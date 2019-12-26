Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook выложил очередные снимки "сближения с народом". Вчера, когда католики отмечали Рождество, чиновник пошел на праздничную ярмарку в Киеве. На Софийской площади новогодний базарчик открылся 19 декабря и будет работать до 13 января.

"В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил", – написал Алексей.

Алексей Гончарук в поисках новогоднего настроения, фото: facebook.com

На снимках, которые фотограф успел сделать даже с разных ракурсов, видно, как Гончарук покупает себе глинтвейн - горячий алкогольный напиток на основе красного вина с добавлением сахара, фруктов и пряностей. Кстати, на ярмарке маленький стаканчик рождественского глинтвейна стоит 60 гривен, а большой - 80.

За Алексеем выстроилась очередь и на первый взгляд все выглядит очень естественно и по-настоящему. Но на самом деле, Гончарука сопровождает несколько охранников, а рядом с ним - знакомая девушка, которая просто делает вид, что к чиновнику не имеет никакого отношения.

Подписчики премьер-министра в комментариях опознали его спутницу в капюшоне. Это Оксана Нечипоренко - давняя подруга и советница главы Кабмина.

Нечипоренко и Гончарук делают вид, что не знают друг друга, фото: facebook.com

Оксана Нечипоренко достаточно известна в узких кругах.

Она входила в "100 самых успешных женщин" по версии журнала "Новое время", как директор общественной организации Global Office. Эта структура поддерживает гражданские и общественно важные проекты на востоке Украины, а также проводит обмены студентов между вузами страны.

Привлекает в Украину волонтеров из других стран, которые бесплатно учат детей английскому, немецкому и французскому языкам, а также помогают школьникам реализовывать социально ориентированные проекты.

Интересно, что фото с Нечипоренко в соцсетях есть не только у Гончарука, но и у Тимофея Милованова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Нечипоренко и Милованов, фото: facebook.com

Фотосессия Алексея Гончарука на рождественской ярмарке на момент выхода материала собрала больше 2600 лайков и около 200 комментариев и не все их них оказались положительными.

Конечно же, руководителя Кабинета министров поздравляют с наступающим Новым годом и желают ему всех благ, счастья, здоровья и вкусной кутьи, а также пишут, что приятно смотреть на такого позитивного и молодого премьера.

Но есть и те, кто негодуют и возмущаются: "В воздухе не только аромат рождественских сладостей и глинтвейна, а также в воздухе царит дефицит бюджета в 80 млрд гривен. Как решать будете? Включать станок? Облигации? МВФ уже празднует же...", "В воздухе аромат заблокированных расходов бюджета".

Гончарук покупает глинтвейн, фото: facebook.com

Кого-то из пользователей "Фейсбука" смутил внешний вид чиновника: "В чем прикол, носить шарф на плечах?", а кто-то уличил премьера в "фейсбучном пиаре" и пожелал ему быть проще.

Как писала уже "Страна", такие походы в народ очень любит Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии". Он покупал дешевые трусы в Миргороде, а также катался в метро посреди рабочего дня. Но интеграция в жизнь среднестатистического украинца у Ляшко не обходится без казуса. К примеру, в столичной подземке по пятам Ляшко ходил охранник с оружием в рюкзаке.