Вчера 42-летний Илья Кива, народный депутат от "Оппозиционной платформы" пришел на заседание украинского парламента в маске злодея Джокера - известного киноперсонажа из саги про Бэтмена.

Джокером также называет себя пранкер, который публикует свои переписки от лица генерального прокурора с нардепами от "Слуги народа".

Илья Кива в маске, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В маске Джокера депутат вальяжно ходил по сессионному залу между рядами. Многие начали его фотографировать и пытаться узнать, кто же там. Вскоре Кива снял маску и положил ее на трибуну, когда за ней выступал нардеп Сергей Рудык, который получил депутатский мандат.

"Это то, что следит за вами и то, что вас контролирует", - сказал Илья. В свою очередь спикер Дмитрий Разумков ответил: "Мы не боимся резиновых масок".

Присутствующие расхохотались.

Илья Кива и Сергей Рудык, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Страна" поинтересовалась у Ильи Кивы, какие цели он преследовал этим перформансом.

"Вся эта акция - разоблачение. Маска, как символ воров, аморалов, мошенников, бандитов и п*дарасов, которые называют себя "слугами народа". Сегодня наша страна в руках дикарей, которые не имеют человеческого лица. Вчера я предупредил, что их будут обличать, разоблачать и со временем покажут их истинное лицо. В маске ведь не я, в маске - они. Она автоматом оказалась на их лицах, когда в руках оказался депутатский мандат", - объяснил Илья и добавил, что пошел с маской Джокера к трибуне только потому что на нее были направлены все камеры журналистов, когда там Сергей Рудык принимал присягу.

На вопрос как на него реагировали присутствующие в зале, Кива ответил коротко: "Когда я пришел в Раду в маске Джокера - в глазах депутатов был ужас и страх, недопонимание и испуг. Даже Разумков от испуга перешел на свой родной русский язык, забыв о мове в парламенте".

Интересно, что сам пранкер Джокер тоже отреагировал на акцию Кивы и отправил депутату сообщение.

"Каждый, кто одел маску Джокера, становится другом Джокера и получает иммунитет. Спасибо, Илья", - написал он.

Кстати, похожую маску, как была у Кивы, можно купить в магазинах карнавальных костюмов по цене от 200 гривен.

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