Вчера, 24 ноября, в серьезную аварию попал 47-летний Николай Кулеба, уполномоченный президента по правам ребенка. ДТП произошло в поселке Чабаны под Киевом. Николай был за рулем седана Toyota, в салоне ехало двое его сыновей: Тимофей и Елисей.

Судя по опубликованному видео - омбудсмен поехал на красный свет, а справа на перекрестке в него влетел микроавтобус Volkswagen.

По информации ТСН, все участники аварии находятся в медицинских учреждениях.

Николай Кулеба и его старший сын Тимофей с травмами лежат в клинической больнице "Феофания", младший сын Елисей - в "Охматдете", а водитель микроавтобуса пребывает в Киево-Святошинской центральной районной больнице, его жизни ничего не угрожает.

Фото с места аварии опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко

Николай Кулеба в полном сознании. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и травму живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких – Ред.). При этом отмечается, что угрозы его жизни нет.

Чиновник даже написал пост у себя на странице в социальной сети Facebook со словами благодарности.

"Спасибо всем, кто переживает о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы я позже отвечу. Спасибо за понимание. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью будет для меня и детей - ваша молитва", - попросил Кулеба.

А вот Тимофей, старший сын омбудсмена действительно в тяжелом состоянии. Парень без сознания. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни, медики пока не сообщают.

Тимофей Кулеба, фото: facebook.com

Многие СМИ пишут о том, что Тимофею Кулебе 19 лет, но "Страна" нашла страницу молодого человека на "Фейсбуке" и, скорее всего, ему 29.

Указан 1989 год рождения, а также есть информация о том, что Тимофей окончил КНУ им. Тараса Шевченко. Одно из мест его работы - Институт журналистики этого же университета. А еще парень получил образование в училище по роботехнике "Robopartans". Тимофей Кулеба работал в одной из столичных веб-студий, которая занимается разработкой сайтов и seo-продвижением о чем неоднократно упоминал в своих постах в социальных сетях.

О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что у него перелом таза, челюсти, ушибы разной степени.

Всего в семье Натальи и Николая Кулебы четверо детей - сыновья: Тимофей, Елисей и Давид, а также дочка Лея. Страничек Давида и Елисея в открытом доступе нет, а вот профиль Леи в социальной сети Facebook мы отыскали.

Лея Кулеба, фото: facebook.com

Девушка три года назад окончила КИМ им. Р.М. Глиера, где училась на факультете эстрадного вокала. Сейчас она учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенка-Карого на факультете организация театрального дела.

Лея Кулеба, фото: facebook.com

Дочь Кулебы играет в музыкальной группе и пишет сценарии.

А вот Наталья, супруга Николая в своих социальных сетях мало постит фото и много пишет о вере и церкв, о помощи людям и милосердии. Вполне вероятно, она прихожанка одной из евангелистских церквей. Наталья отмечена на публикациях церкви "Филадельфия" и "Добрая весть".

Наталья Кулеба, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", 1 июня президент Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей (после того, как Петр Порошенко уволил его указом №290/2019 от 19 мая).