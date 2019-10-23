Во вторник, 22 октября, Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в интронизации японского императора Нарухито в Токио (Япония).

В императорском дворце ждали гостей, которые должны были соблюдать самый строгий дресс-код - white tie (англ. - "белый галстук").

"Страна" уже писала, что президент Владимир Зеленский был во фраке, накрахмаленной белой рубашке и такого же цвета жилете, а на шее - белый галстук-бабочка, как и требует дресс-код.

А первая леди пришла в длинном платье в пол и перчатках, соответствующим длине рукавов. В руках был клатч в тон, а на ногах - закрытые туфли. Фрак и платье для пары создал украинский дизайнер Иван Фролов (FROLOV), а обувь леди Зе была от отечественного бренда Kachorovska.

Волосы Елены украшала заколка в виде ленты с россыпью страз.

Аксессуары Елены Зеленской, фото: пресс-служба Ивана Фролова

Отметим, что в социальной сети Facebook разгромили образ Елены Зеленской в пух и прах.

Многие пишут о том, что платье плохо сидит, выглядит мешковато и абсолютно не уместно для такого мероприятия. Также выссказывается мнение, что по этикету к императору Японии никто не имеет права приходить в желтой одежде.

Кстати, для японцев желтый – это цвет золота, символ солнца и божественной власти. Также есть формулировка, что "этот цвет обозначает солнечный свет и природу в Японии. Это популярный цвет во флоре, искусстве, одежде и садоводстве. На дальнем востоке Японии люди считают желтый цвет священным, а на западе он обозначает измену или предательство".

В частности, писатель Павел Бондаренко утверждает, что если кто-то попадется на глаза императора в одежде жасминового цвета - это смертельная обида его величества.

"На приемах у императора Японии в желтый (гардениевый, он же жасминовый) цвет имеют право одеваться только члены императорской семьи, это цвет крон-принца. Если кто-то появляется перед глазами императора в жасминовом - это смертельная обида его величества. За это раньше рубили головы на месте", - пишет Бондаренко.

Оксана Бучинская из Тернополя в своем посте на "Фейсбуке" сообщила, что представители всех иностранных представительств и миссий никогда не надевают желтый цвет на приемы в Японии или даже в посольство этой страны.

"Потому что это неуважение к императору, или человек демонстрирует родственные связи с императором", - заявила она.

Справедливости ради отметим, что оттенок платья леди Зе не входит в палитру "запрещенных цветов" в Японии. Это солнечный желтый, но не гардениевый.

Елена и Владимир Зеленские в Японии, фото: instagram.com

В свободной электронной энциклопедии "Википедия" есть статья, посвященная запрещенным цветам в Японии. Там уточняется, что система запрещенных цветов была выработана в VIII веке. В нее входило семь цветов: сумаховый, бледно-зеленый, бледно-красный, желто-рыжий, темно-фиолетовый, гардениевый, темно-багряный и темно-саппановый.

В XIX веке запрет был снят со всех цветов, кроме сумахового, желто-рыжего и гардениевого.

В статье о символике цвета в японской культуре утверждают, что сумаховый цвет использовался только для верхней одежды Императора Японии. Он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в этот сумаховый цвет. Его добывают из плодов сумаха (Rhus succedanea) - японское восковое дерево.

Ткань сумахового цвета, фото: color-harmony.livejournal.com

Желто-рыжий - это цвет верхней одежды крон-принца Японии, а гардениевый - запасной запрещенный цвет, заменитель желто-рыжего цвета. Производится из плодов гардении жасминовой (Gardenia jasminoides).

Разрешение на ношение данного цвета могло быть предоставлено императорским рескриптом.

Как утверждает дизайнер Иван Фролов, солнечно-желтый цвет платья-футляра первой леди был выбран из палитры, которая соответствует японским традициям, ведь согласно ей определенные оттенки можно носить только в конкретные сезоны.

Кстати, на вечерниц прием к японскому императору Елена Зеленская пришла в другом наряде от украинского бренда FROLOV. Это наряд небесно-голубого цвета.

Чета Зеленских на вечернем приеме у императора, фото: facebook.com/пресс-служба Ивана Фролова

Зеленская предпочитает носить именно брючные костюмы. Голубой оттенок также был выбран не просто так – в Японии он считается одним из традиционных осенних цветов. Дополняли образ перчатки, клатч-конверт в тон, а также драгоценная заколка, рассказали в пресс-службе бренда FROLOV.

Прическа первой леди была украшена заколкой, фото: пресс-служба Ивана Фролова

Как писала уже "Страна", футболку с Гонтаревой-балериной в гипсе можно купить за 450 гривен.