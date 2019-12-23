В пятницу, 20 декабря, фракция "Слуга народа" собралась на свой первый масштабный корпоратив в преддверии новогодних и рождественских праздников. Это мероприятие анонсировалось на пригласительных, как "благотворительный вечер", куда якобы можно было попасть за 2500 гривен.

Пригласительный на вечеринку СН, фото: "Страна"

Но, кто из депутатов купил билет, деньги с продажи которого должны пойти в фонд "Таблеточки" (помогает детям с онкологическими заболеваниями) - неизвестно, потому что все, кого журналисты опрашивали на входе - шли туда бесплатно и акцентировали на том, что это никакой не корпоратив. Мол, мы собираемся фракцией в конгрессно-выставочном центре "Парковый" каждую неделю, сегодня пятница вот и идем. Но пропускали их сугубо по спискам.

Депутаты СН съезжаются на корпоратив, видео: "Страна"

На самом деле на третьем этаже КВЦ "Парковый" была масштабная вечеринка: столики, за которые посадили депутатов и выступления звезд. Ведущей вечера была Катя Осадчая По информации "Страны", Новый год отмечали за деньги партии. Гостей было около 500 человек.

Помимо депутатов гуляли здесь: президент Владимир Зеленский с пресс-секретарем Юлией Мендель, также глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией и замами Криллом Тимошенко и Андреем Смирновым, премьер-министр Алексей Гончарук.

Тост Зеленского про "год человека, а не крысы"

Начало вечеринки было в 18:00, президент Зеленский приехал ближе к 20:00. Владимир Александрович пришел на корпоратив без галстука, в пиджаке и гольфе. Он был в хорошем настроении, но во время тоста-выступления сделал завуалированное предупреждение Александру Трухину, замглавы бюджетного комитета. Президент пожелал нардепу от "Слуги народа", чтобы следующий год был "годом человека, а не крысы". "Страна" же узнала, чем Трухин рассердил Зеленского. Как оказалось, распределяя субвенции на регионы, народный депутат заложил почти 270 000 000 гривен на свой избирательный округ (№40) в Каменском Днепропетровской области в рамках статьи "социально-экономическое развитие отдельных территорий" (под этой статьей скрывается выделение денег из бюджета на мажоритарные округа отдельных кандидатов).

Также Владимир Зеленский не отказывал депутатам в фото и, по словам очевидцев, даже танцевал.

Зеленский с депутатами Лизой Богуской и Дмитрием Черным, фото: facebook.com

Что на столах и кто выступал

Развлекали "слуг народа" певица Jerry Heil (Джерри Хейл), которая спела свой хит "Охрана, отмена", поп-дива украинской эстрады Тина Кароль, выступление которой на частной вечеринке в декабре стоит около $50 000, французский диско-дуэт Ottawan, одна из команд юмористического шоу "Лига смеха", а поздравления депутатам от Евгения Кошевого и Степана Казанина со студии "Квартал 95" - показывали на больших экранах.

Тина Кароль на корпоративе у "Слуги народа", фото: facebook.com

На столах были сырные и мясные тарелки, овощи, салаты, горячие закуски, морепродукты, десерты. Из алкоголя наливали красное и белое вино, а также шампанское и коньяк.

Учитывая количество гостей, то еда и напитки обошлись партии не меньше, чем 500 000 гривен, а выступления артистов могут потянуть больше, чем 2 000 000 грн. Однако, существует такая практика, что звезды согласны выступить у политиков на масштабных мероприятиях за символическую цену.

Депутат Лиза Богуцкая (СН) у себя на странице в социальной сети Facebook написала, что все было весьма скромно.

"Что мы ели? Я вообще ничего. Да и не в столовую мы пришли, чтобы есть. Были легкие фуршетные закуски. Это же не свадьба, в конце концов. Пили кто сок, кто вино, кто коньяк. Не исследовала. Я пила 50 г белого вина, которые растянула на 2 часа. Ну и морс клюквенный", - говорится в посте. Также Богуцкая уточнила, что на корпоратив никто не наряжался: "Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов, и сумочек за 100".

Ирина Аллахвердиева в полушубке, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Однако, по наблюдениям "Страны" некоторые женщины-депутаты пришли на корпоратив в мехах. В частности Ирина Аллахвердиева, а депутат Александр Скичко был в куртке итальянского бренда Moncler, которая стоит не менее €1000.

Александр Скичко в куртке Moncler, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

После 22:00 празднество переместилось в клуб CHI by Decadence House, находящийся там же. Это один из самых дорогих и модных ночных клубов Киева. В социальных сетях заведения предупредили посетителей, что клуб будет закрыт 20 и 28 декабря для проведения приватных вечеринок.

Здесь самые стойкие депутаты пели в караоке, в частности "Воины света" и песню Тины Кароль "Україна це я", а также танцевали.

Кто отличился?

Один из народных депутатов, а именно Сергей Литвиненко - немного переборщил с употреблением спиртных напитков.

Сергей Литвиненко вышел на улицу, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Он еле удерживал равновесие, проветривался на свежем воздухе во время корпоратива. Видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Кстати, мы уже публиковали фото переписок Литвиненко, когда тот в разгар рабочего дня планировал шашлычный вечер пятницы. Напомним, что с июля 2015 года до момента избрания в парламент - Сергей Литвиненко был и.о. директора ГП Зирненский спиртовой завод в Ровенской области.