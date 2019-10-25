Вчера в столичной гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019".

Корону получила 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Уже 8 декабря девушка представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2019", который состоится в Лос-Анджелесе (США).

"Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота, фото: jetsetter.ua

"Стране" стало известно, что во время конкурса участницы дефилировали в купальниках бренда La Mare. Совладелицей этой марки является Анастасия Сличная, девушка главы Офиса президента. Как мы уже писали, Андрей Богдан встречается с Анастасией чуть меньше года.

Девушки в купальниках La Mare, фото оргкомитета "Мисс Украина Вселенная"

В этом году все конкурсантки были в купальниках коллекции 50 shades of Nude: раздельных бикини и цельных, включая волну, с прозрачными вставками. На сайте бренда похожий сдельный купальник стоит 3290 гривен.

"Я очень волновалась перед дефиле, ведь мне, как автору, хочется чтобы изделия бренда смотрелись наилучшим образом. А выход в купальниках, это самый ответственный момент для участниц, на мой взгляд, ведь тут уже ничего не скроешь. Мы не делали специальную коллекцию для конкурса, а отобрали самые выигрышные и востребованные модели, изготовив их в нашей самой популярной ткани с шиммером (эффект мерцания - Ред.). К счастью, мои волнения оказались напрасны. Участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" были блистательны, и выглядели шикарно в наших купальниках. И, кстати, я тоже болела за Анастасию Субботу, которая в результате и получила корону, и мне приятно, что мой выбор совпал с выбором жюри", - рассказала нам Сличная и добавила, что после дефиле купальники остались у девушек.

Интересно, что в Лос-Анджелесе Анастасия Суббота, которая представит Украину, будет дефилировать в купальнике предоставленным конкурсом.

Анастасия Сличная, фото: jetsetter.ua

Кстати, этим летом в Одессе фотокорреспонденты "Страны" застали Андрея Богдана с Настей на пляже Caleton в районе Малого Фонтана. Девушка была в бикини своего бренда.

Анастасия Сличная, фото: "Страна"/facebook.com

Напомним, что 42-летний Андрей Богдан свою девушку публично засветил в июле во Львове. Он опубликовал совместный снимок, что стало причиной обсуждений. Пара приехала на фестиваль Leopolis Jazz Fest, а после Анастасия рассказала нам, что знает Андрея она уже продолжительное время, но серьезные отношения завязались у пары в конце 2018 года.

Анастасия и Андрей, фото: из личного архива

"С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце", – рассказывала девушка.