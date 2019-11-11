В минувшие выходные в Киеве выступило аж две российских звезды: 9 и 10 ноября певец Валерий Меладзе собирал своих поклонников в ДК "Украина", а уже 10 ноября, в воскресенье, певица Любовь Успенская дала концерт во Дворце спорта.

Выступление Валерия Меладзе начали анонсировать чуть ли не за год. На сайтах по продаже билетов - это событие все время было помечено как "сверхпопулярное". Послушать 54-летнего артиста можно было по цене от 499 до 4999 гривен. Последний раз Меладзе выступал в Киеве в октябре 2016 году вместе со своим братом Константином.

Афиша концерта Меладзе в Киеве

В зале среди фанатов исполнителя была замечена Анастасия Сличная, девушка главы Офиса президента. Подружка Андрея Богдана смогла лично познакомиться с Меладзе и сделать фото напамять. Снимки Сличная выложила в социальной сети Facebook, правда с пометкой "только для друзей".

А в эксклюзивном комментарии "Стране" герлфренд Богдана рассказала, что знает все песни Меладзе наизусть: "Я в восторге от концерта Валерия Меладзе, так как росла на его песнях, знаю все наизусть, если б не концерт Успенской, пошла бы второй раз, так как выступления у него были два дня. Всю дорогу домой, я снова слушала в машине его песни". Также Анастасия поведала, что на бис артист не выходил, так как его публика очень долго не отпускала: "Очень приятно было, что за многие песни зрители сами голосовали! Он спрашивал, что лучше? "Вопреки" или "Ночь накануне Рождества" и пел ту, за которую громче хлопали".

На вопрос сопровождал ли ее Андрей Богдан на концерты, девушка говорит, что он не в восторге от событий такого плана. "На концерты я ходила с подругами. Андрей не любит публичные мероприятия. Разве что футбол. Кстати, Успенская не отпускала зрителей 3,5 часа".

Афиша концерта Успенской в Киеве

Помимо Анастасии, на концерте 65-летней Любови Успенской побывали журналист Дмитрий Гондон, а также Олег Ляшко, лидер "Радикально партии" со своей супругой Роситой. 46-летний экс-нардеп пригласил свою жену на медленный танец под песню "К единственному, нежному". Соответствующее видео сам политик выложил у себя в "Фейсбуке".

Любовь Успенская дала полноценный концерт в Киеве впервые за 8 лет. Последний раз она выступала здесь в 2011 году. Правда, в апреле прошлого года певицу пригласили на открытие ресторан Guramma Italiana (Днепровский спуск, 1), где она исполнила свои хиты.

"Раньше не было конкретных предложений приехать в Украину с гастролями. Сейчас это предложение поступило, чему я очень обрадовалась. Я приезжала в Киев буквально полгода назад. Я часто бываю в родном городе, в котором родилась, но это не официальные приезды, а частные визиты и выступления. Официально с концертами была действительно уже давно, еще в 2011 году", - сказала Любовь в интервью газете "Факты".

Билеты на концерт Успенской стоили от 850 до 4700 гривен, Дворец спорта был битком забит.

11 ноября певица даст концерт в Одессе, 12 ноября - в Харькове, 13 ноября - в Днепре.

Как писала уже "Страна", на вечеринки корпорации Roshen пел Джейми Каллум, выступление которого на корпоративе стоит $100 000.