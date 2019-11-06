53-летний нардеп Александр Ткаченко (СН) на Трухановом острове жил несколько лет, а не только с мая 2019 года, как он говорит.

Ранее "Страна" писала, что к вилле, где обитает Ткаченко с семьей свободного подъезда нет, а у ворот дежурит охрана, которая говорит, что "начинается частная территория". Отдыхающие не имеют возможности подойти к воде, а это противозаконно.

Поместье, которое арендует Ткаченко

Семейство занимает 4 гектара. На них: основной дом, два поменьше и двор с озером. Задекларировать недвижимость теперь уже нардеп должен был еще будучи кандидатом, но этого так и не сделал.

Как сообщает bihus.info, этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Строить на этой земле жилье запрещено: это земля лесного фонда, принадлежащего к прибрежной защитной полосе, она входит в охранную зону.

После того, как эта информация была обнародована, Александр Ткаченко сообщил, что в мае арендовал на полгода один из домов на Трухановом острове - но не тот, что на фото у журналистов. Он также заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

Ткаченко живет тут не первый год

Но, как утверждают журналисты программы "Наші гроші", живет народный депутат здесь, как минимум три года, а заселился после того, как на канале "1+1" показали расследование о незаконном поселении на Трухановом острове, в том числе – и о нецелевом использовании именно "Учебно-спортивный коммерческого клуба "Украина".

Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017-го семья выкладывала подобные фотографии регулярно, но часть из них уже удалена.

Но вот к примеру, фото из Instagram, как Ткаченко занимается йогой неподалеку дома в июле 2018 года.

Денис Копылов, владелец этого дома и директор инвест-группы "Инэко", а также совладелец ООО "Учебно-спортивного клуба "Украина" подтвердил, что именно он предоставляет недвижимость Ткаченко в аренду. Также Копылов сказал, что этот особняк он ранее выкупил. Но никаких проблем в этом он не видит.

В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.

В свою очередь, сам Ткаченко считает, что все расследование - это домыслы.

"Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове. Гостил там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное - домыслы, ничего нового", - сказал он в комментарии изданию "Новое время".

Ткаченко арендует дом на берегу Днепра, фото: "Большой Киев"

Как мы уже писали, в декларации Ткаченко за 2018 год указано, что ему принадлежит квартира в Киеве площадью 132,7 кв. метра, а его жена Анна владеет квартирой в столице площадью 45,7 кв. метров.

В декларации также указан автомобиль Range Rover Sport 2013 года выпуска, который принадлежит третьему лицу - телерадиокомпании "1+1", а на супругу Ткаченко оформлен BMW X5 2016 года выпуска.