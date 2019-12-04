72-летняя певица София Ротару в этом году вернулась к достаточно активной концертной деятельности.

И если еще два года назад она практически не появлялась на сцене, много путешествовала и не давала интервью, то этим летом киевляне и гости столицы имели возможность лицезреть Софию Михайловну на территории Экспоцентра Украины (раньше - ВДНХ).

Там, 9 июля, на бесплатном дне фестиваля Atlas Weekend-2019 она была хэдлайнером.

Ротару открыла фестиваль Atlas Weekend-2019 в Киеве, фото: stb.ua

Ротару спела свои хиты: "Червона рута", "Одна калина", "Лаванда", "Я назову планету именем твоим". Также прозвучала премьера песни "Музыка моей любви". Само выступление длилось 40 минут.

София Ротару на выступлении в Украине, видео: youtube.com

Буквально через несколько дней артистка поехала в Витебск (Беларусь) на закрытие "Славянского базара", где подарила поклонникам новую песню "Музыка моей любви". Присутствующие в зале, пользователи социальных сетей и местная пресса были в полнейшем восторге от этого выступления, тем более песня была написана специально для этого события.

Кардинально все поменялось пару недель назад, когда имя "София Ротару" появилось на афише "Песни года" в Москве.

При том, что в прошлом году София Михайловна не приехала на этот сборный концерт, после введения военного положения в Украине, "чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников". В декабре 2018 звезда приняла решение не выступать не только на "Песне года", но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в Россию под Новый год.

В этом году концерт состоится на "ВТБ Арене" в Москве. Помимо Ротару здесь выступят: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, Ани Лорак, Дима Билан, Валерий Меладзе, который совсем недавно был в Киеве, Олег Газманов, Лолита, Леонид Агутин и многие другие.

Билеты на это мероприятие стоят от 550 до 3000 гривен и осталось их очень мало. На сайте стадиона, где они продаются, указано, что на данный момент осталось всего лишь 32 штуки: 13 по 2555 гривен и 19 по 2190 грн.

Также есть информация о том, что помимо "Песни года", Ротару выступит на фестивале "Легенды ретро FM". Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в столице России. На сегодня ее гонорар за один концерт составляет около $60 000.

Интересно, что о возвращении Ротару на российскую сцену негодуют не столько в Украине, сколько в России. К примеру, Ангелина Вовк, многолетняя ведущая "Песни года" крайне возмущена: "Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист – вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной".

Одновременно с тем, что Ротару поедет на концерты в Москву в прессе появилась информация, что ее гостиница Villa Sofia в Ялте (Крым) - прекратила свою роботу. Последнее время управляла отелем невестка звезды - Светлана Евдокименко.

На самом деле об этом сообщили еще 20 ноября. На сайте и официальной страничке отеля в фотоблоге Instagram появилось видео крымских пейзажей и сообщение о том, что грядет реконструкиция.

При этом речь идет не о закрытии, а о приостановке работы, что часто делают гостиницы, закрываясь на ремонт на зиму.

"Дороги друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией! за новостями Вы можете следить на нашем официальном сайте и в социальных сетях", - сказано в посте.

Забронировать на сайте номера уже нельзя, а телефоны - не отвечают. Ремонт планируют закончить до 1 мая 2020 года и в начале лета гостиница откроет двери для гостей.

Отель Ротару на набережной Ялты, фото: Аркадий Манн, "Страна"

В этой гостинице всего 12 номеров, ресторан, спа-салон, лаунж-кафе и именной номер Софии Ротару.

Цены на проживание в отеле были недешевые. К примеру, сутки на двоих в обычном номере стоили 9000 грн на двоих с завтраком, а представительский люкс около 15 000 грн.

Внутренний двор отеля и бассейн, фото: wikimapia.org

Как рассказали "Стране" в окружении певицы, продавать отель никто не собирается, просто он с 2009 года ни разу не обновлялся.

"Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы. Гостиница находится на набережной, рядом с концертным залом "Юбилейный". Это стратегически выгодное туристическое место. Отель любят и знают, есть клиенты, которые приезжают в "Виллу Софию" из года в год. Света и Руслан (невестка и сын Ротару - Ред.) вложили в него душу, поэтому сюда хочется возвращаться".

Но отметать версию о том, что отель временно приостановил работу из-за скандала, который разгорелся вокруг Ротару - не стоит, ибо по странному стечению обстоятельств, все события произошли в последние недели ноября.