будущее.

Журналисты отдела "Частная жизнь" интернет-газеты "Страна" выделили 10 событий, трендов и людей, которые нас впечатлили в уходящем году.

Меняющий имидж - Игорь Коломойский

В этом году о 56-летнем олигархе Игоре Коломойском не говорил только ленивый. ИВК (Игорь Валерьевич Коломойский) фигурировал в разных сферах: политике, бизнесе, спорте (его сын Григорий играет в БК "Днепр") и на тусовках.

Нам же Коломойский запомнился тем, что каждый его выход в свет был в новом имидже.

ИВК экспериментировал и с прической, и с бородой.

Игорь Коломойский несколько раз за год менял имидж, фото: facebook.com/radiosvoboda.org

Сейчас Коломойский с короткой стрижкой и с миллиметровой щетиной (фото справа). Кстати, бизнесмен сбривает бороду несколько раз в год, но это всегда вызывает массу обсуждений, так как Игоря Валерьевича привыкли видеть именно с бородой.

В социальных сетях и фотожабах его частенько сравнивают с Дедом Морозом или Санта-Клаусом.

Стрит-фуд года - шаурма

Моду на шаурму в 2019 ввел никто иной, как 41-летний президент Владимир Зеленский. В мае он поздравил столицу и ее жителей с Днем Киева. Об этом он написал в у себя на странице в социальной сети Facebook. Тут впервые и засветилась шаурма в текстовом варианте.

Зе отметил, что у Киева есть несколько черт, которые делают его уникальным - это и запах цветущих лип, и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Также Киев имеет особенный вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и свои застройки-"недоразумения".

Тогда этот пост обсуждали все. Одним понравилось упоминание шаурмы, других - возмутило. И наш президент пошел дальше в продвижении шаурмы в массы - несколько дней спустя сделал селфи с лавашом, в который завернуты рубленная курятина, салат и овощи.

Зеленский, Тимошенко, Костюк, Богдан и шаурма, фото: facebook.com

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - говорится в подписи к фото.

Пост сопровождался хэштегом #ШаурмаТакШаурма, который начали использовать для снимков с этим блюдом пользователи социальных сетей и фотоблогов.

Fashion скандал года - желтое платье Елены Зеленской

С новым президентом, страна получила и новую первую леди. 41-летняя Елена Зеленская, которая до победы мужа на выборах, говорила, что не совсем готова к статусу - сейчас сопровождает мужа во время официальных визитов в разные страны, занимается общественной деятельностью и реформой питания в школах. Елена уже была на обложке декабрьского номера глянцевого журнала Vogue UA и, конечно же, еще не остыл интерес к внешнему виду леди Зе.

Самым скандальным нарядом Зеленской за всю полугодовую историю в статусе первой леди - стало желтое платье от дизайнера Ивана Фролова (бренд FROLOV), в котором она приняла участие в интронизации императора Нарухито в Токио (Япония).

Елена и Владимир Зеленские в Японии, фото: president.gov.ua/пресс-служба дизайнера Ивана Фролова

В социальных сетях максимально критиковали этот образ. Писали, что это "смертельная обида для императора", что платье плохо сидит и нне подходит для мероприятия. Также разгонялось мнение, что по этикету к императору Японии никто не имеет права приходить в желтой одежде. Но как раз это оказалось неправдой: в целом, чета Зеленских выдержала дресс-код white tie, который был заявлен на мероприятии.

Аксессуары Елены Зеленской, фото: пресс-служба Ивана Фролова

По возвращению в Украину, Елена Зеленская рассказала, что во время поездки была довольна своим образом и реакцией японцев на него – пока не прочла публикации украинских СМИ.

Кстати, дизайнер Иван Фролов нарисовал по пять эскизов каждого платья, затем Елена сделала свой выбор, а после визита на официальной странице посольства Японии в Украине появилось сообщение о том, что "наряд первой леди подчеркнул уважение украинцев к культуре Японии".

Модная локация года - Kyiv Food Market

Первая большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоялась в необычном формате и длилась 14 часов. В течение целого дня Зе отвечал на вопросы журналистов. Аккредитованные СМИ запускали небольшими группами по 7-10 человек и в течении получаса они задавали свои вопросы.

Место, где проходила встреча - такое же необычное, как и сам формат общения с прессой. Владимир Зеленский устроил пресс-марафон (именно так это называют в Офисе президенда) в Kyiv Food Market на улице Московской (метро "Арсенальная").

