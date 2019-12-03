Сегодня, 3 декабря Андрею Богдану, главе Офиса президента исполнилось 43 года. Одной из первых в социальной сети Facebook его поздравила Анастасия Сличная, возлюбленная чиновника.

"С днем рождения, мой Superman", - написала она. Но, как стало известно "Стране", девушка не только написала пост, а уже с самого утра занималась праздничными хлопотами. Также Анастасия рассказала нам, что громкой вечеринки в честь праздника не планируется, Богдан вечером будет дома.

"В этом году мы отмечаем по-семейному. Дома вдвоем. Готовить я не буду, так как на вечер хочется придумать что-то спонтанное. Возможно, сходим в кино. Никаких торжественных ужинов не хотим, ведь у нас был праздничный завтрак: яйца пашот на тосте с авокадо, ну и любимые сырники Андрея", - говорит Настя.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан, фото: из личного архива

Что касается подарка, то пассия Богдана не хочет раскрывать все карты и держит интригу.

"Мой подарок состоял из пяти частей. Основная - это видеоролик-сюрприз с детьми и друзьями, которые рассказывали об Андрее, о его характере, работе и смешных историях, связанных с ним. Вышло очень душевно! Надеюсь, эти эмоции и воспоминания будут с Андреем всю жизнь", - поделилась Сличная.

Напомним, что Анастасия и Андрей состоят в близких отношениях уже около года. Как мы уже писали, девушка – сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Marе.

Мы в свою очередь в честь праздника главы ОП решили вспомнить несколько светских эпизодов, которыми он запомнился за прошедший год.

Шампанское в Сан-Тропе и сон в аэропорту

24 августа Андрей Богдан отсутствовал на официальных мероприятиях в Киеве. Он отмечал самый важный государственный праздник в Сен-Тропе (Лазурный берег Франции), где посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.

В распоряжении "Страны" тогда оказалось видео, как Богдан веселится в шумной и веселой компании. Он возглавил шествие девушек, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

За день до этого, 23 августа он в Сен-Тропе гулял на шикарной свадьбе авторитетного в определенных кругах юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.

В социальной сети Facebook тиражировали снимок, на котором глава Офиса президента, лежит на кресле в зале ожидания, а его голова – на женских коленях.

Андрей и Анастасия в аэропорту Ниццы, фото: facebook.com

Тогда Анастасия Сличная уточнила "Стране", что Богдан не спит в аэропорту, а просто отдыхает: "Вылет был ранний, а дорога предстояла долгая. И в целом, что может быть приятнее, чем отдохнуть на коленях у любимой девушки?" – пошутила она.

Шепот на ухо президенту

Одной из самых обсуждаемых фотографий июля нынешнего года стал снимок Андрея Богдана, который что-то шепчет на ухо президенту Владимиру Зеленскому во время официального визита в Днепр.

Богдан нашептывает Зеленскому, фото: OPENTV.MEDIA

Спустя несколько месяцев сам Бодан рассказал, что сиюминутный шепот касается идей, которые со временем утратят свою актуальность.

"Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент. Эта самая популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому-то числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, это не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент", - пояснил Андрей Богдан.

Выбитый зуб

В начале ноября журналист Станислав Речинский написал на своей странице в Facebook, что на Банковой якобы подрались Андрей Богдан и Иван Баканов, председатель Службы безопасности Украины. Господин Речинский утверждал что главе Офиса президента в этой драке выбили зуб. По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника СБУ.

Информацию все стороны опровергли. Но на следующий день Андрей шутки ради поменял фото профиля на "Фейсбуке". Он опубликовал свое лицо, на котором с помощью графического дизайнера появились синяки, а также отсутствует несколько зубов. И написал, что выпьет у Богдана всю кровь.

Это фото вызвало очень неоднозначную реакцию, а потом Богдан его вскоре удалил от греха подальше (что стоит за слухами о драке и как это было связано с конфликтом в СБУ, можете прочитать здесь).

Тусил на "Белых ночах"

В средине августа корреспонденты "Страны" встретили Андрея Богдана на танцевальном фестивале "Белые ночи", который устраивают на Арт-заводе"Платформа" в Киеве (станция метро "Лесная"). Помимо того, что Богдан посетил несколько сцен, где играли диджеи, он был замечен на фуд-корте с уличной едой, когда фотографировался с фанатами.

Андрей Богдан фотографируется с фанатами, фото: "Страна"

На людный фестиваль Андрей Богдан пришел с охраной, мы насчитали как минимум двое телохранителей.