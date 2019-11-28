Последних несколько дней президент Зеленский со своей супругой провели в Прибалтике. Владимир и Елена побывали с официальными визитами в Эстонии и Литве. Конечно же, еще не остыл интерес к внешнему виду нашей первой леди.

Новым поводом для обсуждений на кухнях и в социальных сетях стало мятое шелковое платье, в котором леди Зе появилась в Национальной опере "Эстония", что в Таллине.

"Страна" вместе с персональным имидж-стилистом, стилистом съемок для модного глянца (ELLE, L'Officiel) и шопером Еленой Тихой - разобрали этот наряд, а также выбрали еще четыре спорных образа жены президента.

1. Мятый шелковый черный

Первая леди Украины в Эстонию прилетела в светлых тонах. На ней было шерстяное пальто ручной работы от украинского бренда Lake Studio (дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь) за 20 875 гривен, а также блузка терракотового цвета и широкие молочные брюки марки одежды The Coat (дизайнер Катя Сильченко). В этом образе было все плюс-минус нормально: и заплетенные волосы, и макияж, и сочетание цветов в одежде.

Елена и Владимир Зеленские в аэропорту Таллина, фото: president.gov.ua

Вечером Елена переоделась для торжественного ужина с Керсти Кальюлайд, президентом Эстонии и ее супругом Рене Максимовским. Мероприятие проходило в Национальной опере "Эстония".

Елена и Владимир Зеленские, Керсти Кальюлайд и Рене Максимовский, фото: delfi.ee

Для этого события стилисты подобрали для Елены черное шелковое платье с вышивкой и открытой спиной от украинского бренда Lake Studio. Как нам рассказывали дизайнеры этой марки одежды, госпожа Зеленская всегда присутствует лично на примерках, а они следят за тем, что вещь была не только красивой но и комфортной.

На приеме в опере леди Зе была в платье, которое под пальто сильно помялось. Не до такой степени, конечно, как пиджаки экс-президента Петра Порошенко, но тем не менее, спереди выглядело плохо.

Елена Зеленская в черном платье от Lake Studio, фото: postimees.ee

"Образ выглядит несколько траурно и добавляет Елене возраст из-за перебора с классической темой - на голове бабетта (прическа из длинных волос, при которой волосы укладываются в валик сзади и частично на макушке - Ред.), красный глубокий цвет маникюра, подвесы в ушах из бабушкиной шкатулки, глухой силуэт платья и выделяющаяся, как на синтетическом китайском халате, вышивка по ткани. Заломы на животе - это ошибка дизайнеров в материале и стилистов в выборе фасона – простой человеческий дискомфорт первой леди в этом неудачном наряде бросается в глаза", - объясняет стилист Тихая и добавляет, что можно было бы креативно обыграть классическую гобеленовую фактуру ткани и использовать плотное сукно, которое не мнется, черный цвет заменить, а маникюр сделать нейтральных оттенков.

Как нам стало известно, вещи бренда Lake Studio первая леди для визитов в Эстонию и Литву взяла в аренду.

2. "Смертельная обида" для японского императора

Самым скандальным нарядом Зеленской за всю полугодовую историю в статусе первой леди - стало желтое платье от дизайнера Ивана Фролова (бренд FROLOV), в котором она приняла участие в интронизации императора Нарухито в Токио (Япония).

Елена и Владимир Зеленские в Японии, фото: president.gov.ua/пресс-служба дизайнера Ивана Фролова

Кстати, тогда именно в социальных сетях сильно критиковали этот образ. Писали, что платье плохо сидит, выглядит мешковато, абсолютно не уместно для такого мероприятия. Высказывали предположения, что стилисты "издеваются" над женой президента и специально ее одевают в непоймичто. Также разгонялось мнение, что по этикету к императору Японии никто не имеет права приходить в желтой одежде.

Но как раз это оказалось неправдой: в целом, чета Зеленских выдержала дресс-код, который был заявлен на мероприятии.

"К Владимиру вообще нет вопросов. Отсутствие атласных лампасов на брюках – это не повод говорить о том, что дресс-код проигнорирован. Елена же выбрала лимонный желтый. Асимметричный крой и аскетизм выреза соответствуют дресс-коду даже слишком, Елена могла бы позволить себе тональные акценты, более выразительный декор и фактуру, но предпочла скромный образ. Платье слишком глухо в нижней части, от этого впечатление тяжести. Чувствуется, что на этом масштабном событии наш президент с женой не хотели слишком выделяться среди гостей", – рассказывает Елена Тихая.

По возвращению в Украину, Елена Зеленская в интервью журналу Vogue рассказала, что во время поездки была довольна своим образом и реакцией японцев на него – пока не прочла публикации украинских СМИ.

Кстати, дизайнер Иван Фролов нарисовал по пять эскизов каждого платья, затем Елена сделала свой выбор, а после визита на официальной странице Посольства Японии в Украине появилось сообщение о том, что "наряд первой леди подчеркнул уважение украинцев к культуре Японии".

