В начале ноября некоторые политики сообщили о существенных изменениях своего состояния. Соответствующие документы появились на официальном сайте НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции).

Зеленский невесть что сдал в аренду

Так, 41-летний президент Владимир Зеленский задекларировал доход от сдачи в аренду имущества.

Согласно уточнению, 28 октября Зе получил 902 454 грн от сдачи имущества в аренду иностранным гражданам с именами Сиран Сонг и Хинуи Лин. В то же время, в электронной декларации не указано, что именно сдавал президент в аренду за такую сумму.

Ляшко купил облигации

46-летний Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" тоже разместил на сайте уточнения. Как оказалось, 30 октября он приобрел 10 100 государственных облигаций, за которое заплатил 10 559 247 гривен.

"Страна" узнала, что на эту дату Министерство финансов реализовывало три вида ценных бумаг с доходностью от 14,37-15,35%. Соответственно, руководствуясь нехитрыми подсчетами, через год господин Ляшко с этой покупки получит дохода примерно 1,5 млн гривен. Однако если он их не продаст, то Минфин выплатит ему ту сумму, по которой он покупал ценные бумаги.

Олег Ляшко поставил в соцсети Facebook новую аватарку, фото: facebook.com

Если это трехмесячные облигации, то главный радикал выручит с них около 400 000 гривен.

Как нам рассказали эксперты по ценным бумагам, инвестировать в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) выгоднее, чем класть деньги на депозит. Дело в том, что с ОВГЗ не снимается налог на прибыль, нужно заплатить только лишь военный сбор.

"Инструмент ОВГЗ становится очень популярным у политиков для декларирования легальных доходов, так как их можно покупать "в кредит": долг погашается, а проценты - падают в декларацию как инвестиционный доход (разница между суммой погашения и затратами на покупку). Но это общие схемы и применял ли их Ляшко сказать нельзя, - рассказал "Стране" экономист Алексей Кущ и добавил, что скорее всего это ОВГЗ с доходностью от 14 до 20% годовых и сроком обращения от 3 месяцев до нескольких лет.

Также, следуя процедуре, финансовый мониторинг обязательно должен проверить происхождение средств, на которые политик приобрел гособлигации.

Напомним, что на днях в аэропорту "Борисполь" Олег Ляшко напал на Андрея Геруса, депутата от "Слуги народа" и главу комитета ВР по энергетике.

Телеграм-канал "Политика Страны" опубликовал видео драки и пояснил ее причины.