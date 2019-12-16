Вчера, 15 декабря, в столичном ДК "Украина" состоялся концерт "Вечернего Квартала", на котором велась телесъемка.

Именно его покажут по телевизору в новогоднюю ночь. Среди звезд, которые выступали, были певицы Тина Кароль, Оля Полякова, группы "Коррупция" и DZIDZIO, а также MONATIK и 62-летний легендарный шведский музыкант нигерийского происхождения Dr. Alban (Доктор Албан).

А вот среди зрителей - сам 41-летний президент Владимир Зеленский, его пресс-секретарь Юлия Мендель и множество украинских чиновников.

Стартовало шоу с миниатюры на тему приезда Зеленского в родной Кривой Рог, к родителям, которые сразу принялись его расспрашивать о новой работе. "Сынок, а ты можешь в следующий раз не сообщать о своем приезде? А то после этого нам горячую воду сразу в двух кранах пустили", - признается "мама" Владимира Александровича.

Реального Зеленского, который основал студию "Квартал 95" и выступал до политики, встретили бурными овациями в зале. Владимир якобы потерялся в зале и не мог найти свое место. Он со сцены показал свой билет, а позже спустился в первый ряд. Больше к артистам он не выходил.

Много шуток в этот вечер касались политики и самого Зе. Артисты с лысым солистом Евгением Кошевым спели песню о невыполненных обещаниях президента с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что - зимой сажать не принято?"

Артисты поют песню, фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

Также "Квартал 95" напомнил Зеленскому историю об игре на пианино без штанов.

Вернее, показали как Дональд Трамп, президент США связывается с президентом Украины по видеосвязи и Трамп решает показать Зеленскому (играет актер Юрий Великий), что "они на одной волне". Дональд снимает штаны и играет на фортепиано рождественскую мелодию, подобно тому как это когда-то сделал Зеленский. В социальных сетях появились отрывки видео с концерта.

Отрывки новогоднего "Вечернего квартала"

За кулисами, а позже в зале был замечен 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента. Короткое видео снял Юрий Великий, который голосом Зеленского говорит: "Дорогие друзья, я сейчас нахожусь за кулисами "Вечернего Квартала", и я хотел бы..." Тут его речь прерывается и в кадре появляется Богдан, который делает вид, что что-то шепчет на ухо. "Мужчина, вы ухом ошиблись!" - сказал чиновнику лжезеленский.

Как стало известно "Стране", Андрей Богдан посетил мероприятие со своей девушкой Анастасией.

Анастасия Сличная, фото: из личного архива

"Я в восторге от концерта, очень было смешно! И особенно порадовало выступление Доктора Албана с хитом "It’s my life". Концерт длился около трех часов, которые прошли на одном дыхании. Мы сидели с Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко (заместители главы Офиса президента - Ред.) Владимир Зеленский не выступал, он на сцену вышел в самом начале концерта для миниатюры, а остальное время наблюдал за бывшими коллегами", - рассказала нам Анастасия Сличная.

Доктор Албан на сцене ДК "Украина", фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

По словам возлюбленной чиновника, во время концерта было много шуток о ее бойфренде.

"Вы же помните, что по сценарию, Лена Кравец и Владимир Зеленский играли влюбленную пару. Вместе ездили в Турцию с тещей, делали ремонт и обсуждали новости дома на кухне. Но теперь у нее новый парень - Евгений Кошевой. И смешно было, как у них планировался романтический вечер, но Женя не мог расслабиться, потому что на него смотрел ее бывший. И Лена говорит Вове, который сидит под сценой: "Ты чего сюда ходишь? Ты зачем мне терзаешь душу? Да, у меня другой, но и у тебя теперь другой!" С намеком на Богдана. Зал взорвался от смеха, ну и сам Андрей тоже", - сказала Сличная.

Отметим, что вчера зал был полностью забит.

Кошевой и DZIDZIO, фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

Сегодня в Киеве состоится концерт на бис, после которого актеры студии отправятся во всеукраинский Новогодний тур с новой программой. Стоимость билетов от 150 до 3500 гривен. На вечер осталось меньше 30 и все дорогие, от 2100 грн.

Как писала уже "Страна", участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" вышли в купальниках от бренда подружки Богдана.