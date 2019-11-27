Около четырех месяцев назад певица Слава из группы "НеАнгелы" развелась с известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. 2 июля на сайте Подольского райсуда Киева появилась информация о том, что состоялся бракоразводный процесс звездной пары. До сих пор ни артистка, ни доктор не комментировали это событие и вот наконец-то господин Каминский нарушил молчание.

Эдгар и Слава с детьми: сыном Леонардом и дочерью Лаурой, фото: instsgram.com

Напомним, пара поженилась в 2014 году. У Эдгара и Славы родилось двое детей: сын Леонард и дочь Лаура.

По словам пластического хирурга, одной из основных причин развода, как и предполагала "Страна" - была ревность. Мы писали о том, что Слава неоднократно ревновала Эдгара к пациенткам. Также мужчина пожаловался, что неблагоприятная ситуация дома влияла на качество его работы.

"У меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций я не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а в определенный момент в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, потому что трудности дома, а потом еще сложная операция. Невозможно отделить одно от другого", - пояснил Эдгар в программе "Зірковий шлях" (ТРК "Украина").

Эдгар и Слава, фото: tv.ua

Кроме того, Эдгар рассказал, что ему не нравилось желание супруги постоянно что-то в себе изменить.

"Она хотела постоянно себя улучшить – немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил: "Нет". Мы ругались и могли несколько недель не общаться на эту тему. Я к Славе не вернусь, и это факт".

Кстати, пластический хирург признался, что уже состоит в новых романтических отношениях. Судя по интервью, очень увлечен новой избранницей.

"Этот человек знает себе цену, ценит себя, доверяет мне, и она не ревнивая – это больше о доверии, коммуникабельная и открытая, то есть положительная", - так говорит о своей новой пассии Эдгар.

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