Вчера вечером 38-летний народный депутат Александр Дубинский (СН) прошел проверку на полиграфе. Поводом послужили обвинения в коррупции внутри фракции. Если коротко, то Дубинский в числе прочих коллег провалил рассмотрение закона об оценке недвижимости в Комитете по финансам. Из-за этого его и еще 11 нардепов обвинили в срыве голосования за деньги.

Одним из обвинителей стал 40-летний Давид Арахамия - глава фракции "Слуги народа".

Поэтому Дуб (так называют Дубинского в журналистской тусовке) вместе с "закон провалившими" отправили на детектор лжи, который он, кстати, успешно прошел. По крайней мере, полиграфолог не зафиксировал факта обмана.

А пока Дубинский отвечал на вопросы, "Страна" рассмотрела его необычную обувь в стиле Джокера.

Дубинский проходит полиграф 23 октября, фото: "Страна"

Как оказалось, у народного депутата кроссовки от бельгийского дизайнера Рафа Симонса, которые он создал для бренда Adidas. Модель называется Ozweego.

Сотрудничество Рафа Симонса и немецкого бренда "Адидас" началось в 2013 году. Adidas хотел лимитированные кроссовки, которые бы создавались на базовых моделях. Их стоимость, естественно, выше за счет эксклюзивности и ограниченного тиража.

И Симонс сделал это. Он представил творчески переосмысленные модели Ozweego и Terrex с прозрачными силиконовыми вставками. Отличительными чертами линии являются новейшие материалы, которые не используются в масс-маркете, а также автограф в виде перфорированной буквы R.

Дубинский в кроссовках Adidas by Raf Simons, фото: "Страна"

В онлайн магазинах стоят такие $499.99 или 11 200 гривен по курсу НБУ на 24.10.2019 года. Модель представлена в нескольких цветах. У Дуба кроссовки с фигурными дырками, сквозь которые видны носки. Кстати, такие кроссовки называют "агли" (англ. ugly - уродливые) или "папины".

Главная их отличительная черта – архитектурная подошва с множеством наслоений, которая может включать несколько оттенков. Часто встречаются в данных моделях длинные шнурки, которые в продолжение шнуровки можно завязать вокруг щиколотки.

А еще вчера народный депутат в очередной раз продемонстрировал футболку со своего интернет-магазина Dubinskyproshop. Называется она "Кризиса нет".

Стоит футболка 360 гривен и представлена в нескольких цветах.

"Страна" уже писала о том, что в один из рабочих дней нардеп Дубинский пришел в парламент в футболке с принтом: "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?".

К слову, по нашим наблюдениям, Александр Дубинский только в первый день работы парламента пришел в костюме и галстуке, в остальные - он предпочитает джинсы и футболки.