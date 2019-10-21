После очередного концерта "Вечернего квартала" разгорелся скандал: в одном из номеров юморист Евгений Кошевой перепел вместе с государственным хором имени Веревки украинскую народную "Горіла сосна". И все бы ничего, но песня была в иронической интерпретации о сгоревшем доме Валерии Гонтаревой, экс-главы Нацбанка. Прозвучала эта композиция накануне дня рождения чиновницы, которая вчера отметила свое 55-летие.

Кошевой и солистки хора им. Веревки

Одной из главніх причин негодования оказалось именно участие в номере государственного хора имени Веревки, руководитель которого уже посыпает голову пеплом, сожалеет и извиняется в своих комментариях журналистам.

Зеновий Коринец, художественный руководитель и директор хора имени Веревки утверждает, что "кварталовцы" убедили его, что в этом номере нет никакой крамолы: "Решение принимал я относительно этого выступления, хотя выступление планировалось с другой точки зрения, нам предложили спеть с Евгением Кошевым эту песню неприличную. Пытался я редактировать текст, говорил – у человека сгорел дом, а мы "стебаться" будем над этим. Но мне так сказали – вы же понимаете, мы его не писали, мы взяли из интернета, и мы так "стебемся" над всеми, в том числе и над своими политиками, и над коллегами, и так далее. Мне лично неприятно, что так произошло. Я извиняюсь лично перед человеком, перед Гонтаревой".

По его словам, девушки из хора Веревки негативно воспринимали песню про пожар в доме экс-главы НБУ.

Чуть позже Коринец рассказал, что организацией выступления хора в "Вечернем квартале" занимался нареп Юрий Корявченков (СН), в прошлом - Юзик из "95 квартала".

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация". Наши выступления все оплачиваются. Там были два выступления по 15 000 гривен по договору. Все выступления платные, у нас есть обязательства, мы должны заработать за год определенную сумму денег и сделать определенное количество концертов ", - отметил Коринец в комментарии сайту Цензор.НЕТ.

"Страна" собрала все, что известно о хоре и о его директоре Зеновие Коринце.

Зеновий Коринец, фото: slovoprosvity.org

В прошлом году 15 октября хор Веревки отметил свой 75-летний юбилей. Зеновий Коринец работает в нем давно, а с 2016 года на должности художественного руководителя и директора хора.

Зеновий Коринец - народный артист Украины и заслуженный деятель искусств. Также он награжден орденом Святого Станислава III степени с вручением ему командорского Креста.

В 2008 году тогдашний замглавы КГГА Виталий Журавский торжественно вручил ему ордер на двухкомнатную квартиру в столице. На тот момент Коринец был главным режиссерои-дирижером Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Веревки.

В СМИ публиковалось не так много интервью с Зеновием Михайловичем, "Страна" собрала основные мысли из них.

О государственном финансировании

"Государство дает средства на зарплату и частично – на содержание помещения, где содержится так называемая творческая база коллектива. Относительно постановок, то в этом году нам дали деньги на постановку вокально-хореографической композиции "Аркан. Опришки". Нам этих средств хватает частично – на сапоги, мы покупаем 41 пару, и на пошив сорочек. Но мы не жалуемся, потому что, слава Богу, публика ходит на концерты. К слову, на концерт во Дворце спорта (посвященный 75-летию - Ред.) мы ни копейки у Министерства культуры не взяли", - рассказывал в прошлом году Коринец сайту "Укринформ".

О выступлениях в России

"В России мы от 2012 года не работали. И мы и не поехали бы сейчас туда. А раз мы работали там в декабре 2012-го. Российский канал "Культура" даже снимал телеверсию нашего концерта. А вообще до Майдана мы часто выступали в России, особенно в тех регионах, где живут украинцы - на Кубани, на Смоленщине, в Воронежской области ... Помню, как-то в Астрахани, на Каспии, мы опоздали на 2:00 через пограничную бюрократию . Приезжаем, зал полный сидит, люди ждут и поют "Несе Галя воду" и другие песни. В Москве мы ежегодно имели большой концерт, нас приглашали", - говорит он.

Действительно, в 2012 году хор выступал в Рязани на фестивале "Славянский хоровод". Как пишет сайт Рязанской областной филармонии, Коринец тогда рассказал, что хор рад участвовать в этом мероприятии: "Мы впервые в Рязани, и за это огромное спасибо фестивалю! Если бы не он, мы бы, наверное, не знаем, когда и приехали к вам!"

Коринец на фестивале в Рязани, фото: filarmonia.nichost.ru

О Петре Порошенко

Когда журналисты "Комсомольской правды" поинтересовались у Зеновия Коренца общается ли он по работе с Петром Порошенко (он тогда был президентом - Ред.), он ответил, что больше всего внимания уделял хору президент Леонид Кучма.

"Я понимаю, что у нынешнего президента (Порошенко - Ред.) несколько иные задачи, и на сегодня (январь 2017 года) у нас с ним нет никаких контактов. Но вы вспомнили Леонида Даниловича. Это правда, у нас были творческие встречи почти каждую неделю. Обязательно, если кто-то приезжал в Украину, работала наша творческая группа, а если президент сам куда-то отправлялся, то вез с собой наш творческий десант. Я считаю, что к национальным коллективам нужно относиться с двойным вниманием, потому что никакой дипломат в мире не сделает того, что может сделать украинское искусство. Где угодно - в Европе, Америке, Канаде - мы лицо страны", - сказал тогда худрук хора Веревки.

Был вопрос и об отношении власти к хору. "Власть во все времена всегда нас патронировала. Мы же государственный коллектив с центром управления в Министерстве культуры. Но оно не вмешивается напрямую в нашу творческую работу и хозяйственную деятельность. А вот гастроли за границу, поскольку это вопрос идеологический, должны согласовывать, брать разрешение", - говорил он журналистам "Укринформа" около года назад.