Вчера, 1 декабря, возле ресторана MARIO в центре Киева (пересечение улиц Льва Толстого и Тарасовской) - обстреляли черный джип Range Rover. Этот автомобиль арендует 47-летний Вячеслав Соболев, бизнесмен, депутат Киевского областного совета от БПП и владелец этого самого ресторана итальянской кухни, возле которого произошел инцидент.

В полиции говорят, что именно чиновник был целью покушения. Однако во время обстрела погиб его 3-летний сын Александр, который сидел в машине. Пуля попала мальчику в шею, он скончался в карете скорой медицинской помощи.

Джип, по которому стреляли, фото: "Информатор"

Полицейские уже задержали подозреваемых в убийстве. Киллеров было двое - 1999 и 2000 года рождения.

Выстрел был произведен примерно из номера № 310 хостела, расположенного на ул. Тарасовская, 4. Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича (03.10.1998 года рождения), паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

Также "Страна" располагает фотографией потенциального убийцы, который попал на камеры наблюдения.

Одного из задержанных зовут Андрей Лаврега и он до недавнего времени служил в "Украинской добровольческой армии" (бывший ДУК "Правый сектор"). Это уже подтвердил командир батальона Червень.

Вячеслав Соболев дал показания и рассказал правоохранителям, что он отъехал от заведения и сразу остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и крики жены Инны. Сын пары, в которого попала пуля, сидел сзади. Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили ребенка с огнестрельным ранением головы, но мальчик не выжил.

Через некоторое время после происшествия, возле ресторана появился букет цветов. Сам бизнесмен убеждал полицейских, что цветы возникли сразу же после выстрела. Кто принес букет и оставил - неизвестно.

Что известно о погибшем мальчике и его маме?

38-летняя Инна, которая была в джипе в момент происшествия - последняя жена Вячеслава. Сын Александр их первый общий ребенок. Пара поженилась летом 2015 года. Инна Вильчинская - уроженка Винницкой области. Она владелица салона итальянской мебели и светотехники Gallery Platinum (улица Большая Житомирская 8А).

Инна и Вячеслав Соболевы, фото: facebook.com

Инна в августе 2016 года родила мальчика, который и погиб 1 декабря 2019 года во время нападения на бизнесмена. Жена Соболева известна в светской тусовке и очень дружна с певицей Ириной Билык, которая является крестной матерью погибшего Саши.

"Не могу сидеть и делать вид,что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш... крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире,если так просто убивают людей, деток... в центре любимого города... Мой маленький Ангел, Сашенька. Прости этим взрослым нелюдям их жестокость... силы всей семье. В этот страшный час...", - написала Билык у себя на странице в социальной сети Facebook.

Убитая горем мать тоже сделала пост на "Фейсбуке" и написала несколько строк, выложив фото погибшего сына.

"Убили нелюди вчера моего маленького сыночка ангелочка Сашеньку. Помолитесь за него и берегите свои семьи", - такой пост появился у Инны Соболевой.

От первого брака у нее есть двое детей: 17-летний Алексей и 10-летняя Мария, которую удочерил Вячеслав.

Инна Соболева с дочкой Марией, фото: facebook.com

Еще жены и дети

Первой женой Соболева была Виктория из Донецка. Поженились они в 1994 году, когда Вячеславу было 22 года. Сам Соболев родом из Енакиево (Донецкая область). В юности профессионально занимался спортом. Мастер спорта, многократный призер и победитель первенства СССР по велоспорту. Высшее образование получил в Харьковском институте физической культуры и спорта. Затем учился в Донецком государственном университете экономики и торговли.

В 1997 году Соболев открыл в Донецке первый супермаркет "Обжора", а впоследствии организовал одноименную торговую сеть. Владелицей магазина числилась Виктория.

В своей декларации, поданной весной 2019 года, политик указал троих детей: сыновей Давида и Александра, а также падчерицу Марию. А в финансовой отчетности за 2016 год в графе "дети" была еще дочь Светлана. Сам же Соболев говорит, что у него пять детей. Существует информация еще о старшем сыне Вячеслава. Возможно его матерью и является первая жена Виктория.

Среди тех жен, которые фигурируют в официальной биографии депутата, матери Давида мы не нашли. Но, скорее всего его родила Светлана Автономова, судья Хозяйственного суда Донецкой области. В ее декларации на официальном сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) за 2015 год есть сын Давид Вячеславович Соболев (2006 года рождения) и предыдущая фамилия - Соболева, а в девичестве - Бештанко.

В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого горсовета. В апреле 2005 года он был назначен заместителем Александра Лукьянченко, мэра Донецка, но затем примкнул к Блоку Юлии Тимошенко. С этой должности он ушел в Департамент госбезопасности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. В 2007 официально продал сеть супермаркетов "Обжора".

В 2010 году на исходе премьерства Юлии Тимошенко стал заместителем главы НАК "Нафтогаз Украины", ушел оттуда при Януковиче. В 2015 стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко". Член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Был женат на бывшей Баскова

В 2011 году Соболев снова женится. Его избранницей становится Светлана, дочь сенатора Бориса Шпигеля, российского бизнесмена, фармацевтического магната и политика. Для Светланы это был второй брак.

Первый раз она вышла замуж в 2001 году за звезду российского шоу-бизнеса Николая Баскова. После свадьбы певец стал активно взбираться по карьерной лестнице, а Светлана открыла пиар-агентство "Успех". Компания девушки продвигала успешные творческие проекты. В 2007 году Светлана подала документы на развод. В качестве причины она указала частое отсутствие Николая дома, а также его игнорирование родительских обязанностей. У пары есть сын Бронислав.

Николай Басков и Светлана Шпигель, фото: sm-news.ru

Вячеслав Соболев и Светлана Шпигель познакомились в Киеве, но жили некоторое время в Москве. Свадебное торжество проходило в московском отеле "Метрополь". Там выступали Филипп Киркоров, Максим Галкин, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, а ведущим был Андрей Малахов. Свадьбу играли по еврейским традициям. Их "венчал" Берл Лазар, главный раввин России.

Светлана Шпигель и Вячеслав Соболев, фото: 8tv.ru

После женитьбы Соболева на Светлане он усыновил Бронислава. В этом браке в 2012 году у него родилась дочь Нина, гражданка России.

Позже супруги развелись. Соболев переехал в Киев. Шпигель вместе с детьми улетела жить в Израиль.

Как писала уже "Страна", киллеры могли охотиться на Соболева вследствие его давних бизнес-конфликтов.