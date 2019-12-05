41-летний президент Владимир Зеленский очень трепетно и бережно относится к своим детям: 15-летней Александре и 6-летнему Кириллу. В этом году, когда родители вели мальчика в 1-й класс элитной "Новопечерской школы" (улица Драгомирова), Зеленский-старший вспылил на журналистов, которые хотели сделать фото семьи. "Зачем вы моего сына снимаете?" - спросил он, а его супруга 41-летняя Елена закрыла рукой объектив журналиста.

Президент не берет своих детей на официальные мероприятия, как это любил делать его предшественник Петр Порошенко. Владимир Зеленский в социальных сетях показывал фото сына Кирилла единожды - в Международный день защиты детей, а дочку Александру поздравил с днем рождения, сопроводив пост снимком.

Владимир и Елена с детьми, фото: facebook.com

Совсем недавно фотосессия семьи Зе появилась в глянцевом журнале Vogue, но опять же детей на снимках практически нет.

Тем не менее, весной этого года "Стране" удалось найти аккаунт Александры в фотоблоге Instagam, где был с десяток снимков девочки, но после нашей публикации - она перестала его вести. С тех пор, Саша регистрировалась там не раз, каждый раз меняя никнейм (имя пользователя) и теперь страничка носит конфиденциальный характер.

Саша Зеленская, фото: instagram.com

Однако на просторах "Инстаграма" Саша все равно появляется. То официальная страничка "Новопечерской школы" выложит видео своих учеников, которые раздают обеды всем желающим, то одноклассницы Александры снимут кусочек урока алгебры, где они танцуют под песню "Волчица" Олега Винника.

А еще мы отыскали профиль дочки президента в китайской социальной сети TikTok. Это очень популярное среди молодежи приложение, которое позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. В Китае соцсеть известна как Douyin.

TikTok запустили около трех лет назад. Сегодня эта социальная сеть является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах. Если верить электронной энциклопедии Wikipedia, в данный момент приложение достигло более 500 миллионов пользователей из 150 стран. Считается, что основной аудиторией этой соцсети являются именно подростки.

В аккаунте Зеленской-младшей много смешных коротких роликов, на которых она танцует, поет, снимает разные пародии и веселится со своим младшим братом Кириллом. Мы их собрали в один видеоролик.

Короткие видео Александра, скорее всего, снимала в доме, что в поселке Иванковичи (Васильковский район, Киевская область). Там находится коттеджный городок "Маєток" (30 километров от столицы) и раньше Зеленские жили там.

Мы уже писали о том, что свой дом, площадью 353 квадратных метра, тогда еще шоумен Зеленский купил в 2008 году за 814 855 гривен. На тот момент курс был 6,87 гривен за один доллар США, соответственно цена особняка была $118 610. Через 4 месяца Владимир купил здесь же 12 соток земли за 702 240 гривен, что тогда было равно $91 200.