Президент Зеленский, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Киев Фуд Маркет" - это рынок еды, который открылся за несколько недель до проведения пресс-конференции с президентом на территории бывшего завода "Арсенал". Здесь 22 ресторана и пара баров на нескольких уровнях.

Зеленский с журналистами на рынке еды, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Атмосферный Kyiv Food Market собрал под одной крышей абсолютно разные кухни, заведения для веганов, бары с вином, коктейлями и крафтовым пивом. Здесь есть Adelle, Milk Bar, BAO, Varvar, Liberty by Napule, Green Chef, BEEF, Nam, Sabai, Good girl – рестораны братьев Гусовских, Анны Козаченко, Оксаны и Тараса Сердюков.

Формат напоминает фуд-корт в торгово-развлекательном центре и рассчитан на 550 посадочных мест. Основали Kyiv Food Market киевский ресторатор и бизнесмен Михаил Бейлин, известный по La Famiglia, и его коллега Алекс Купер, который открыл "Городской рынок еды" в Одессе. Есть информация о том, что Алекс Купер связан с Владимиром Галантерником, одесским влиятельным бизнесменом, которому в последнее время приписывают связь с Зе-командой.

Кстати, после проведения здесь пресс-марафона - место стало культовым, многие туристы посещают его как одну из гастро-достопримечательностей Киева.

А вот Бейлину не повезло. Вскоре после проведения пресс-марафона суд его отправил под ночной домашний арест по подозрению в махинациях на "Укрзализныце".

Свадьба года - Потап и Настя Каменских

23 мая мужем и женой стали 38-летний продюсер Алексей Потапенко (Потап) и 32-летняя певица Настя Каменских, а "Страна" первой сообщила о предстоящем событии. Тогда мало кто верил в то, что это действительно свершиться, а в социальных сетях уверяли, что никакой свадьбы не будет и это фейк.

Поцелуй жениха и невесты, фото: instagram.com

Тем нее менее, молодоженов поздравило больше сотни гостей на "свадьбе века", как они сами назвали это торжество. В пригласительной открытке было сказано: "Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди своё присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете".

Для гулянки выбрали ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе.

Катя Осадчая, Потап, Настя и Юрий Горбунов, фото: instagram.com

На свадьбе гостей развлекали сами жених и невеста, пела Тина Кароль, а в качестве приглашенной суперзвезды была Верка Сердючка. После 23.00 разрезали свадебный торт.

Развод года - Слава из группы "НеАнгелы" и Эдгар Каминский

2 июля на сайте Подольского райсуда Киева появилась информация о том, что состоялся бракоразводный процесс 35-летней певицы Славы из группы "НеАнгелы" с известным пластическим хирургом 34-летним Эдгаром Каминским. Около четырех месяцев ни артистка, ни доктор не комментировали это событие. Но недавно оба дали комментарии прессе и рассказали, почему так произошло.

Напомним, пара поженилась в 2014 году. У Эдгара и Славы родилось двое детей: сын Леонард и дочь Лаура.

Эдгар Каминский и Слава, фото: viva.ua

По словам пластического хирурга, одной из основных причин развода, как и предполагала "Страна" - была ревность. Мы писали о том, что Слава неоднократно ревновала Эдгара к пациенткам. Также мужчина пожаловался, что неблагоприятная ситуация дома влияла на качество его работы.

"У меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций я не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а в определенный момент в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, потому что трудности дома, а потом еще сложная операция. Невозможно отделить одно от другого", - пояснил Эдгар в программе "Зірковий шлях" (ТРК "Украина").

Кроме того, Эдгар рассказал, что ему не нравилось желание супруги постоянно что-то в себе изменить.

"Она хотела постоянно себя улучшить – немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил: "Нет". Мы ругались и могли несколько недель не общаться на эту тему. Я к Славе не вернусь, и это факт".

Эдгар и Слава с детьми: сыном Леонардом и дочерью Лаурой, фото: instsgram.com

По версии Славы, все дело в родителях, которые вмешивались в жизнь семьи: "В течение года все было замечательно, пока в нашей жизни не оказалось слишком много родителей, которые помогали нам с детьми... Я теперь могу сказать с уверенностью, если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни, нельзя, чтобы родители были часто в вашем личном пространстве. Максимум отдать детей на выходные".

Отметим, что Эдгар уже состоит в новых романтических отношениях. Его избранница Ольга Богатая, которая работает в фэшн-индустрии.

