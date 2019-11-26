Сегодня президент Зеленский вместе с женой находятся с официальным визитом в Таллине (Эстония). В ходе встречи Керсти Кальюлайд, президент страны преподнесла Владимиру в подарок велосипед и мед, а наша пара в ответ подарила вышиванку и шелковый платок украинского бренда Gunia Project.

Отметим, что платок этой марки 41-летняя Елена Зеленская демонстрировала во время прибытия в Нью-Йорк (США).

Стоимость такого $95 или 2284 грн по курсу НБУ.

Елена и Владимир подарили шелковый платок и вышиванку, фото: president.gov.ua

Первая леди Украины в Эстонию прилетела в одежде светлых тонов. На ней было шерстяное пальто от украинского бренда Lake Studio, который создали в 2008 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.

Елена и Владимир Зеленские прилетели в Эстонию, фото: president.gov.ua

Как нам рассказали в пресс-службе бренда, это пальто из коллекции Pre-Fall'19 (промежуточная дизайнерская коллекция, которая выходит в июне и намечает основные тенденции осенне-зимнего сезона - Ред.) Сейчас на вещь из 100% шерсти действует скидка 30% и пальто можно купить за 20 875 гривен.

Одежда Lake Studio продается на сайтах, а также в Киеве есть шоурум бренда на улице Заньковецкой.

"Да, Елена сама приходит к нам на примерки. В Японии она уже надевала наш пиджак с цветочной вышивкой. Первая леди очень приятный и открытый человек. На примерках мы всегда прислушиваемся к ее пожеланиям, ведь ей должно быть не только красиво, но и комфортно в нашей одежде", - рассказали "Стране" дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.

Елена в белых брюках бренда The Coat, фото: president.gov.ua

Для своего первого официального визита в Эстонию супруга президента выбрала блузку терракотового цвета, также на ней были широкие молочные брюки от бренда The Coat, который создала дизайнер Катя Сильченко. Отметим, что в юбке за $430 этого бренда Елена Зеленская встречалась с голливудской аткрисой Милой Кунис.

По информации "Страны", многие вещи для своих официальных визитов леди Зе не покупает, а берет в аренду. Бывает, что дизайнеры ей презентуют свою одежду. К примеру, известная своими вышитыми платьями Вита Кин любит дарить свои вышиванки (стоимостью не менее $2000) знаменитостям.

В Эстонии Зеленские проведут один день. Уже в среду их ждут с официальным визитом в Литве.