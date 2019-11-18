Прошлая неделя в парламенте выдалась действительно горячей и событийной. Илья Кива, народный депутат от "Оппозиционной платформы" пришел на заседание украинского парламента в маске злодея Джокера, чем шокировал присутствующих в зале.

Вместо Ирины Луценко, которая сложила полномочия народного депутата, в парламент по списку "Европейской солидарности" зашел Владимир Вятрович, экс-глава Института национальной памяти.

Премьер-министр Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в подвале парламента и начал убеждать нардепов отдать деньги назад и "не валить бюджет".

А еще депутат Лада Булах со "Слуги народа" выбирала себе кофточки в интернете.

Лада Булах выбирает брюки и свитера, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как нам удалось рассмотреть, внимание госпожи Булах привлек онлайн магазин бренда Reserved, который принадлежит польской компании LPP Group (еще Mohito, House, Cropp и Sinsay).

Reserved предлагает покупателям практически все: верхнюю одежду, одежду для спорта и отдыха, деловой стиль и белье. Кроме того, имеются линии не только мужские и женские, а также подростковая и детская.

Вещи здесь не особо дорогие. К примеру, свитер, которым заинтересовалась депутат, стоит 649 гривен.

В Киеве есть несколько магазинов этой марки в больших торговых центрах.

Напомним, что 43-летняя Лада Булах прошла в парламент по списку "Слуги народа" под номером 89. До того как стала народным депутатом, была исполнительным директором благотворительной организации "100% жизнь. Киевский регион".

Как писала уже "Страна", 15-летняя Саша Зеленская, дочь президента и ученица 9 класса элитной "Новопечерской школы" вместе со своими одноклассниками раздавала обеды малоимущим.