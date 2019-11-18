Сегодня вышел декабрьский номер глянцевого журнала Vogue UA, на обложке которого первая леди страны Елена Зеленская. Признаемся честно, с самого утра найти его в продаже нам не удалось. Продавцы столичных киосков прессы обещали, что номер появится в течении дня, а в других городах Украины - его ожидают к концу недели.

"В Луцк, к примеру, привезут аж в субботу", - рассказала "Стране" Мария, администратор самой маштабной фан-страницы Елены в Instagram - @mrszelenska.daily (более 16 000 подписчиков).

За кулисами съемки с первой леди Украины Еленой Зеленской для декабрьского номера Vogue UA

Три обложки, три локации, три бренда

На самом деле обложек с леди Зе будет три. И все разные.

"На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная - трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта – его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", – рассказал главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

И локации, где работали над проектом было тоже три. Часть снимали в офисе президента, интервью брали в рабочем пространстве студии "Квартал 95", но было и еще одно место, которое не афшировалось.

По информации "Страны", часть фотосессии проходила во дворе дома, где живет известная в модных кругах Ксения Долгих, основательница марки сумок Petit Tresor. Ее любимый человек по началу даже был против этого, так как на президентских выборах поддерживал Петра Порошенко, но съемка все равно состоялась. По информации "Страны", свою территорию Ксения предоставила на дружеских началах и не взяла с Vogue ни копейки.

Как нам рассказал источник, приближенный к организации фотосессии, Владимир и Елена не знали в чей дом их везут и где будут снимать. Всю подготовку взял на себя журнал и его команда.

"Потом Зеленские даже подумывали - не отказаться ли от публикации фотографий из непонятного им места, но потом махнули рукой - раз сняли, то пусть уже будут", - говорит инсайдер.

Всемирно известных брендов одежды, в которую одели Елену для съемки тоже было три: Prada (Италия), Celine (Франция) и Lemaire (Франция). Правда, на фотографии, где она что-то пишет в блокноте в кабинете - на ней платье от украинского дизайнера Елены Ревы (бренд ELENAREVA).

На Елене кашемировый кейп (накидка), водолазка и кюлоты Celine by Hedi Slimane, фото: vogue.ua

Фотосъемка в интерьерах и на открытом воздухе длилась семь часов. Интервью проходило в офисе "Квартала 95" в день старта инвестиционного форума в Мариуполе.

Елена приехала в студию - поработать над сценариями, как делала последние 15 лет.

"Я пишу сценарии, как и прежде, - говорит первая леди. - Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу".

Ниже приводим самые главные заявление первой леди.

О планах мужа стать президентом

41-летняя Елена Зеленская рассказала, как узнала о планах мужа принять участие в президентской предвыборной кампании.

"Я не слишком обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы. Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться». О том, что муж выдвинул свою кандидатуру на пост президента, Елена узнала 1 января из соцсетей: Владимир Зеленский объявил о своем решении в праздничной программе канала "1+1", и в первый день нового года об этом трубили все медиа. "Когда я спросила "А почему ты мне не рассказал?" - Владимир ответил: "Забыл". Мой муж умеет делать сюрпризы, — добавляет Елена. — Но, если серьезно, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать".

О новой жизни, публичности и детях

"Я непубличный человек. Но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать, - говорит леди Зе. - Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них - возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду".

Елена и Владимир Зеленские с дочкой Сашей, фото: vogue.ua

Напомним, что Зеленские воспитывают двоих детей: 6-летнего сына Кирилла и 15-летнюю дочь Александру, которые учатся в частной "Новопеческой школе".

На вопрос о том, изменилась ли ее жизнь после инаугурации, Елена отвечает: "Жизнь - нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили - я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. (Смеется.) Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо".

Зеленские стараются сохранить привычный образ жизни и оградить от публичности детей. "Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино - но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство - играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания".

