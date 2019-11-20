Вчера в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv награждали единственной в Украине профессиональной премией в сфере моды - Best Fashion Awards. Мероприятие прошло уже в 10-й раз. Премия BFA определялась голосованием группы из 33 экспертов по результатам коллекций двух сезонов (весна-лето 2019 и осень-зима 2019-20). Жюри - это известные fashion-журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения. А победителя в номинации "Вдохновение" выбирают дизайнеры. Ведущими вчерашнего вечера были Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов.

Лучшим дизайнером женской одежды признана 37-летняя Светлана Бевза (бренд BEVZA). Супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которая родила ему двоих детей - сына Марка и дочь Анну - в индустрии моды около 15 лет.

Светлана Бевза, фото: jetsetter.ua

С 2006 года бренд BEVZA демонстрирует сезонные коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week дважды в год. С 2007 года коллекции прет-а-порте также представлены в мультибрендовых бутиках США, Великобритании, Китая, Милана, а также во многих городах Украины.

Кстати, в мае этого года британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в "Игре Престолов", вышла замуж в платье-комбинезоне от Светланы Бевзы.

Софи Тернер в день свадьбы в шелком наряде от Светланы Бевзы, фото: instagram.com

Лучшим дизайнером мужской одежды стал 32-летний Артем Климчук (бренд ARTEMKLIMCHUK). Он начал свою карьеру в fashion-индустрии сначала как модель, затем как стилист. С собственно коллекцией Климчук выступил в 2010 году.

Артем Климчук, фото: jetsetter.ua

Артем сейчас сотрудничает с первой леди Еленой Зеленской. Его белый костюм леди Зе выбрала для инугурации супруга. Тогда Климчук рассказал "Стране", что никому такой наряд не пошьет, а трудились над ним семь мастеров на протяжении 184 часов.

"Это специально разработанный ансамбль именно для этого события, копий наряда не будет", – сказал Артем Климчук. По словам дизайнера, ему безумно понравилось работать с супругой Владимира Зеленского.

Елена Зеленская в платье и пиджаке от бренда ARTEMKLIMCHUK, фото: пресс-служба первой леди

А еще в нарядах от Климчука госпожа Зеленская была на приемах в Соединенных штатах Америки. Для встречи с Дональдом Трампом и его супругой Меланией она выбрала темно-синее, почти черное платье с вышивкой и поясом.

Официальная встреча лидеров Украины и США, фото: twitter.com

Лучший дизайнер аксессуаров – львовянин Руслан Багинский (бренд Ruslan Baginskiy). В прошлом году он выиграл в этой же номинации. Головные уборы его бренда пользуются успехом не только в Украине, но и в Голливуде.

Руслан Багинский, фото: jetsetter.ua

В его шляпках неоднократно появлялась телеведущая Катя Осадчая, певицы Тина Кароль и Оля Полякова, а американская актриса Памела Андерсон засветилась в головном уборе от Багинского в аэропорту Лос-Анджелеса.

Памела Андерсон в кепке от Багинского, фото: tsn.ua

В номинации "Открытие года" победила Дафна Майберг (бренд Dafna May), которая долгое время училась и жила в Лондоне (Великобритания). Свой бренд девушка создала в 2016 году. Но на протяжении этого года - ее вещи носили и знаменитости, и жена президента Зеленского.

Дафна - дочь Арона Майберга, соучредителя МАУ и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского.

Дафна Майберг, фото: jetsetter.ua

Первая леди Елена Зеленская на встречу с Сарой Нетаньяху - женой премьер-министра Израиля пришла в платье Dafna May. Длинное приталенное платье c рукавами и поясом молочного цвета стоит 12 240 гривен. Состав: 100% полиэстер.

Платье, как у Елены Зеленской, фото: ua.dafnamay.com

Напомним, что Елена в одежде этого бренда выходила в свет и во время визита в Канаду.

Награду за лучшую фэшн-постановку получил дизайнер Иван Фролов (бренд FROLOV). Начинал он с ассистента конструктора в Zakharova studio, работал конструктором в Patoka STUDIO, стилистом телевизионных проектов, в качестве художника по костюмам создавал концертные образы известных украинских звезд.

В 2011 году основал собственный бренд одежды FROLOV и начал работу над созданием капсульных конкурсных коллекций для участия во всеукраинских и международных конкурсах дизайнеров одежды.

Иван Фролов, фото: jetsetter.ua

Именно он шил наряд для певицы Джамалы, в котором она выступала и победила на "Евровидении" (2016) в Швеции. Также Фролов изготавливал аксессуары для Анастасии Топольской, жены экс-нардепа Сергея Лещенко. А в прошлом году Виктория Тигипко, президент Одесского международного кинофестиваля, появилась в нарядах от бренда FROLOV на торжественных церемониях открытия и закрытия ОМФК.

Совсем недавно Фролов запомнился своими нарядами для Владимира и Елены Зеленских, в которых они появились на интронизации императора Японии.

Елена и Владимир Зеленские в Японии, фото: president.gov.ua

Многие писали о том, что платье плохо сидит, выглядит мешковато и абсолютно не уместно для такого мероприятия. Также высказывалось мнение, что по этикету к императору Японии никто не имеет права приходить в желтой одежде. Переживали зря: после визита на официальной странице Посольства Японии в Украине появилось сообщение о том, что "наряд первой леди подчеркнул уважение украинцев к культуре Японии". Елена в интервью Vogue говорит, что во время поездки была довольна своим образом и реакцией японцев на него – пока не прочла публикации украинских СМИ. Кстати, дизайнер Иван Фролов нарисовал по пять эскизов каждого платья, затем Елена сделала свой выбор.

Певица Тина Кароль вручала на премии награду в номинации "Прорыв года", победа в которой досталась Ксении Шнайдер (бренд KSENIASCHNAIDER).

Бренд основан украинским модельером Ксенией Марченко и российским дизайнером Антоном Шнайдером. Общие друзья познакомили Ксению с Антоном. Они некоторое время встречались, потом поженились. У пары есть дочь. В 2011 году пара основала бренд, который назвали "Ksenia Schnaider".

Ксения Шнайдер с мужем Антоном, фото: jetsetter.ua

Для для церемонии награждения премии BFA 2019 Тина Кароль выбрала роскошное белое платье, инкрустированные камнями от Louis Vuitton и бриллиантовые украшения от Cartier.

Тина Кароль на BFА 2019, фото: Антон Кулаковский

"Вдохновением года" стала Ульяна Бойко. Дочь народного депутата Юрия Бойко с 2017 года является главным редактором глянцевого журнала "L'Officiel Україна" (до этого работала главредом журнала P!nk), а ее сестра Ярослава - его креативный директор.

Ульяна Бойко, фото: jetsetter.ua

Отметим, что Ульяна Бойко очень популярна среди украинских модниц, так как за ее фотоблогом Instagram следит около 33 тысяч подписчиков. В одном из своих интервью Ульяна призналась, что она не сразу решила завести "Инстаграм", так как не могла принять тот факт, что все люди будут смотреть ее фотографии.