В пятницу, 20 декабря, фракция "Слуга народа" (СН) собралась на свой первый масштабный корпоратив в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Вечеринка проходит в выставочном центре "Парковый" на третьем этаже. Там пройдет благотворительный вечер. А потом, по информации "Страны", празднество переместится в клуб CHI by Decadence House, находящийся там же.

Это один из самых дорогих и модных ночных клубов Киева, который находится неподалеку от Верховной Рады. В социальных сетях заведения предупредили посетителей, что клуб будет закрыт 20 и 28 декабря для проведения приватных вечеринок.

На пригласительном билете, который раздавали в парламенте, было указано, что начнут встречать гостей с 17:00, а старт мероприятия в 18:00. Как мы уже писали, вход на мероприятие обошелся каждому депутату в 2500 гривен. Собранные таким образом деньги пойдут в благотворительный фонд "Таблеточки", который помогает детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Но сам корпоратив проводится за деньги партии.

Пригласительный на вечеринку СН, фото: "Страна"

По нашей информации, в CHI пригласили около 500 человек. Ожидается, что на праздник приедут президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан с замами Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко, а также премьер-министр Алексей Гончарук. На вечеринке будут выступать звезды, среди которых певица Тина Кароль.

Клуб CHI обнесли ограждением, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Приготовления к корпоративу начались еще в первой половине дня. В частности здание обнесли ограждением и приехали автомобили полицейских. По информации "Страны", гостям обеспечат усиленную охрану по периметру. Депутатам настоятельно не рекомендовали выкладывать фото и видео с вечеринки в социальные сети.

Уже завтра, в субботу, 21 декабря, народный депутат и ресторатор Николай Тищенко зовет всех желающих коллег на вечеринку "без семей и галстуков" в свой ресторан COIN, на который тоже сбрасываются по $200.

"Страна" следит за тем, как проходит первая новогодняя вечеринка "слуг народа".

20:06 Президент пришел на корпоратив без галстука, в пиджаке и гольфе.

20:03 Некоторым можно было взять на вечеринку вторую половинку. Андрей Богдан, глава ОП, пришел со своей девушкой Анастасией Сличной

19:55 За каждым столом в "Парковом" - по десять человек. Основной напиток, по данным журналиста "Страны" - вино, красное и белое. Его разливают официанты. Закуски: сырные, мясные тарелки, овощи. Горячее еще не выносили.

Фото "Страны"

19:53 "У нас уже есть многочисленные достижения, многочисленные реформы, и праздновать тоже есть что", - нардеп Святослав Юраш на входе в "Парковый".

19:47 Jerry Heil поет свой хит "Охрана, отмена". "Это вообще дно!", - возмущаются пришлашенные и сетуют, мол, лучше б Диму Монатика позвали.

19:45 Нардеп Дмитрий Черный уже постит фото с корпоратива в Инстаграм.

19:43 Прямо во время проведения новогоднего корпоратива "Слуг народа", под КВЦ Парковый проходят следственные действия, сообщает журналист Андрей Павловский. Полиция привела мужчину в наручниках.

Фото t.me/pavlovskynews

19:39 Зеленский скорее всего приехал по мосту, который ведет от дома-монстра на Грушевского к заднему двору "Паркового". Сейчас этот мост перекрыт.

19:34 Ведущая корпоратива - Катя Осадчая, сообщает наш корреспондент.

19:31 Как Зе-депутаты проходили в "Парковый". Видео "Страны".

19:33 "То количество скандалов, которое было у депутатов нашего созыва… Думаю, нам надо консолидироваться и объединиться, делать дела, которые нужны украинскому народу", - нардеп и спортсмен Жан Беленюк комментирует "Стране" свой приезд на корпоратив.

19:28 Зеленский пожелал Трухину, чтобы следующий год был "годом человека, а не крысы", уточняет корреспондент "Страны".

19:27 Телеграм-канал "Темный рыцарь" продолжает сыпать инсайдами с вечеринки:

"ПреЗЕдент поднял зам главы бюджетного комитета Трухина - того самого, который отвёл себе 260 млн на округ - прям на корпоративе, и в@бал со сцены, при всех.

Провел параллели с крысой и свиньёй . Прямо ничего не сказал, но все все поняли".

19:25 Как "слуги народа" съезжаются на корпоратив. Видео "Страны".

19:20 Выступает Зеленский.

19:16 "Слуги народа" сейчас в том же зале, где проводили свой съезд.

Фото "Страны"

19:13 "Самое большое обещание, которое не удалось выполнить, - это посадки. И я за это критикую и нашего генпрокурора внутри фракции. Но посмотрим. Сейчас с 1 января мы отменили депутатскую неприкосновенность. Это развязывает руки многим органам, чтобы привести к ответственности тех, кого обещали", - говорит на входе в "Парковый" депутат Дмитрий Черный.

19:11 Телеграм-канал "Темный рыцарь" пишет, что Зеленский с Богданом уже пришли на корпоратив.

19:10 Те, кто пришел сегодня в "Парковый" говорят, что это не корпоратив, а просто итоговое заседание фракции.

19:08 По данным корреспондента "Страны", очень много сбушников и нацгвардейцев вокруг "Паркового". Через каждые несколько метров - прочесывают территорию. Многие одеты в гражданское.

19:05 Приехала украинская певица Jerry Heil. Будет петь для "Слуг народа" свой хит "Охрана, отмена".

19:03 Пропускают по удостоверениям депутата и пропускают строго по спискам.

19:00 Прибытие президента на корпоратив ожидается ближе к 20:00. Пока журналисты зафиксировали, что приехали нардеп Жан Беленюк, замглавы ОП Сергей Шефир, пресс-секретарь Зеленскогоо Юлия Мендель и адвокат Андрей Смирнов.