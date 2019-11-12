Около недели назад в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" произошла потасовка.

46-летний Олег Ляшко, лидер "Радиальной партии" напал на 37-летнего Андрея Геруса, депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Видео инцидента вскоре появилась у Ляшко на странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема никуда не делась - из-за измены Геруса - Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал главный радикал.

По факту этой драки полиция открыла уголовное производство, хотя участники заявлений и не писали. Также мы объясняли, какова политико-экономическая подоплека этой драки.

А пока правоохранители будут разбираться кто прав, а кто виноват - "Страна" рассмотрела куртку, в которой Ляшко устроил скандал в аэропорту.

Ляшко и Герус в "Борисполе", скрин с видео

Как оказалось, на Ляшко куртка-бомбер от итальянского бренда Loro Piana (Лоро Пьяна). Вообще тип куртки - бомбер изначально был создан для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Со временем из чисто военной экипировки бомбер перешел и в обычную одежду. Отличительные черты - резинки на окончаниях рукавов и на поясе.

Ляшко в бомбере Loro Piana, скрин с видео

Если на Олеге Валерьевиче оригинальная вещь бренда, то выполнена она из 100% кашемира.

Кстати, Loro Piana выпускает изделия из шерсти мериноса (порода тонкорунных овец), перуанской викуньи (парнокопытное млекопитающее семейства верблюдовых) и кашемира класса люкс. Компания располагает двумя собственными фабриками.

В онлайн-магазине такой бомбер стоит €5949 или 161 634 гривны по курсу НБУ на 12.11.2019 года. В наличии его сейчас нет, но обещают, что поставка будет с 14 по 20 ноября.

Напомним, что в июле месяце начало действовать правило "ста евро" при доставке международных посылок. Если сумма ваших покупок выше €100, нужно заплатить 20% НДС. Кроме того, такие посылки обложат налогом 10% пошлиной от суммы, превышающей эквивалент в 150 евро.

"Страна" посчитала, что если такой бомбер заказать из Америки в Украину, то цена его будет €7814, не включая затрат на перевозку.

В принципе, можно посмотреть куртку и в шоу-руме Loro Piana в Киеве.

Отметим, что Олег Ляшко любит и носит кашемировые вещи. Мы уже видели на нем модный блейзер (однобортный или двубортный пиджак с накладными карманами без клапана) итальянского бренда Billionaire.