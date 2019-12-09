В субботу, 7 декабря, на "ВТБ Арене" в Москве (Россия) состоялся итоговый концерт "Песня года". Выступили здесь и украинские звезды: София Ротару, Светлана Лобода, Ани Лорак, Таисия Повалий и Лолита Милявская. Билеты на это мероприятие стоили от 550 до 3000 гривен и практически все были распроданы.

Филипп Киркоров и София Ротару, фото: instagram.com

Софию Ротару встретил и провел до гримерки певец Филипп Киркоров. Во время концерта она исполнила две песни — "Музыка моей любви" и "Вечные небеса". Ведущие вечера Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев объявляя Софию Михайловну заметили, что ее здесь очень ждали.

"Я очень по вам скучала", - сказала Ротару, обратившись к залу со сцены. Зал аплодировал и скандировал "Мы вас любим!". Также поклонники одарили Ротару огромным количеством цветов.

За кулисами Софию сопровождали Киркоров и Николай Басков.

Николай Басков, фото: пресс-служба

С журналистами она общаться не захотела, а в коридор вызвали охрану - об этом сообщил писатель и журналист Александр Вулых.

"По поводу вчерашнего мероприятия много язвить не буду, но запомнились женские крики в коридоре: "Охрана! Охрана! Немедленно дайте охрану!... Софии Михайловне дурно от наплыва журналистов!" Я спрятался в гримерке Игоря Николаева и на всякий случай там переждал спецоперацию по зачистке коридора", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Ротару участвовала в программе "Песня года" с 1973-го, однако в 2018 году певица отказалась выступать, после введения военного положения в Украине, "чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников". Она приняла решение не петь не только на "Песне года", но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в Россию под Новый год.

Возвращение Ротару на российскую сцену и вечеринки (сейчас за выступление на закрытом мероприятии она берет около $60 000) многие восприняли в штыки, мол, она предательница и едет на заработки.

Кто еще из украинских звезд пел на "Песне года" с 2014 года

Также на "Песне года-2019" выступали Светлана Лобода и Лолита Милявская, которые считаются украинскими певицами. Хотя опять же, как это определить "российские" или "украинские"? Если по стране рождения - то украинские, если по стране проживания - то российские.

Если начало российского-украинского конфликта датировать 2014 годом, то Лолита за эти пять лет выступала на "Песне года" в Москве в 2015, 2016 и 2018 году, а Светлана Лобода - последние три года. В 2017 году она еще и получила здесь приз "Лучшая певица года".

Кстати, буквально на днях Лобода была в Харькове, где выступала на 60-летии бизнесмена Александра Ярославского.

Лобода и Лолита за кулисами, фото: instagram.com

Ани Лорак с 2014 принимала участие в каждом концерте, в отличии от Таисии Повалий - она не пела в 2014 году, а вот во все последующие годы уже выступала. Кстати, в этом году Повалий, которая недавно стала бабушкой, получила награду за песню "Я буду твоя".

Таисия Повалий на "Песне года", фото: instagram.com

Вера Брежнева, которая в одном из интервью задалась вопросом "кто вообще решил, что она украинская певица", на "Песне года" была с 2014 по 2017, а вот последние два года не выступала.

Иван Дорн был на сцене ПГ в последний раз в 2012, а дуэт Потап и Настя Каменских - в 2014 году. Интересно, что в прошлом году здесь выступал Макс Барских. Отметим, что украинские исполнители очень часто являются лидерами российского хит-парада в течении года.

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