Вчера, 5 декабря, в гостинице "Харьков Палас Отель" собралось немало богатых и знаменитых, ведь крупному бизнесмену Александру Ярославскому (до недавнего времени – совладелец УкрСиббанка и президент харьковского ФК "Металлист" с 2005 по 2012 годы, президент группы DCH) исполнилось 60 лет и он позвал к себе гостей.

"Стране" стали известны подробности громкой вечеринки.

С самого утра жена именинника 32-летняя Марина Свентицкая (девичья фамилия) заполонила свой фотоблог Instagram архивными семейными снимками. "Самый лучший папочка", - писала она под фото.

Напомним, пара воспитывает двоих дочерей и сына.

Марина и Алесандр Ярославские, фото: jetsetter.ua

Но вообще Ярославский отец пятерых детей. Для него брак с Мариной уже третий. Не смотря на то, пара вместе около 13 лет, их свадьба состоялась только в прошлом году в Лондоне в отеле The Ritz London.

Но свой 60-летний юбилей господин Ярославский отметил в Украине, а точнее в гостинице "Харьков Палас", владельцем которой и является.

Александр и Марина с детьми, фото: instagram.com

Грандиозное торжество состоялось в одном из залов отеля, где была сцена и расставлены круглые столики. По нашей информации, было около 175 гостей, среди которых олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, бизнесмены Павел Фукс и Геннадий Боголюбов, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и Мирон Маркевич, глава комитета национальных команд УАФ.

На столах были кулинарные изыски, подавали салаты, закуски, черную икру и лобстеров. Из алкогольных напитков - марочные вина и виски.

Развлекали гостей танцевальный проект Freedom Ballet, певицы MARUV и LOBODA (Светлана Лобода), также пел Макс Барских. Ведущими вечера были Катя Осадчая и Андрей Доманский.

Макс Барских и Светлана Лобода на вечеринке у Ярославского, фото: instagram.com

"ИВК (так Игоря Валерьевича Коломоского называют в тусовке) был в отличном настроении, даже сыграл партию в настольный футбол с Фуксом. Еда была вкусная, а обстановка действительно приятной. Из удивительного, когда Павел Фукс говорил тост, он передал виновнику торжества большой привет и поздравления от Геннадия Кернеса, мэра Харькова. Пожелал всяческих успехов и сообщил, что Генадий Адольфович хотел бы вручить Ярославскому звание почетного харьковчанина в день города (23 августа - Ред.), на что именинник поблагодарил и пожелал Кернесу крепкого здоровья", - рассказал нам один из гостей.

Напомним, у Александра Ярославского давний и затяжной конфликт с мэром Кернесом, возможно это первый шаг к их примирению.

В нашем распоряжении оказалось видео речи господина Ярославского после "привета" от Геннадия Кернеса.

"Он всегда прислушивался ко мне, я всегда делал то, что он просил. До определенного момента. Потом что-то произошло. Вы знаете всегда где-то что-то с кем-то происходит. Но надо быть великодушным и забывать какие-то обиды, недочеты друг друга. Он - человек, который обожает Харьков. Мне он сделал микронную боль, но он для Харькова сделал гораздо больше, чем сделали все предыдущие мэры до него. Это я вам могу сказать откровенно. Как бы я нему негативно бы не относился, но я человек откровенный. Я могу оценить его вклад в Харьков", - сказал Ярославский.

Так как это было все во время тоста Павла Фукса, то в завершении, он призвал Ярославского пронастальгировать и вспомнить, как они в молодости мыли автомобили замшевыми тряпочками.

Коломойский и Фукс на дне рождении у Ярославского, фото: "Страна"

В завершении вечера вынесли пятиярусный торт, возле которого фотографировался Ярославский с женой и детьми.

Торт и Коломойский на дне рождении Ярославского, видео: "Страна"

Напомним, что Ярославский является президентом группы DCH (Development Construction Holding). Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями и финансовыми учреждениями.

В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны с состоянием в $721 млн.

Вместе с семьей Александр живет в Лондоне (Великобритания), но несколько раз в год приезжает в Украину.