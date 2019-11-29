Игорь Мосийчук, экс-депутат от "Радикальной партии" в своем личном Telegram-канале выложил фотографию с двумя целующимися девушками и заявил, что одна из них 29-летняя нардеп Елизавета Ясько (прошла в парламент под №15 в списке партии "Слуга народа"), глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Теперь живите с этим, друзья!" – написал он.

Отметим, что на днях Елизавета Ясько заявила о намерении возглавить Комитет по вопросам внешней политики вместо оскандалившегося Богдана Яременко. Сейчас девушка является членом этого комитета, возглавляя подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.

Этот снимок вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, пока сама нардеп не опровергла эту информацию.

"Стыдно не только за автора фейка, но и уровень политической культуры общества в котором такие дешевые атаки всегда находят своего потребителя. Я не знаю кто эти девушки, и мне обидно, что их втянули в эту позорную провокацию. Я была и остаюсь готова к информационным атакам. Как только стало известно, что я один из претендентов на должность председателя комитета - пошли атаки. Поэтому автор этого и авторы других подобных фейков должны знать - каждой новой своей провокацией вы только делаете меня сильнее", - написала она у себя на странице в социальной сети Facebook.

Персона Ясько последние несколько дней действительно на слуху, так как идет борьба за пост главы комитета, в которой она - главный претендент (подробнее о ситуации можно прочитать здесь).

Поэтому мы решили подробнее рассказать кто такая Ясько и чем она известна.

Закончила Оксфорд

У Елизаветы достаточно большая биографическая справа, особенно в части образования. Она подавала документы для поступления в три наилучших вуза в мире и поступить во все: Оксфорд, Кембридж и Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE).

Елизавета Ясько, фото: facebook.com

В своем интервью порталу LB.ua Елизавета Ясько вспоминает, что сначала планировала получать образование в Кембридже, но передумала.

"С самого начала я хотела в Кембридж. Тем более там как раз открывался именно курс по "госуправлению". Стоимость образования подобной специальности в этих университетах отличается. Если в Оксфорде это 37 тысяч фунтов, то в Кембридже – 30 тысячи, в LSE - еще меньше. Поступив в три университета, мне хотелось сделать выбор в сторону лучшей программы. И выбор пал на магистратуру государственного управления в школе государственного управления Блаватника, в Оксфорде. Такой мечты, что вот именно и только Оксфорд у меня не было. Пять-шесть лет назад у меня возникло желание покорить самые высокие вершины (я вообще стараюсь следовать философии Стива Джобса и всегда находиться в кругу лучших). Помню, когда-то Кличко сказал, что следует всегда играть с чемпионами и тогда есть шанс, что ты сам станешь чемпионом", - говорит она.

Так как получение высшего образования в Оксфорде было безумно дорогим для нее, то Елизавета работала над тем, чтоб получить стипендии и гранты в различных организациях.

Елизавета Ясько, фото: facebook.com

"Я знаю украинцев, которые не поступили на мою программу. Общая сумма затрат для обучения на моей программе в Оксфордском университете - примерно 80 тысяч долларов в год (вместе с проживанием и питанием). Для получения этих денег я три года занималась фандрайзингом. Удалось получить стипендии от различных организаций: фонда Виктора Пинчука (программа World Wide Studies), Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – программа Seed Grant и стипендия "Blavatnik School of Government". Также я собрала деньги по "краудфандингу" (финансовая поддержка, основанная на добровольных взносах). Я добилась частной поддержки более 40 людей, которая и вышла из краудфандинга", - объяснила Ясько.

Ясько на сайте среди выпускников программы World Wide Studies фонда Виктора Пинчука

Училась в Москве

Ясько также закончила философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко. Имеет степень магистра политологии.

Во время учебы в университете ездила по программе обмена студентами в Москву. Об этом она написала у себя на "Фейсбуке", после того, как коллега по комитету назвала ее "прилежной московской ученицей". Кто именно оскорбил Елизавету - не уточняется. Но ранее об обучении Ясько в Москве рассказывал и нардеп Антон Поляков (СН). По его словам, на самом деле в ее официальной биографии нет описания этих данных.

В октябре 2013 года Ясько стала студенткой МГУ им. Ломоносова: "Группа из лучших студентов философского факультета, поехала в Москву. К участию в этой программе были рекомендованы магистры специальности "политология" заранее - за несколько месяцев до начала Революции достоинства", - сообщила Ясько у себя на "Фейсбуке".

Она отметила, что провела в Москве с октября 2013 по июнь 2014 года не более двух месяцев (программа закончилась в июне того же года).

Ясько уточнила, что невзирая на учебу в Москве, с 30 ноября 2013 года - дня избиения студентов на Майдане - она работала над созданием украинской общественной организации, которая ставила себе в задачу защитить права украинцев.

Елизавета Ясько показывает удостоверение народного депутата, фото: facebook.com

По словам Ясько, было впечатление, что большинство россиян зазомбированные.

"Последний раз я была в Москве в июне 2014 и уже в то время я работала почти три месяца в украинском Кризисном Медиа центре, деятельность которого была направлена на борьбу с российской пропагандой", - отметила чиновница.

К этому посту Ясько прикрепила скрин с видео, как играла на рояле во время событий на Майдане.

Елизавета Ясько основала проект, который занимался развитием культурной дипломатии, креативной экономики и образования под названием "Yellow Blue Strategy".

Также есть информация о том, что она в 2017 году устроилась на работу в Министерство по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.

Что у нее в декларации?

На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) есть декларация Елизаветы Ясько за 2018 год. Финансовая отчетность, которая подавалась сразу же, как девушка стала народным депутатом - достаточно скудная.

Согласно документу, Ясько является владельцем квартиры в Ворзеле (Киевская область), метраж которой 37,8 квадратных метров. Куплена недвижимость была в 2015 году за 145 455 гривен.

На банковских счетах у нее лежит $2681, €665 и 9501 грн.

Елизавета Яско не замужем. В графе о членах семьи, где обычно указывают супруга и детей - пусто.

Как писала уже "Страна", недавно свои декларации обновили президент Зеленский и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.