Завтра, 22 ноября, в преддверии своего дня рождения Алексанра Клитина, заместитель министра инфраструктуры, вокруг которой разразился "постельный скандал" обещает дать брифинг и ответить на все вопросы журналистов. Об этом она сообщила у себя на странице в социальной сети Facebook. В сети уже обсуждают, что замминстра смешно опечаталась в слове "сексиські", вероятно имея ввиду "сексистські" (укр. - сексистские).

Место и время пресс-конференции пока не уточняется.

"Я очень прошу всех и особенно СМИ не распространять сексиські (сексистские) замашки и фейки обо мне. Сейчас нахожусь в командировке с рабочим визитом и не имею возможности активно реагировать на все это.

В пятницу буду готова ответить на все вопросы прессы и сделать брифинг", - написала заместитель министра инфраструктуры.

36-летняя Александра Клитина действительно находится в Нидерландах и да, до сегодня никаких комментариев чиновница не давала. Звонки и сообщения ей остаются без ответов. Скорее всего на отсутствие ее прямой речи повлияла и переписка с пранкером Джокером, в которой Клитина призналась в том, что между ней и ее шефом - министром транспорта и инфраструктуры Криклием – есть серьезные разногласия. В частности, из-за наличия ставленников олигархов в министерстве, а также возможных коррупционных схем главы Минтранса. Там же Александра сообщила, что пресс-служба просит ее не оправдываться и публично не реагировать на скандал.

Александра Клитина, фото: facebook.com

С чего все началось?

Как писала уже "Страна", народный депутат Антон Поляков (СН) опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области.

Депутаты говорили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полициейские будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Помимо всего, там был и пикантный момент, который касался Александры Клитиной, которая попала на пост якобы не благодаря своим профессиональным качествам.

В конце дня Клитина отреагировала на слухи опять же в социальной сети, выложив пост со своим мужем и сыном. "Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен", - подписала фото Клитина.

Денис Сытник, муж Клитиной с сыном Георгием, фото: facebook.com

Напомним, что Александра замужем. Ее супруг - юрист Денис Сытник. Пара воспитывает сына Георгия.

Реакция на скандал

Владислав Криклий, министр инфраструктуры в свою очередь заявил, что доверие к Александре Клитиной снизилось.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал он.

А Алексей Вадатурский, гендиректор компании и владелец "Нибулон" стал на защиту своего сына Андрея, которого Клитина подозревает в информационной атаке на себя. В переписке с Джокером она намекнула, что это Вадатурский-младший распространяет слухи о ее личной жизни.

"У Вас, Александра, хорошо получалось распространять о нас сплетни и шантажировать нашу компанию тем, что обратитесь в международные финансовые институты, чтобы они не давали нам средств, и это при том, что наша компания уже инвестировала более 2,1 миллиарда долларов в экономику Украины. А теперь Вы еще и пытаетесь переложить результаты своего бездействия на чужие плечи. Но подчеркиваю, что я всегда боролся и буду бороться против непрофессионализма, и неважно, мужчина это или женщина. Более того, я и в дальнейшем буду продолжать бороться против непрофессионалов во власти, но исключительно цивилизованными методами", - написал Вадатурский-старший у себя в "Фейсбуке".

Клитина еще в октябре писала о своей внешности

Интересно, что еще 6 октября Александра Клитина написала у себя на странице пост о своей красоте и сексизме. В нем она пишет, что считает своей миссией продемонстрировать - как красивая женщина может быть эффективной в работе.

"Пост о гендерном равенстве. Я прекрасно знаю и понимаю, что моя внешность вызывает у некоторых людей неоднозначное отношение. Всю жизнь и каждый день фактически я страдаю от сексиських (вероятно - сексистских - Ред.) комментариев или упреков в свой адрес. Считаю своей миссией продемонстрировать, что эффектная и красивая женщина может быть умной и эффективной. И действительно, в нашем обществе женщина должна прикладывать вдвое, а то и втрое больше усилий, чем мужчина, чтобы добиться успеха.

Такое дискриминационное отношение к женщинам должно измениться, хочу поспособствовать этим изменениям персонально", - сказано в посте Клитиной.