Сегодня под зданием парламента, где началась сессионная неделя - неспокойно. На улице проходит несколько акций протеста. Главная из них - против продажи земли. Также здесь собрались противники нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

В самой Верховной Раде работа не ладится. Спустя пару часов с начала дня депутаты объявили перерыв до 16:00 и анонсировали проведение внеочередного заседания аграрного комитета. Работа украинского парламента так и не возобновилась.

Тем временем "Страна" рассмотрела очередной дорогой аксессуар в сессионном зале украинского парламента. На сей раз сумку бренда класса люкс на работу принесла 39-летняя Оксана Дмитриева (СН). Забегая вперед отметим, что госпожа Дмитрива - пришла в Раду из бизнеса. Она родом из Днепроперовска, но в Киеве живет уже больше 10 лет.

Оксана Дмитриева в фотосессии для журнала Touch, фото: touch-magazine.eu

До политики работала стоматологом, была главврачом клиники Status Dental Studio, которую основала. В 2017 году получила звание "Женщина третьего тысячелетия", а также участвовала в конкурсе красоты Mrs. Ukraine International 2018.

Оксана Дмитриева с сумкой D&G, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В руках у депутата Дмитриевой сумка Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана. На официальном сайте производителя говорится, что это культовый аксессуар вне моды и времени, созданный как дань красотам Сицилии. Именно этот остров в Средиземном море считается источником вдохновения для дома Dolce & Gabbana.

Такая модель как у Оксаны представлена в нескольких размерах (от маленькой до большой) и в богатой цветовой палитре. У депутата сумка среднего размера красного цвета. Аксессуар выполнен из телячьей кожи с тиснением.

Внутри оригинальной сумки должна быть подкладка с леопардовым принтом, а также карман на молнии и отделение для смартфона. В комплекте идет с фирменным защитным чехлом.

Цена такой сумки €1325 или без малого 35 000 гривен по курсу НБУ на 17.12.2019 года.

Напомним, что итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана очень дружны с семьей 65-летнего украинского депутата Виктора Медведчука (Оппоплатформа). В частности его супругу Оксану Марченко пригласили в качестве модели книги под названием Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.

В прошлом созыве в вещах D&G приходила на работу в парламент 53-летняя Ирина Луценко, экс-депутат и жена бывшего генерального прокурора. "Страна" видела на ней пиджак бренда за $2895.