В "Слуге народа" настоящий осенний беби-бум. За последний месяц пополнение в семье произошло у троих депутатов: 40-летнего Давида Арахамии, 23-летнего Святослава Юраша и 30-летнего Романа Грищука.

Последний стал папой буквально неделю назад. 30 октября в столичном роддоме №3 его супруга Анна Гресь родила мальчика. Сын народного депутата весит чуть больше 4 килограммов, а его рост - 54 см.

Роман Грищук и Анна Гресь, фото: instagram.com

Анна Гресь, модель, блогер и актриса студии "Мамахохотала" с Романом Грищуком в отношениях еще со студенческих лет. Вместе они играли в команде КВН от Киевского политехнического института, которая и переросла в студию "Мамахохотала" под руководством Романа.

В 2015 году у пары бал свадебная церемония в Таиланде в рамках проекта телеведущей Жанны Бадоевой "Жанна пожени".

Роман и Анна в Таиланде, фото: facebook.com

19 октября стал папой самый молодой народный депутат за всю историю украинского парламента - Святослав Юраш. Его супруга София родила мальчика в одном из роддомов Киева. Пара назвала сына Львом, который при рождении весил 4240 граммов.

Святослав, Лев и София Юраш, фото: facebook.com

"Малыш чувствует себя прекрасно. У нас уже была четвертая ванна, а это значит, что у сына все в порядке. Пупок заживает, - рассказывает Юраш "Стране" и добавляет, что у него есть уже опыт общения с младенцами. - Я старший из трех братьев, у нас разница 15 и 13 лет. Я все уже это проходил, поэтому таких крошечных детей не боюсь. Нянек у нас нет, но нам помогает теща. Она у меня чудесная, не из классических анекдотов".

Святослав Юраш с сыном Львом, фото: из семейного архива

Как писала уже "Страна", 8 октября в семье Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" родились двойняшки. Политик, у которого есть уже четверо детей, стал отцом двух девочек.

"Девочек назвали Деми и Денис (ударение на второй слог). Они чувствуют себя отлично. Нам помогает няня, - поделился со "Страной" Арахамия и добавил, что больше пока пополнения не планирует. - Детки все здоровые и растут. Ввожу мораторий на новых детей на протяжении каденции".

Давид Арахамия, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

По нашей информации, Давид женат второй раз. Дочерей ему родила 36-летняя супруга Виктория. Двойняшки появились на свет в родильном доме Киева.

Кстати, как нам рассказали друзья семьи, именно Вика придумала известный псевдоним для мужа - David Braun. Отметим, что Арахамия не показывает в социальных сетях фотографии родных. Не постит снимки жены и детей, ссылаясь на меры безопасности.

Скоро мамой станет 29-летняя депутат Анна Скороход. Та, которая расплакалась в парламенте, когда коллеги не захотели рассматривать ее правки к законопроекту об анбандлинге - реструктуризации "Нафтогаза".

Беременная Скороход в Верховной Раде, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Анна Скороход прошла в парламент по мажоритарному округу № 93 с центром в городе Мироновка (Киевская область). Этот округ остался не у дел после вынужденного отъезда "своего" депутата Александра Онищенко за границу. Представительница "Слуги народа" на выборах обошла 19 других кандидатов и победила.

Ее гражданский муж - Алексей Алякин, который является бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса. Господин Алякин - экс-владелец российского банка "Пушкино". Его сначала задержали украинские правоохранители по запросу из России, но потом отпустили.

В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" в Борисполе (Киевская область) - том самом, где заместителем директора работала Анна Скороход.