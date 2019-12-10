Вчера, 9 декабря, в Париже (Франция) прошел саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на востоке Украины: 41-летний Владимир Зеленский, президент Украины впервые встретился с 67-летним Владимиром Путиным, президентом России. Также в саммите принимали участие 41-летний Эмманюэль Макрон, президент Франции и 65-летняя Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии.

Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец на минивэне Renault Espace, его высадили далековато от ступенек, где его ждал Макрон.

Владимир Зеленкский вышел из "Рено", фото: ruptly

Ангелу Меркель подвезли прям ко входу на седане Mercedes представительского класса, а Владимир Путин примчал на российском лимузине Aurus, который, вероятно, был доставлен прямиком из Москвы. При этом, машину также как и в случае с Зеленским, остановили вдалеке от Макрона.

Кстати, перед заседанием "нормандской четверки" был проведен ряд двусторонних встреч участниками переговоров, а после - совместная пресс-конференция.

"Страна" также разобрала внешний вид всех участников встречи. Отметим сразу, что дресс-код был соблюден всей четверкой лидеров.

Пресс-конференция "нормандской четверки": Зеленский, Меркель, Макрон и Путин, фото: president.gov.ua

Ангела Меркель крайне редко носит платья и юбки, в основном предпочитая брючные костюмы, на сей раз не изменила себе и была в пиджаке глубокого синего цвета. Именно такой классический оттенок синего Исследовательским институт Pantone назвал главным цветом будущего 2020 года.

"Это бессмертный и спокойный оттенок, элегантный в своей простоте. Он наводит на мысли о сумеречном небе и дает ощущение защищенности", - описали цвет в Pantone.

Меркель выбрала пиджак синего цвета, фото: facebook.com

Если верить немецким таблоидам, одежду для Ангелы шьет Беттина Шенбье, дизайнер из Гамбурга. Примерку портниха проводит на квартире канцлера. И если модели пиджаков политика обычно не сильно отличаются, то вот цветовая палитра - масштабная.

Голландский дизайнер Норте ван Экель по фотографиям Меркель с публичных мероприятий составил фотоколлаж, разложив ее пиджаки по цветовой гамме. Их оказалось более 90 и все они разных оттенков.

В коллаже образы канцлера Германии разложены "по теплоте цвета", как в полиграфическом веере красок Pantone. Впоследствии, они получили название "Пантон Меркель".

Кстати, Меркель не носит колец, браслетов и сережек, а также не пользуется духами.

Что касается мужчин, то все были в костюмах, белых рубашках и галстуках. Из машины Владимир Зеленский вышел в пальто, а вот Владимир Путин прилетел в куртке, но в сам дворец приехал без верхней одежды.

Зеленский и Макрон, фото: president.gov.ua

Костюмы выбрали синих оттенков, а галстуки в мелкий рубчик. И если это не строгие требования дресс-кода, то забавное совпадение.

Кстати, одним из курьезов стала история, когда все собрались за круглым столом. Перед переговорами есть всегда пару минут протокольной съемки. Опытные Меркель, Путин и Макрон повернулись к фотографам. А Зеленский в это время сосредоточился на подготовленных документах, сидя спиной к камерам. Украинский президент повернулся к прессе после того, как Путин и Макрон обратили на это его внимание.

Зеленский, Макрон и Путин, фото: facebook.com

Следующая встреча "нормандской четверки" состоится через 4 месяца вероятнее всего в Берлине (Германия), но точной даты пока еще нет.

Как писала уже "Страна", Финляндию возглавила 34-летняя девушка, лишив Алексея Гончарука звания самого молодого премьер-министра в мире.