Роман года - Андрей Богдан и Анастасия Сличная

Пара, за которой следит вся страна - это 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента и его девушка Анастасия Сличная. "Стране" первой удалось поговорить с Настей, которая рассказала что знает Андрея уже продолжительное время, но серьезные отношения завязались у пары в конце 2018 года.

Поговаривают, что дело идет к свадьбе.

Анастасия и Андрей, фото: из личного архива

А вот было ли предложение руки и сердца, Анастасия пока хочет сохранить в секрете: "Относительно глубины наших отношений и планов в будущем – на данном этапе мы не разглашаем, но обещаю, что вы первые обо всем узнаете".

Настя и Андрей, фото: из личного архива

"С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце", – рассказывала девушка.

Спутница Андрея Богдана в прошлом была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном она занималась съемками фильмов). Сейчас Анастасия – сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Marе.

Вечеринка года - 60-летие Александра Ярославского в Харькове

5 декабря, в гостинице "Харьков Палас Отель" собралось немало богатых и знаменитых, ведь крупному бизнесмену Александру Ярославскому (до недавнего времени – совладелец УкрСиббанка и президент харьковского ФК "Металлист" с 2005 по 2012 годы, президент группы DCH) исполнилось 60 лет и он позвал к себе гостей.

Марина и Алесандр Ярославские с детьми , фото: jetsetter.ua

Торжество состоялось в одном из залов отеля, где была сцена и расставлены круглые столики. По нашей информации, было около 175 гостей, среди которых олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, бизнесмены Павел Фукс и Геннадий Боголюбов, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и Мирон Маркевич, глава комитета национальных команд УАФ.

Торт и Коломойский на дне рождении Ярославского, видео: "Страна"

На столах были кулинарные изыски, подавали салаты, закуски, черную икру и лобстеров. Из алкогольных напитков - марочные вина и виски.

Развлекали гостей танцевальный проект Freedom Ballet, певицы MARUV и LOBODA (Светлана Лобода), также пел Макс Барских. Ведущими вечера были Катя Осадчая и Андрей Доманский.

В 2016 году Ярославский, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны с состоянием в $721 млн.

Переписка года - "зеленая кнопочка" Елена Криворучкина со своим парнем

3 сентября, Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. "За" внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности - Ред.) проголосовало 373 народных избранника.

Как только решение было принято, 48-летняя Елена Криворучкина (СН), которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". Романтическую переписку запечатлели фотокорреспонденты "Страны".

Елена Криворучкина на рабочем месте ведет любовные переписки, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно "Любимый" писал Криворучкиной транслитом (передача текста с помощью чужого алфавита - Ред.), "Страна" дублирует диалог.

Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: - Знаешь, знаешь.

Любимый: - Лен, ты где?

Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

С тех пор за депутатом Криворучкиной закрепилось прозвище "зеленая кнопочка", вскоре представителей фракции "Слуга народа" тоже стали так называть.

Тусовщик года - Сергей Литвиненко

Конечно, тусовщиком года мог бы стать Андрей Богдан, который успел побывать на множестве вечеринок в этом году: от свадьбы в Сен-Тропе до танцевального фестиваля "Белые ночи" в Киеве.

Но мы решили выделить 51-летнего нардепа Сергея Литвиненко (СН). Того самого, который в зале заседаний Верховной Рады активно организовывает свой вечерний досуг. Он прошел в парламент по мажоритарному округу в Ровенской области, а также попался на кнопкодавстве.

"Страна" запечатлела переписку Сергея Анатольевича в разгар рабочего дня, когда он занимался подготовкой вечеринки.

Сергей Литвиненко на рабочем месте планирует вечер пятницы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Во время заседания господин Литвиненко в месседжере WhatsApp давал распоряжения некому Андрею, касательно ужина. "Страна" дублирует диалог (орфография сохранена).

Литвиненко: - Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (украинский спирт из пшеницы, который не содержит примесей, является чистым, как "слеза" - Ред.)

Андрей: - Ок, сделаем.

Литвиненко: Може якогось шашлыка хай буде, помидоры, хлебушка. В затышку у армян якісь реберця може.

Андрей: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?

Литвиненко: - Так щоб було...

А еще господин Литвиненко немного переборщил с употреблением спиртных напитков на первом большом корпоративе "Слуги народа". Он еле удерживал равновесие, проветривался на свежем воздухе во время корпоратива. Видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что с июля 2015 года до момента избрания в парламент - Сергей Литвиненко был и.о. директора ГП Зирненский спиртовой завод в Ровенской области.