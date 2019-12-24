Завтра, 25 декабря, христиане западного обряда будут отмечать праздник Рождества, а до новогодней ночи остаются считанные дни. Многие политики и звезды уже позаботились об атмосфере праздника в домах. Элементы своего новогоднего декора и карнавальные костюмы - селебритис с удовольствием демонстрируют в социальных сетях.

"Страна" сделала подборку красивых новогодних снимков знаменитостей.

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" часто показывает свой быт и домашний уют в фотоблогах. В этом году к зимним праздникам он серьезно подготовился. 19 декабря в День святого Николая (прообраз Санта-Клауса и Деда Мороза) Олег Валерьевич нарядился в сказочного деда и покатал свою дочь Владиславу на санках. По крайней мере такое фото он разместил в социальной сети Facebook и поздравил Владу с днем рождения.

"Тебе сегодня уже 17! Ты родилась в праздник Николая - в день когда случаются чудеса, поэтому обязательно ты должна быть счастливой", - написал Ляшко.

Сегодня же, политик выложил снимок с бульдогом на руках. Ляшко в шапке эльфа у себя в особняке, который находится в поселке Козин (Киевская область) позирует на фоне украшенной новогодней елки.

"Праздник приближается", - констатировал он.

Телеведущая Катя Осадчая, которая в декабре вела два громких мероприятия: 60-летие олигарха Алесандра Ярославского в Харькове и корпоратив фракции "Слуга народа" в Киеве - тоже уже нарядила елку. Цвет елочных игрушек телезвезда подбирала в соответствии с символом наступающего года по китайскому календарю - года белой металлической крысы.

Катя Осадчая с елочными игрушками, фото: instagram.com

"Советуют украшать дом, елку и стол в белых и металлических тонах, где-то еще прочитала и о золотой мыши, но мы уже решили, что наша елка будет белой. А какая у вас елка?", - интересуется Катя у своих подписчиков.

Американская певица Бритни Спирс в фотоблоге Instagram похвасталась не только гигантской елкой, но и тем, что у нее все прекрасно в личной жизни. Она вместе со своим парнем Сэмом Асгари желает всем счастливого Рождества.

Бритни Спирс и Сэм Асгари, фото: instagram.com

Под гигантской елкой Бритни Спирс уже стоят подарки. Судя по масштабу, высота дерева не меньше 4–5 метров.

Канадская певица Селион Дион не просто нарядила свою елку, она уже полностью готова к вечеринке. Звезда выложила фото в блестящем платье и забавных туфлях. Вернее, в обуви с перьями в виде птиц.

Эти туфли изготовили специально для Селин. Они "украшены перьями и пламенем, изготовленными из полосок кожи, и отражают темы, общие для Селин Дион и феникса: трансформация и возрождение". По крайней мере, так цитируют западные таблоиды дизайнера Кейтлин Доэрти. Туфли, сделанные в единственном экземпляре, назвали Courage, как и новый альбом Дион.

Селин Дион возле своей елки, фото: instagram.com

Однако поклонники не совсем поняли дизайнерскую задумку. "Зачем вы надели куриц на ноги?" - спрашивают они в комментариях к снимку.

Что касается елки, то свое дерево Дион украсила серебряными шарами, фонариками и большим белым цветком.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который перестал скрывать свои новые отношения с дизайнеров Екатериной - не только показал свою елку, но и поделился детскими воспоминаниями, как искал подарки. Экс-муж певицы Жанны Фриске выложил видео у себя в "Инстаграме".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 9 Дек 2019 в 4:19 PST

"Про елочку начал рассказывать и вспомнил, какая это крутая тема касательно новогодних подарков. Где их прятать? Помните, где мы в детстве все время искали подарки в квартире? Мои, например, прятали в книжном шкафу между книгами, и я всегда почти заранее знал, что они мне подарят на Новый год и в день рождения, но виду не подавал. А где ваши родители прятали подарки, и где прячете вы? А я спрятал в... Многоточие на случай, если мои дети и моя семья увидят это видео", - поделился телеведущий, который так и не показал, где же находится заветный тайник с праздничными презентами.

Королевская семья Великобритании показала, как четыре поколения вместе готовят рождественский пудинг.

Королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и принц Джордж объединили усилия для подготовки специальных рождественских пудингов Королевского британского легиона в Букингемском дворце, фото: instagam.com

Королевская семья испекла один из 99 десертов, которые отправят в военные части Великобритании и стран Содружества наций. Такое количество лакомств не случайно. Ровно 99 лет назад дедушка и бабушка Елизаветы II создали благотворительный проект "Вместе на Рождество", цель которого – оказание дополнительной поддержки Вооруженным Силам и ветеранским обществам на праздники. Дело предков королева решила продолжить.

Как мы уже писали, в прошлом году праздничную фотосессию в новогодних костюмах устроил американский актер Уилл Смит. Сам Big Willie ("Большой Вилли" - так комика называют в семье) примерил парадную пижаму с крутыми Санта-Клаусами и безумную зеленую шапку. А также снял видео, как его семья готовится к Рождеству и каникулам.