3. Блестящий верх и матовый низ

Во время визита в Канаду чета Зеленских побывала в Торонто, где провела ряд встреч. И если внешний вид президента Владимира Зеленского никак не взбудоражил общественность, то наряды Елены наоборот.

Елена Зеленская в брюках от украинского производителя, а блузку выбрала от шведского бренда, фото: president.gov.ua

В рамках визита первая леди встретилась с Джил Данлоп, министром по делам детей и женщин правительства провинции Онтарио и Робин Мартин, парламентским секретарем министра здравоохранения провинции Онтарио. Для этого мероприятия Елена выбрала тотально бежевый образ. Надела брюки украинского бренда SIX. и блузу от шведского бренда ARKET.

Стоят широкие светло-бежевые брюки €351 или около 9300 гривен по курсу НБУ на 28.11.2019 года. Их состав: 50% вискозы и 50% шелка. Под бежевый низ Елена подобрала и бежевый верх. Это блузка на молнии от шведского бренда ARKET, стоит 59 фунтов стерлингов, или около 2 тысячи гривен.

Елена Зеленская в Канаде, фото: president.gov.ua

Именно после этого наряда Елене советовали в социальных сетях подписаться на фотоблог Instagram Мелании Трамп, первой леди США, которая считается одной из самых стильных жен политиков или же срочно поменять стилистов, потому что блузка и брюки не сочетаются.

Имиджмейкеры тоже не в восторге от полностью бежевого образа Елены Зеленской.

"В этом образе две несочитаемые фактуры и разный подтон ткани. Возможно, в жизни нет блеска на блузке, но на фото из-за него появляется смысловая нагрузка, которая не подходит для официальной ситуации. Хотя замысел тотал-лука (целостного образа) – баланс внимания между частями образа. Из-за разной фактуры и ее неправильного смыслового сочетания все выглядит так, будто это брюки от одного образа, а блуза – вообще из другой истории", – раскладывает образ стилист Елена Тихая.

4. Платье с вырезом-лодочкой, которое топит фигуру

Кстати, на встречу с Меланией и Дональдом Трампом в Америке украинский президент с женой пришли в сдержанных, темных тонах.

Как писали иностранные таблоиды, Мелания Трамп надела на прием комбинезон от американского бренда Ralph Lauren, созданный специально для этого случая. Первая леди Украины была в темно-синем, почти черном, платье с вышивкой и поясом от украинского дизайнера Артема Климчука.

Официальная встреча лидеров Украины и США, фото: twitter.com

"Темно синий - неудачный цвет для Елены и это уже 70% провала в этом образе. В таких случаях желательно чтобы фасон вытягивал цвет, но он наоборот, еще сильнее топит фигуру первой леди в складках излишне длинной юбки, опоясывает талию слишком тонким поясом и неизящно обтягивает руки плотными трубами рукавов. Все, что остается из хорошего - это декольте, но уместно ли нам рассматривать его?", - задается вопросом стилист Елена Тихая и настаивает на том, что для Елены Зеленской уместна светлая палитра.

Интересно, что у Елены Зеленской два подобных платья с вырезом-лодочкой, но разным низом.

Лотта Сильвандр и Елена Зеленская, фото: president.gov.ua

По случаю 30-й годовщины Конвенции ООН о правах ребенка супруга президента в платье-двойнике с приема у Трампа встретилась с Лоттой Сильвандер, главой представительства ЮНИСЕФ. Они обсудили достижения и вызовы в сфере защиты прав украинских детей.

5. Объемный верх и обтягивающий низ

В рамках всемирной кампании "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" Елена Зеленская приняла участие в открытии выставки в здании Кабинета министров, посвященной украинцам, которые стали жертвами насилия, но сумели разорвать порочный круг.

В этот день она была в пиджаке и в брюках-дудочках (slim-fit pants), которые открывали щиколотки. Согласно истории моды, брюки-дудочки появились в пятидесятых годах прошлого столетия, они пришли на смену модным до этого широким брюкам со стрелками. И одним из факторов, повлиявших на их появление, стал послевоенный кризис, когда дефицит испытывался во всем, в том числе, и в наличии тканей для пошива одежды. А на брюки-дудочки, естественно, уходит несколько меньше материи, чем на широкие.

Изначально брюки-дудочки были представлены в единственном фасоне – они были прямыми, со стрелками, с поясом строго на талии и внутренними карманами по бокам.

Стилисты наряд с такими брюками леди Зе тоже не считают удачным.

Елена Зеленская на выставке в Кабинете министров, фото: president.gov.ua

"Образ не пропорционален - объемный верх и обтягивающий низ, в нем нет центра силуэта - пиджак не притален ни по фасону, ни поясом. Все элементы одежды от укороченных брюк до тупоносых туфель говорят о том, что вещи давно приобрели, попытались сочетать в современном стиле, но все равно получился образ и не классический и не современный, а из ушедших нулевых", - завершает разбор гардероба первой леди стилист Елена Тихая.

Справедливости ради стоит ответить, что были и весьма удачные наряды первой леди. К примеру, на инаугурацию к мужу она пришла в белом костюме от Артема Климчука, над которым трудилось семь мастеров на протяжении 184 часов.