Часть фотосессии с семьей проходила на свежем воздухе, фото: vogue.ua

О моде и желтом платье в Японии

Интервью уже брали по возвращению президента и первой леди из Японии, где они посетили церемонию интронизации императора Нарухито. Напомним, что желтое платье украинского бренда FROLOV, в котором Елена появилась на дневной церемонии, в социальной сети Facebook разгромили образ Елены Зеленской в пух и прах.

Елена и Владимир Зеленские в Японии, фото: president.gov.ua/пресс-служба дизайнера Ивана Фролова

Многие писали о том, что платье плохо сидит, выглядит мешковато и абсолютно не уместно для такого мероприятия. Также высказывалось мнение, что по этикету к императору Японии никто не имеет права приходить в желтой одежде.

Переживали зря: после визита на официальной странице Посольства Японии в Украине появилось сообщение о том, что "наряд первой леди подчеркнул уважение украинцев к культуре Японии". Елена в интервью Vogue говорит, что во время поездки была довольна своим образом и реакцией японцев на него - пока не прочла публикации украинских СМИ.

Кстати, дизайнер Иван Фролов нарисовал по пять эскизов каждого платья, затем Елена сделала свой выбор.

Свои публичные выходы первая леди рассматривает как возможность рассказать о стране и об украинских дизайнерах. Так, в одну из первых дипломатических поездок - в Брюссель - Елена отправилась в бежевом брючном костюме SIX., во время встречи с Брижит Макрон (супруга президента Франции) была в костюме ELENAREVA, в Канаде появлялась в Vita Kin.

"Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так знают, - как приятно открывать миру украинских дизайнеров", - говорит жена президента.

Слева на фото на Елене хлопковая сорочка, хлопковый жакет, хлопковые брюки, все – Lemaire, фото: vogue.ua

О планах в статусе первой леди

На то, чтобы определиться с первоочередными задачами в статусе первой леди, у Елены и ее команды ушло полгода. Говорит, что программу во многом формировала субъективно. "Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия".

Питание в школах

Одна из них - реформа питания в школах. "Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи — это лучше, чем колбаса, — озвучивает Зеленская мысли, понятные каждому родителю. — Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому неудивительно, что самые распространенные проблемы со здоровьем детей — заболевания желудочно-кишечного тракта". По словам первой леди, в следующем году Министерство охраны здоровья представит новую программу школьного питания.

Справа на фото на Елене шелковое платье ELENAREVA и кожаные туфли Prada, фото: vogue.ua

Домашнее насилие

Эксперты помогают первой леди разобраться в ключевых социальных проблемах и продумать стратегии их решения. Проводником в непростой теме борьбы с домашним насилием стала телеведущая Маша Ефросинина, посол Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине. "Ежегодно 1 миллион украинских женщин страдает от бытового насилия, а вместе с ними страдают и их дети, - говорит Маша. - В Украине есть горячая линия, но там работают два человека, она не национального масштаба. Когда я сказала Елене, что номера этой линии никто не знает, она отреагировала эмоционально: "Хочешь, я напишу его на значке и буду носить на себе?.." Мы обе понимаем, что для ощутимого результата горячая линия должна работать на государственном уровне. Поэтому в 2020 году под патронатом Елены - Министерство социальной политики запустит национальный call-центр, в котором будут молниеносно реагировать на звонки женщин и работать так, как это принято во всем мире, — в сотрудничестве с полицией, социальными службами и психологами".

Поддержка паралимпийцев

Программа первой леди предусматривает и поддержку паралимпийцев, и разработку инклюзивной инфраструктуры в городах Украины.

"Мне кажется, мы можем многое изменить - в первую очередь в отношении общества к людям с инвалидностью", — говорит Елена. Ее команда сотрудничает с Валерием Сушкевичем, основателем паралимпийского движения в Украине, уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью. В 2020 году Елена Зеленская планирует поддержать национальную сборную на летних Паралимпийских играх в Токио.

Как писала уже "Страна", президент сказал, что покупает килограмм сыра за 58 гривен. "Страна" отправилась на поиски продукта по такой уникальной цене.