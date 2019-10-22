Вчера Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой отправился в Токио (Япония). Там, 41-летний президент Украины принял участие в интронизации японского императора Нарухито. На торжество съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран.

Как написала 41-летняя леди Зе у себя в фотоблоге Instagram, она счастлива побывать на этом событии, ведь в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "прекрасная гармония".

В императорском дворце ждали гостей, которые должны были соблюдать самый строгий дресс-код - white tie (англ. - "белый галстук"). Его модные законы неизменны с 50-х годов ХХ века. Для мужчины: только черный фрак и фрачные брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленная белая рубашка и такого же цвета жилет (обязательно застегнутый на все три пуговицы), белый галстук-бабочка и белый нагрудный платок, подтяжки, лакированные черные туфли и черные носки. Тонкая трость, белые перчатки и карманные часы только лишь желательны.

Для женщин white tie предусматривает длинное платье в пол, перчатки, соответствующие длине рукавов, клатч в тон и обязательно закрытые туфли. Волосы должны быть уложены, глаза и губы накрашены.

Елена и Владимир Зеленские в Японии, фото: president.gov.ua

Как стало известно "Стране", платье для Елены и фрак для Владимира специально создал украинский дизайнер Иван Фролов (бренд FROLOV).

Именно он шил наряд для певицы Джамалы, в котором она выступала и победила на "Евровидении" (2016) в Швеции. Также Фролов изготавливал аксессуары для Анастасии Топольской, жены экс-нардепа Сергея Лещенко. А в прошлом году Виктория Тигипко, президент Одесского международного кинофестиваля, появилась в нарядах от бренда Frolov на торжественных церемониях открытия и закрытия ОМФК.

Кроме того, бренд популярен среди звезд мирового масштаба, таких как актриса Милла Йовович, певицы Дуа Липа и Деми Ловато.

В онлайн магазинах платье от Фролова можно купить по цене от 15 000 до 40 000 гривен.

Стилист и художник Елена Тихая рассказала "Стране", что чета Зеленских в целом выдержала дресс-код.

"К Владимиру вообще нет вопросов. Отсутствие атласных лампасов на брюках - это не повод говорить о том, что дресс-код проигнорирован. Елена же выбрала лимонный желтый. Асимметричный крой и аскетизм выреза соответствуют дресс-коду даже слишком, Елена могла бы позволить себе тональные акценты, более выразительный декор и фактуру, но предпочла скромный образ. Платье слишком глухо в нижней части, от этого впечатление тяжести. Чувствуется что на этом масштабном событии, наш президент с женой не хотели слишком выделяться среди гостей", - объясняет Тихая.

Кстати, для японцев желтый - это цвет золота, символ солнца и божественной власти.

В социальных сетях наряд первой леди раскритиковали. Многие отмечают, что платье не по фигуре, а личному стилисту Елены Зеленской есть над чем поработать.

К примеру, Татьяна Мокриди, супруга политика Роман Бессмертного, написала, что госпоже Зеленской нужно найти свой стиль и своего дизайнера.

"Первая леди на церемонии интронизации в Японии ... Я прочитала на одном из сайтов, что ее наряд - это "гармония и нежность"... Ну, это можно написать только о цвете. Хотя, здесь тоже есть протокольные нюансы: могут гости императорской семьи надевать желтое? И о платье... Я не знаю, кто это шил... Некрасиво... Госпожа Елена - симпатичная женщина с хорошей фигурой, ей надо найти свой стиль, своего дизайнера... Пока это не президентские наряд: не модно, не по размеру, акценты делаются не на том. А еще часто Зеленскую можно наблюдать в костюмах с очень длинными рукавами и широкими юбками, что делает фигуру тяжелой и непропорциональной. P.S. Никого не хочу обидеть. Президентская чета - презентация Украины. СМИ не разгоняйте фейкокомплименты, не забывайте, что в Украине немало профессиональных людей в fashion-индустрии", - размышляет Мокриди.

Как писала уже "Страна", первая леди в Канаде выгуляла вышиванку за 77 тысяч гривен.