Украинская певица Ани Лорак впервые дала первое откровенное интервью, после развода со своим супругом турецким бизнесменом Муратом.

41-летняя звезда рассказала российскому журналу OK!, как пережила расставание с отцом своей дочери Софии, собирается ли она замуж за молодого бойфренда и что ей помогло начать жизнь с чистого листа.

Обложка журнала ОК! с Ани Лорак

По словам артистки, разрыв отношений с Муратом Налкакиоглу, с которым она прожила вместе 14 лет, для нее был очень болезненным: "Я не верю, когда кто-то говорит, что развод прошел приятно и легко. Любой развод - это трагедия: это больно, это грустно, это ... разочарование. Да, ты чувствуешь разочарование ... в близком человеке. Я оптимист, я до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, что все наладится. Ведь многие семьи так живут".

Также певица отметила, что в какой-то момент у нее были сомнения касательно развода, так как у них с Муратом были настоящие чувства и она никогда и не думала о том, что может с ним расстаться.

Мурат, Каролина и их дочь Соня, фото: instagram.com

Как писала "Страна", 31 января в Шевченковском райсуде города Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе украинской певицы Ани Лорак и ее супруга бизнесмена Мурата. Адвокаты не давали комментариев, но секретарь после слушания сообщила, что пару развели.

Дочь Софию мама постепенно готовила к этому событию.

"Я рассказала, что у взрослых бывают такие ситуации ... К тому же, она была свидетелем наших сцен, выяснения отношений. По большому счету, мой бывший муж и без того мало участвовал в его воспитании . У нее нет таких воспоминаний, он прямо все время был с ней рядом. Папа был в качестве гостя на праздник ", - отметила Каролина.

Ани Лорак, Мурат и их дочь Соня, фото: instagram.com

Кстати, спустя семь месяцев после официального развода Каролина Куек (настоящее имя) и ее бывший муж перестали скрывать свои новые отношения.

У Мурата теперь роман с Санией Ахметовой. Она живет в Киеве, а с экс-супругом Лорак встречается больше года. Каролина же начала встречаться Егором Глебом, который на 14 лет моложе певицы.

"Наконец у меня произошла переоценка ценностей. Раньше у меня была только работа, работа, и это мой главный приоритет. Сегодня в первую очередь - я женщина, мать. Произошло очень много изменений. Можно сказать, я начала с чистого листа ", - заявила Каролина.

Ани Лорак с Егором Глебом, Мурат с Санией Ахметовой, фото: instagram.com

О саунд-продюсере Егоре Глебе, с которым Лорак познакомилась более двух лет назад - певица отзывается тепло.

"Это была просто дружба и общение двух душ, понимание и поддержка, увлечения, уважение и любовь - то есть все то, что женщина должна получать от мужа ... Мы во многом похожи, но я - публичный человек, а он - нет, он очень закрыт, пытается нигде со мной не появляться. Нам всегда весело, мы всегда смеемся, слушаем классную музыку, мы всегда на одной волне, нам есть о чем поговорить", - заверила она.

Также звезда говорит, что у Сони с Егором прекрасные отношения: "Более того, закладывается правильный фундамент. Она видит нормальное общение мужчины и женщины".

Ани Лорак, фото: instagram.com

Однако замуж Ани Лорак не собирается: "Если честно, я не готова выходить замуж. Признаюсь, я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает".

Кстати, новый парень Лорак из Украины, но давно живет в Москве. Он является саунд-продюсером российского лейбла Black Star. Егор Глеб близкий друг российского певца Егора Крида. По словам Крида, вместе они создавали хитовые треки, и Глеб всегда "заправлял процессом".

Возлюбленный Ани Лорак успел три года прожить в браке с еще одной украинской певицей – TAYANNA (Татьяна Решетняк), причем отношения начались, когда ему было 18 лет. У них есть совместный ребенок – сын Даниэль.

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