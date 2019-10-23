53-летний нардеп из "Слуги народа" Александр Ткаченко живет на берегу Днепра. К его вилле свободного подъезда нет, а у ворот дежурит охрана, которая говорит, что "начинается частная территория". Отдыхающие не имеют возможности подойти к воде, а это противозаконно.

Недвижимость экс-гендиректора телеканала "1+1" нашел активист Ярослав Бондаренко и на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что даже позвонил в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), чтоб заявить о том, что в декларации народного депутата этот объект отсутствует.

НАБУ пока что никак не отреагировало. Хотя по процедуре с момента обращения этот орган должен был открыть уголовное дело и начать расследование.

У нардепа Александра Ткаченко незадекларированная вилла найдена в заповедной зоне Киева, видео: youtube.com

На Трухановом острове семейство Ткаченко занимает 4 гектара. На них: основной дом, два поменьше и двор с озером. Задекларировать недвижимость теперь уже нардеп должен был еще будучи кандидатом, но этого так и не сделал.

Территория на Трухановом, где обосновался Ткаченко, фото: facebook.com/YaroslavBondarenko.BlogUA

Как сообщает bihus.info, этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Строить на этой земле жилье запрещено: это земля лесного фонда, принадлежащего к прибрежной защитной полосе, она входит в охранную зону.

В комментарии Александр Ткаченко сообщил, что в мае арендовал на полгода один из домов на Трухановом острове - но не тот, что на фото у журналистов. Он также заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

"Во-первых, я не владею домом. Во-вторых, арендую его, и не тот, который на фото, а другой. В-третьих, арендовал его этим летом. Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался там спортом. Отличное место, поэтому в этом году мы с женой решили арендовать на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отображена в декларации за нынешний год", - сказал он.

Но снимки на фоне этого имения Ткаченко обнародовал еще в мае 2018, а значит он пользуется им уже более года или был в гостях.

Ткаченко на фоне виллы на Трухановом острове, фото: facebook.com/bihus.info

Что касается декларации, то в документе за 2018 год указано, что Александру Ткаченко принадлежит квартира в Киеве площадью 132,7 кв. метра, а его жена Анна владеет квартирой в столице площадью 45,7 кв. метров.

В декларации также указан автомобиль Range Rover Sport 2013 года выпуска, который принадлежит третьему лицу - телерадиокомпании "1+1", а на супругу Ткаченко оформлен BMW X5 2016 года выпуска.

Как писала уже "Страна", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа". Он – автор законопроекта, который предлагает разделить полномочия и должности мэра Киева и председателя КГГА.