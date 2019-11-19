На днях народный депутат Антон Поляков (СН) опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. "Страна" проанализировала полную версию пленки, которую в народе уже прозвали - Криворожгейт.

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (героиня секс-скандала в Раде), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-переписки про "океан и сахар"), Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Депутаты по сути заявили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полициейские будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Помимо всего, там есть и один пикантный момент, который касается Александры Клитиной, заместителя министра инфраструктуры, которая попала на пост якобы через постель.

Александра Клитина, фото: facebook.com

Telegram-канал "Темный рыцарь", который сливает информацию о "слугах", выложил расшифровку части Криворожгейта об Александре.

Александра Клитина, фото: facebook.com

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охе*енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра.

(Звучит смех)

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

"Страна" собрала все, что известно о личной жизни Александры Клитиной.

Кстати, после того, как запись была опубликована, якобы сам министр инфраструктуры Владислав Криклий искал способы выкупить это аудио. Отметим, что в интервью журналу "Фокус" господин Криклий уточнил, что помощниц он выбрал сам.

"У вас появилось два зама — Наталия Форсюк и Александра Клитина. Это кандидатуры ваши или Алексея Гончарука?", - спросил журналист.

"Мои. Министрам дали свободу в принятии кадровых решений. Иначе будет сложно с нас требовать результаты", - ответил Криклий.

Александра Клитина, фото: facebook.com

В субботу, 23 ноября, Клитиной исполнится 37 лет. Она киевлянка.

Как сказано в ее биографиина сайте министерства, в 2005 году девушка получила диплом бакалавра Университета Ларенштайн (Нидерланды), окончила курс международного бизнес менеджмента.

А с 2019 по 2021 она учится в Международном университете менеджмента в Киеве по программе Senior Executive МВА (для владельцев бизнеса и высших руководящих должностей).

В Министерство инфраструктуры она попала еще в 2015 году и была советником министра Андрея Пивоваровского. Со временем ее назначили директором группы поддержки реформ министерства, который финансируется Евросоюзом. Там она проработала до сентября 2018 года. А практически ровно через год вернулась в структуру только уже на должность заместителя министра.

По слухам, Клитина состояла в романтических отношениях с Хью Мингарелли, бывшим представителем ЕС в Украине.

Александра Клитина в отпуске, фото: instagram.com

По информации "Страны", у Александры есть любимый мужчина. Это юрист Денис Сытник, от которого она родила сына Георгия. И действительно, в фотоальбомах у Александры в "Фейсбуке" есть снимки с ними.

Денис, Георгий и Александра, фото: facebook.com

"Как испортить родителям фотку", - так подписала Александра эту фотографию c сыном.

Денис и Александра во Франции, фото: facebook.com

Александра и Денис на вечеринке в карнавальных костюмах, фото: facebook.com

Александра достаточно активна в социальных сетях. Она ведет страницу на Facebook, а также фотоблог Instagram. Есть здесь фото с путешествий и командировок, вечеринок и совещаний.

Селфи на фоне морского пейзажа, фото: facebook.com

Александра Клитина во время поездки в Америку, фото: facebook.com

Сейчас чиновница находится в Роттердаме (Нидерланды) и пока скандал никак не комментирует.

Замминистра инфраструктуры в Нидерландах, фото: facebook.com