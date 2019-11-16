Шесть дней назад Полина Неня, главный редактор портала BESTIN.ua разместила у себя в социальной сети Facebook пост-просьбу о помощи.

Девушка рассказала, что ее бывший гражданский муж, бизнесмен Юрий Чернецкий забрал у нее 3-летнюю дочку Теону и запрещает им видеться. Она отдала ребенка няне, которая работает у экс-супруга, а когда пришла в условленное время за девочкой - то ее не пустили в дом и сообщили, что теперь Теона будет жить с папой. "Мне выдвинуто условие: забрать заявление из суда и тогда я смогу с ней встречаться по установленному папой графику", – написала Неня.

Мать Теоны, конечно же, обратилась в полицию, написала все нужные заявления, но дочь до сих пор с отцом, а Полина объявила, что со своими адвокатами будет продолжать ходить в суды.

Пара, у которой есть двое сыновей и дочь - разошлась больше года назад. Официально женаты они не были.

По словам Нени, в течение одного года и девяти месяцев она борется за свои права и права троих детей.

"После того, как я ушла от отца детей с одним чемоданом в торговый центр, не имея финансов и квартиры/места, куда уйти, я переживала все формы насилия. Я не могу описать, чего мне стоило это внутренне и как я переживала страшные моменты. В этой борьбе, к сожалению, я была одна, и мне больно осознавать и понимать, как выживают в подобных ситуациях другие женщины. На сегодняшний день, с февраля 2019 года, идет судебное слушание по моему делу, я подала заявление в Шевченковский суд на определение места жительства детей и алименты, спустя год, потраченный на попытки подписать мировое соглашение. Судебный процесс длится уже десять месяцев и умышленно затягивается стороной ответчика", – написала Неня.

Издательница отметила, что все это время по факту она оставалась на улице, с арендой квартиры ей помогли друзья и, что отец ее детей не участвует финансово в их жизни, доказывая в суде, что неплатежеспособен. Она сама оплачивает квартиру, школу, кружки и услуги педиатра.

Полина Неня с тремя детьми, фото: facebook.com

"Моя главная задача была в том, чтобы не разделять троих детей и чтобы они могли любить двоих родителей. С августа Платон и Теодор ни разу не видели папу, при последней встрече на их приветствие "папа, привет" он отвернулся и не отреагировал, он ни разу им не позвонил и не попросил о встрече ни у меня, ни у них. И вот очередная волна – теперь он решил, что ему нужна только дочь – очень удобно, она прекрасная, она очень любит подарочки, но она не может анализировать и ее легко виктимизировать", – заявила Неня.

Также Полина Неня призывает всех украинок, которые переживают подобные ситуации - отмечать ее в своих постах и ставить хэштеги #вернутьдетейUA и #stopviolence.

"Я буду делиться и привлекать внимание общественности к вашим историям в своих сториз. Из тех, кто имеет широкую аудиторию и уже поддержали меня, никого из этих прекрасных женщин я лично не просила, они по своей доброй воле заявили о своей позиции - Маша Ефросинина, Санта Димопулос, Сабина Мусина, Вера Брежнева, Даша Малахова, Слава Фролова, Ася Мхитарян, Мартина Макеева, Катя Сильченко, Кэти Топурия, Лена Борисова, Тамила Немченко, Светлана Лобода, все мои друзья, в том числе и мужчины", - пишет она.

Юрий и Полина с дочкой Теоной, фото: instagram.com

В это же время, Юрий Чернецкий выкладывает в фотоблоге Instagam снимки с дочкой, подписывая "Мама, не нервничай, просто нам кайфово вместе" и снимает короткие видео, где Теона передает Полине приветы.

"Страна" связалась с Юрием, чтобы узнать его позицию в данном конфликте.

"Я только что вышел из опекунского совета, где написал ряд заявлений. Я хочу, чтобы нам дали психологов, которые разберутся в ситуации. Чтобы специалисты отдельно поговорили со мной, Полиной и детьми. Надо разобраться где правда, а где ложь. После того, как я не видел сыновей полтора месяца, они пришли с другим взглядом и мыслями. Они говорят, что поменяют фамилию, что я обижал маму и бил, что издевался над ней. Откуда у Платона и Теодора такая информация? Они никогда такого не видели, потому что такого попросту не было. Я обеспокоен и не понимаю к чему вся эта публичная истерия. Я не заинтересован в раздувании скандала, потому что нам жить еще в этом городе, детям и Полине тоже. Я прошу прекратить эту истерику", - рассказывает Чернецкий и добавляет, что уже два дня Неня не берет трубку и не выходит по видеосвязи.

Юрий Чернецкий с дочкой, фото: instagram.com

"Мы с Теоной звоним ей, хотим рассказать, как прошел день, а она не отвечает. Сначала сама трезвонила, но когда поняла, что я не игнорирую звонки - перехотела общаться. Я хочу уточнить еще по поводу очага конфликта. Полине никто не говорил, что она больше никогда не увидит дочь. Просто няня, которая работает у меня сказала, что Теона хотела бы побыть еще пару дней у отца, так как мы долго не виделись, я был в отъезде, а все детали можно уточнить либо у меня, либо у моего адвоката. Потом приехали полицейские, зашли в дом и рассмеялись: мы сидели с дочкой ели суп и играли. Правоохранители сказали, что у них нет никакого права ее забирать, ребенок счастлив и у нас все хорошо. Теперь уже в эту истерию я ребенка пока не отдам. Но нам нужна любая мама, какой бы она ни была. Я не имею права отбирать у детей мать. Я просто хочу равноправия. Почему плохо, когда дети живут с отцом? Быть папой - мое предназначение. Почему я должен им давать свою любовь только в ограниченное время?" - говорит Юрий.

Юрий Чернецкий и Теона, фото: facebook.com

Весной этого года Юрий Чернецкий женился на Илоне, которая работает мастером в салоне татуировок. Девушка так или иначе участвует в конфликте бывших супругов.

Юрий Чернецкий с женой Илоной, фото: facebook.com

В свою очередь Илона Чернецкая в соцсетях заступилась за мужа и написала, что дети не должны быть инструментом манипуляции для средства существования женщин: "Милый Юрий Чернецкий я знаю насколько ты добр, насколько ты искренен! я знаю как сильно ты любишь своих детей и я знаю, что они для тебя целая вселенная. Я верю, что правда будет на стороне того, у кого доброе сердце и чистые намерения. Я очень люблю тебя и буду на твоей стороне всегда и до самого конца!".