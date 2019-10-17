Вчера "Страна" опубликовала переписку 32-летнего народного депутата Вячеслава Медяника "Слуга народа" с неким Сашей Яровым.

В мессенджере WhatsApp завязался диалог, в котором Яровой просил Медяника помочь решить вопросы с сахаром и океаном, дела которых находятся в Генеральной прокуратуре и НАБУ. Депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" в свою очередь пообещал пообщаться с Виктором Трепаком, заместителем генпрокурора и разобраться в ситуации.

Было понятно, что речь идет о каких-то схемах с прокурорами-исполнителями, которые были налажены раньше, когда рулил генпрокурор Юрий Луценко. И что теперь все эти "решения" вопросов о которых просит Яровой не совсем легальны.

Вячеслав Медяник переписывается с Яровым, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Медяник: "Я специально разрешил сфотографировать"

После того, как "Страна" опубликовала фото переписки, мы сразу же поинтересовались у главного героя Вячеслава Медяника что это было и о каком сахаре идет речь.

"Я видел, что сверху фотограф и специально разрешил сфотографировать. Я никакого отношения к сахару и океану не имею. Я не знаю кто это. Я не могу помочь в решении каких-то вопросов", - сказал нам депутат.

Но почему-то сегодня Медяник не "разрешал специально" его снимать, более того, он поменял место для переписок. Теперь он прячется под балконом и за колонной, чтобы написать пару сообщений.

Вячеслав Медяник (справа) прячется от фотографов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

По нашей информации, вчера у Медяника был очень напряженный вечер. На собрании фракции "Слуги народа" было публичное обсуждение и его попросили отчитаться у микрофона об этом инциденте. А сегодня после заседания Вячеслава вызывают в Офис президента и в комиссию этики явно не для самого приятного разговора.

"Это очевидное решалово и последствия будут. Вопрос на контроле у президента. он уже говорил с Арахамией по этому поводу", - сказал нам источник во фракции "Слуга народа".

Напомним, что Медяник выиграл выборы в Верховную Раду в округе №27 в Днепропетровской области. Его называют протеже олигарха Игоря Коломойского. Также Медяник известен тем, что был помощником нардепа VIII cозыва Андрея Денисенко (состоял в партии Коломойского "УКРОП").

Его отец Анатолий Медяник (умер в 2017 году), бывший начальник спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ в Днепропетровской области. А крестный - Анатолий Клименко, нардеп IV созыва.

До того, как стать нардепом, Вячеслав Медяник занимался строительным бизнесом в Днепре и переодически попадал во всевозможные скандалы, о которых часто писали местные СМИ.

Трепак: "Я не знаком с господином Медяником"

Так как в переписке фигурировал 44-летний Виктор Трепак, заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки, он высказался в социальной сети Facebook, а точнее - открестился от каких-либо связей с депутатом Медяником.

"По интернету гуляет переписка народного депутата Медяника, в которой он обещает кому-то поговорить вроде со мной "по сахару". Самое интересное и смешное в этой истории то, что, как гласит народная пословица, "без меня меня женили". Дело в том, что я не знаком с господином Медяником, никогда с ним не виделся и не общался. Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". С такими вопросами - точно не ко мне" - написал чиновник.

Что такое "сахар" и "океан"

Напомним, что в переписке ведется речь об океане и сахаре. Как пишет николаевское интернет-издание "НикВести", с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе "Океан" и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

"Игнатов, являясь помощником народного депутата Оксаны Билозир (кумы Петра Порошенко - Ред.), был ключевой фигурой, которому удалось с помощью подконтрольных сотрудников генпрокуратуры наложить арест на имущество завода "Океан", передав его на ответственное хранение подставной фирме, где заместителем директора работал Андрей Билозир, сын нардепа. Эта фирма вопреки постановлению Печерского суда развернула на территории завода "Океан" незаконную хозяйственную деятельность, распоряжаясь имуществом предприятия с молчаливого согласия подконтрольных Игнатову ("сахару") сотрудников Генеральной прокуратуры. Фактически, завод тогда превратился в нелегальный порт, - сообщил "НикВести" источник в НАБУ.

Социальные сети бурлят

Материал "Страны" вызвал огромный резонанс среди пользователей социальных сетей. Многие возмущены ситуацией и пишут гневные посты и комментарии.

Так, экс-нардеп от радикалов Игорь Мосийчук призывает разобраться с депутатом и запустил флешмоб в "Фейсбуке".

"Остановить эту откровенную парламентскую коррупцию мы можем только все вместе публично, заствив президента Зеленского, спикера Разумкова и всю фракцию "Слуга народа" не просто реагировать словами, а вышвырнуть за шкирку Медяника из парламента", - пишет он.

Адвокат и журналист Алексей Шевчук сообщает, что будет лично просить об открытии криминального дела на Вячеслава Медяника.

Специальный корреспондент "Страны" Денис Рафальский поведал, что во фракции "Слуга народа" назвали историю с перепиской своего коллеги "Трепак Медяника".

А Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики прокомментировал в эфире телеканала NewsOne переписку нардепа от "Слуги народа".

"Я вам скажу о юридических последствиях, которые должны вытекать из этой истории. Есть основания говорить про организацию коррупционной схемы в рядах власти, в которой возможно принимают участие народный депутат, представители бизнеса и прокуратуры. Для того, чтобы установить, имело ли место это правонарушение или нет, уже завтра генеральный прокурор Украины должен внести представление в парламент о лишении неприкосновенности это депутата. Для того, чтобы законным способом изъять эту переписку. Ждем завтра подачу от генерального прокурора. Основания на самом деле для этого есть. Как есть они в переписке Радуцкого", - заявил Бортник.

Также Бортник добавил свои опасения: "Я просто боюсь, что это расследование "Страны" превратится в дело против "Страны" и Игоря Гужвы. И вместе с Лукаш, Ефремовым он получит еще одну "пидозру". И он еще долго не сможет вернуться в Украину, потому что все его дела будут активно педалироваться. Слуга народа так и не сдали своих кнопкодавов, они их прикрыли, демонстрируя нежелание бороться с коррупцией в своих рядах. А если они не смогут бороться с коррупцией в своих рядах, они не будут иметь морального права бороться с внешней коррупцией. Они утратят социальную поддержку. Мне кажется, что президент утратил контроль в своей команде. И должен ударить кулаком по столу и взять этот контроль в руки. Иначе они его потеряют".